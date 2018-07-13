Библиотека театра и кино, лучший зеленоградский библиотечный проект этого года, выдвинутый на столичный конкурс, недавно открылась в корпусе 1462 на базе библиотеки семейного чтения №252. Проект реализовали в рамках проекта столичного департамента культуры «Точки роста» — сделал ремонт буквально собственными руками, и теперь в новой гостиной театральные портьеры, профессиональный свет, сцена и экран для кинопоказов, зона коворкинга и тематическая подборка книг.

«Это эксперимент, который только начинается, — поделилась Ирина Павлова. — С новым сезоном в нашей библиотеке театра и кино будут проходить квартирники, кружки, кинопоказы и спектакли детских театров, чтения „Сказка на ночь“, „Мамаслёты“. Всё это надо развивать и осваивать, ведь в Крюково пока нет ни театра, ни кино! Мы собрали книжный фонд по этой теме — 400 книг, редкие книги, неформат — и поначалу опасались за них, но оказалось, что зря. Теперь планируем еще выписать журналы по театру и кино. Приглашаем зеленоградских кинорежиссёров — в городе снимают немало короткометражек и авторского кино, теперь есть где его посмотреть».

В Зеленограде Ирина Павлова живёт с 1994 года, закончила Историко-архивный институт. Когда-то пришла в эту библиотеку обычной читательницей, с 1998-го работала в читальном зале, а с 2009 года руководит всей библиотекой. Живёт поблизости, в 15 микрорайоне, здесь выросли и выучились её дети.

Жизнь библиотеки никогда не была спокойной, рассказывает она. А в прошлом году в зеленоградскую библиотечную систему пришла новая команда, и произошёл прорыв: новшества стали воплощать энергично, умно, быстро. Библиотекарей это не испугало — все объединились вокруг новых проектов и помогали друг другу. «Мы вышли из того привычного круга, в котором всегда жили, теперь начинается самое интересное», считает Ирина Павлова.

Финал конкурса «Лучший библиотекарь Москвы» состоится 24 июля. После конкурсного онлайн-голосования, в котором участвуют 17 финалистов со всей Москвы, конкурсантам предстоит еще третий этап — домашнее задание: рекомендательные списки литры для разных типов читателей.

«Пару лет назад, увидев приглашение проголосовать за библиотекаря, я бы просто проигнорировала его, — пишет в своём блоге Татьяна Кузнецова, начальник отдела проектов библиотечной системы. — Библиотекарь? Кто он? Зачем? Но этот мой стереотип сломала именно Ирина Владимировна. Искренность, нестандартное мышление, смелось, открытость переменам… Именно подготовила и поддерживала почву для перемен, благодаря чему и мы поверили в библиотеку».