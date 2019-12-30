В Новом Бакеево даже есть снег! Только мало. Видимо, всё что осталось от предыдущего Олафа. Новое Бакеево расположен в 5 км от г. Зеленограда. Это закрытый коттеджный посёлок возле хвойного леса в 1,5 км на Пятницком шоссе. Посёлок почти весь заселён и полностью застроен. Осталось всего несколько таунхаусов, дуплексов и 2 коттеджа. Здесь вы сможете выбрать не только дом, но и соседа.

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Сайт novoe-bakeevo.ru