В октябре такое бывает редко — обычно кусты цветут в мае-июле, но тёплая осень способна «сбить» растение с ритма: после жары летом, при отсутствии заморозков, шиповник может вновь выпустить бутоны. Иногда осеннее цветение вызывают обрезка или стресс от пересадки.

При этом у декоративных сортов, таких как эта Rosa rugosa alba, склонность к повторному цветению заложена генетически, поэтому их бутоны можно увидеть даже под осенним солнцем.