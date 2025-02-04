Такое вторичное свечение вокруг Солнца обычно вызвано ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км. Этот атмосферный оптический эффект сфотографировал в 3-м микрорайоне наш читатель Сергей.