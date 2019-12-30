Коттеджный посёлок Новое Бакеево перевыполняет график — как в строительстве, так и в отдыхе, — и вот опережая планы больше, чем на неделю, в Новом Бакеево 21 декабря уже прошёл Новый Год! Праздник прошёл на большом бульваре коттеджного посёлка. Новый год получился в европейском стиль — тёплый и бесснежный.
В гости к жителям пришёл Олаф, Ёлочка, Снегурочка и, конечно же, Дед Мороз. Команда Деда Мороза организовала для жителей посёлка весёлые игры и конкурсы.
Дети и взрослые соревновались на ловкость, силу и скорость. Они бегали на больших «лаптях», прыгали в памперсах, примеряли сапоги-скороходы!
А ещё к восторгу детей, на праздник пришла пони! Она катала всех (не очень тяжёлых) желающих пассажиров и с удовольствием общалась с малышами.
И, конечно же, нас посетил Дед Мороз! Водил хоровод с детворой вокруг нарядной ёлочки. Потом была традиционная творческая часть: дети читали Деду стихи и получали за это долгожданные подарки.
Подарки от получили не только дети, но и взрослые. Помимо сладостей, талантливые участники конкурса на самый нарядный дом в КП Новое Бакеево получили ценные призы, предоставленные совместными усилиями Деда Мороза и администрации посёлка.
В Новом Бакеево даже есть снег! Только мало. Видимо, всё что осталось от предыдущего Олафа. Новое Бакеево расположен в 5 км от г. Зеленограда. Это закрытый коттеджный посёлок возле хвойного леса в 1,5 км на Пятницком шоссе. Посёлок почти весь заселён и полностью застроен. Осталось всего несколько таунхаусов, дуплексов и 2 коттеджа. Здесь вы сможете выбрать не только дом, но и соседа.
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