«В автобусе баня» — так говорят, когда в автобусе не работает кондиционер. Но в комплексе «Термолэнд» в ТЦ Зеленопарк открыли настоящую баню на базе старого автобуса ЛИАЗ.
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