Такое вторичное свечение вокруг Солнца обычно вызвано ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км. Этот атмосферный оптический эффект сфотографировал в 3-м микрорайоне наш читатель Сергей.
Всю неделю дневная температура будет стабильна 0.-2, зато ночью будет постепенно холодать — в субботу обещают до -8.
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