Я не очень увлекаюсь футболом, поэтому изначально не планировал работать волонтером на ЧМ, но пошёл туда вместе с друзьями, а также из желания потренироваться в разговорном английском. До ЧМ я регулярно работал волонтером на различных мероприятиях, организуемых МИЭТом, самым крупным был всероссийский форум ГТО.

На ЧМ я стал тим-лидером функции «Туристические маршруты»: работал на информационных стойках около метро Трубная, Чистые пруды или на площади Шаляпина. Нашей задачей было информировать туристов о самых красивых и интересных местах Москвы, кроме того, мы помогали им найти ближайшую станцию метро или объясняли, как куда-то пройти, найти ближайший обмен валюты или магазин.

Атмосфера ЧМ чувствовалась в Москве сразу, на всех улицах и станциях метро было полно туристов. Большинство из них были очень общительными и дружелюбными, часто просили сфотографироваться с ними, носили флаги своих стран как плащи, пели футбольные гимны. Старшее поколение было поспокойнее, интересовалось парками и музеями. Очень здорово было видеть, как люди из самых разных стран знакомятся и общаются все вместе.

Как-то раз к нашей стойке подошла женщина из Панамы, которая прекрасно говорила по-русски — оказалось, что раньше она училась в Москве, в РУДН, и вот 20 лет спустя, в течение которых она не практиковалась в русском языке, в её речи почти не было акцента, мы прекрасно её понимали.

А однажды пришли двое парней из ОАЭ и рассказали, как побывали в Саранске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и, конечно же, в Москве. Поделились с нами тем, что везде на вокзалах, стадионах и улицах встречали много приветливых и отзывчивых волонтёров. Оказалось, они сами работают волонтёрами в Дубае.

Еще была история с группой китайцев, которая искала магазин обуви, но по адресу, который они нам показали, был только ресторан. Мы провели поиск и выяснили, что два года назад этот магазин переехал в другой район Москвы. Объяснили им, как туда пройти, и они ушли. А через некоторое время мы увидели, как китайцы возвращаются назад и по пути машут нам пакетами с обувью.

Туристы из Европы адаптировались в Москве достаточно легко, особенно туристы из восточной Европы, среди которых многие говорят по-русски. Европейцев совершенно не пугают московские цены, а центр Москвы напоминает им привычные европейские города. Совсем другая ситуация была с гостями из латинской Америки. Для них Россия — это настоящее открытие: все для них ново и интересно, от них же часто можно услышать вопрос о том, где найти дешевые магазины. Многие говорили только на испанском или португальском и потому испытывали трудности в общении.

Почти для всех туристов настоящим испытанием стало московское метро, в котором зачастую теряются и русскоговорящие приезжие. Но, к счастью, в метро им помогали не только волонтеры, но и просто прохожие, которым удавалось объяснить дорогу, даже не зная языка — кстати, многие иностранцы жаловались, что в Москве трудно найти прохожих, говорящих хотя бы на английском. Самые находчивые записывали названия нужных станций и улиц или устанавливали на телефон электронные карты метро, по которым вполне успешно ориентировались.

Что было самым трудным в нашей волонтёрской работе? То, что мы начинали скучать по туристам и болельщикам, особенно во время матчей, когда многие сидели у экранов и смотрели трансляции.

Пожалуй, главный плюс работы волонтером — это положительные эмоции и новые интересные знакомства. Живое общение с иностранцами помогает тренировать разговорный английский, а сложные вопросы — проверить свои знания о Москве и дополнить их. После ЧМ у меня останутся хорошие воспоминания и понимание того, что я не только помог осуществлению спортивного события мирового масштаба, но и показал многим иностранцам, насколько наша страна дружелюбна и открыта.