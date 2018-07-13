Ирина Павлова, заведующая зеленоградской библиотекой №252 (корпус 1462), участвует в конкурсе «Лучший библиотекарь Москвы 2018 года». Онлайн-голосование за кандидатов проходит до 20 июля, зеленоградцев приглашают поддержать своего библиотекаря на сайте конкурса.
«Ирина Павлова разрушила все стереотипы об образе библиотекаря, подхватила волну модернизации, объединила на своей площадке творческую молодёжь и своими руками создала новое пространство — библиотеку театра и кино!» — рассказывают о своей сотруднице в Зеленоградской библиотечной системе.
Библиотека театра и кино, лучший зеленоградский библиотечный проект этого года, выдвинутый на столичный конкурс, недавно открылась в корпусе 1462 на базе библиотеки семейного чтения №252. Проект реализовали в рамках проекта столичного департамента культуры «Точки роста» — сделал ремонт буквально собственными руками, и теперь в новой гостиной театральные портьеры, профессиональный свет, сцена и экран для кинопоказов, зона коворкинга и тематическая подборка книг.
«Это эксперимент, который только начинается, — поделилась Ирина Павлова. — С новым сезоном в нашей библиотеке театра и кино будут проходить квартирники, кружки, кинопоказы и спектакли детских театров, чтения „Сказка на ночь“, „Мамаслёты“. Всё это надо развивать и осваивать, ведь в Крюково пока нет ни театра, ни кино! Мы собрали книжный фонд по этой теме — 400 книг, редкие книги, неформат — и поначалу опасались за них, но оказалось, что зря. Теперь планируем еще выписать журналы по театру и кино. Приглашаем зеленоградских кинорежиссёров — в городе снимают немало короткометражек и авторского кино, теперь есть где его посмотреть».
В Зеленограде Ирина Павлова живёт с 1994 года, закончила Историко-архивный институт. Когда-то пришла в эту библиотеку обычной читательницей, с 1998-го работала в читальном зале, а с 2009 года руководит всей библиотекой. Живёт поблизости, в 15 микрорайоне, здесь выросли и выучились её дети.
Жизнь библиотеки никогда не была спокойной, рассказывает она. А в прошлом году в зеленоградскую библиотечную систему пришла новая команда, и произошёл прорыв: новшества стали воплощать энергично, умно, быстро. Библиотекарей это не испугало — все объединились вокруг новых проектов и помогали друг другу. «Мы вышли из того привычного круга, в котором всегда жили, теперь начинается самое интересное», считает Ирина Павлова.
Финал конкурса «Лучший библиотекарь Москвы» состоится 24 июля. После конкурсного онлайн-голосования, в котором участвуют 17 финалистов со всей Москвы, конкурсантам предстоит еще третий этап — домашнее задание: рекомендательные списки литры для разных типов читателей.
«Пару лет назад, увидев приглашение проголосовать за библиотекаря, я бы просто проигнорировала его, — пишет в своём блоге Татьяна Кузнецова, начальник отдела проектов библиотечной системы. — Библиотекарь? Кто он? Зачем? Но этот мой стереотип сломала именно Ирина Владимировна. Искренность, нестандартное мышление, смелось, открытость переменам… Именно подготовила и поддерживала почву для перемен, благодаря чему и мы поверили в библиотеку».
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