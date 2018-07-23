Чемпионат мира по футболу на месяц преобразил столицу и запомнился всем — не только футбольными баталиями. Участниками мундиаля стали волонтёры, которые побывали внутри масштабного события и помогали его проводить. Zelenograd.ru побеседовал с волонтёрами из Зеленограда — школьниками, студентами и взрослыми: они полны впечатлений о своей работе, о друзьях-волонтёрах, об иностранных болельщиках и интересных встречах, о том, каково это, быть иностранцем в Москве, и о том, что находить общий язык с людьми разных культур проще, чем кажется. И с удовольствием отвечают на вопрос «Зачем это вам?» — позитив, новый опыт и желание выступить гостеприимными хозяевами своей страны и своего города, вот лейтмотивы ответов.
Я не очень увлекаюсь футболом, поэтому изначально не планировал работать волонтером на ЧМ, но пошёл туда вместе с друзьями, а также из желания потренироваться в разговорном английском. До ЧМ я регулярно работал волонтером на различных мероприятиях, организуемых МИЭТом, самым крупным был всероссийский форум ГТО.
На ЧМ я стал тим-лидером функции «Туристические маршруты»: работал на информационных стойках около метро Трубная, Чистые пруды или на площади Шаляпина. Нашей задачей было информировать туристов о самых красивых и интересных местах Москвы, кроме того, мы помогали им найти ближайшую станцию метро или объясняли, как куда-то пройти, найти ближайший обмен валюты или магазин.
Атмосфера ЧМ чувствовалась в Москве сразу, на всех улицах и станциях метро было полно туристов. Большинство из них были очень общительными и дружелюбными, часто просили сфотографироваться с ними, носили флаги своих стран как плащи, пели футбольные гимны. Старшее поколение было поспокойнее, интересовалось парками и музеями. Очень здорово было видеть, как люди из самых разных стран знакомятся и общаются все вместе.
Как-то раз к нашей стойке подошла женщина из Панамы, которая прекрасно говорила по-русски — оказалось, что раньше она училась в Москве, в РУДН, и вот 20 лет спустя, в течение которых она не практиковалась в русском языке, в её речи почти не было акцента, мы прекрасно её понимали.
А однажды пришли двое парней из ОАЭ и рассказали, как побывали в Саранске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и, конечно же, в Москве. Поделились с нами тем, что везде на вокзалах, стадионах и улицах встречали много приветливых и отзывчивых волонтёров. Оказалось, они сами работают волонтёрами в Дубае.
Еще была история с группой китайцев, которая искала магазин обуви, но по адресу, который они нам показали, был только ресторан. Мы провели поиск и выяснили, что два года назад этот магазин переехал в другой район Москвы. Объяснили им, как туда пройти, и они ушли. А через некоторое время мы увидели, как китайцы возвращаются назад и по пути машут нам пакетами с обувью.
Туристы из Европы адаптировались в Москве достаточно легко, особенно туристы из восточной Европы, среди которых многие говорят по-русски. Европейцев совершенно не пугают московские цены, а центр Москвы напоминает им привычные европейские города. Совсем другая ситуация была с гостями из латинской Америки. Для них Россия — это настоящее открытие: все для них ново и интересно, от них же часто можно услышать вопрос о том, где найти дешевые магазины. Многие говорили только на испанском или португальском и потому испытывали трудности в общении.
Почти для всех туристов настоящим испытанием стало московское метро, в котором зачастую теряются и русскоговорящие приезжие. Но, к счастью, в метро им помогали не только волонтеры, но и просто прохожие, которым удавалось объяснить дорогу, даже не зная языка — кстати, многие иностранцы жаловались, что в Москве трудно найти прохожих, говорящих хотя бы на английском. Самые находчивые записывали названия нужных станций и улиц или устанавливали на телефон электронные карты метро, по которым вполне успешно ориентировались.
Что было самым трудным в нашей волонтёрской работе? То, что мы начинали скучать по туристам и болельщикам, особенно во время матчей, когда многие сидели у экранов и смотрели трансляции.
Пожалуй, главный плюс работы волонтером — это положительные эмоции и новые интересные знакомства. Живое общение с иностранцами помогает тренировать разговорный английский, а сложные вопросы — проверить свои знания о Москве и дополнить их. После ЧМ у меня останутся хорошие воспоминания и понимание того, что я не только помог осуществлению спортивного события мирового масштаба, но и показал многим иностранцам, насколько наша страна дружелюбна и открыта.
Чемпионат мира по футболу — это мировое событие, которое проходило в нашей стране, быть здесь и не принять участие в нем было бы огромным упущением. Поэтому я решила, что мне просто необходимо пойти в волонтеры, чтобы помогать гостям столицы адаптироваться в Москве, а учитывая мою функцию в этой волонтёрской кампании — «Транспорт» — также совершать переезды по России в рамках чемпионата. Это было мое первое крупное волонтерство, до этого я помогала в университете и немного в школе.
Мы работали на Ленинградском вокзале и помогали болельщикам со всего мира вовремя отправляться на поездах, в основном в Санкт-Петербург, а также перенаправляли их на другие вокзалы, если они ошиблись. Приходили на помощь болельщикам, когда надо было оформить билеты, направляли вновь прибывших в нужный им пункт назначения.
Наши смены длились пять часов, каждый волонтёр выбирал удобные для себя смены, при желании можно было выйти на несколько смен в день. Поначалу было немного сложно перестроиться на постоянный поток иностранной речи, а также ориентироваться на вокзале, но вскоре все эти проблемы исчезли, мы достаточно быстро и оперативно решали вопросы и проблемы, возникающие у иностранцев.
Атмосфера царила очень позитивная, все болельщики были очень приветливы и благодарны волонтерам за помощь. Несколько раз замечала, как болельщики одной страны желали удачи команде болельщиков из другой страны — мне кажется, это доказывает атмосферу дружелюбия и взаимной поддержки.
Самая забавная история, наверное, была с семьей колумбийцев — им необходимо было срочно купить билеты в Санкт-Петербург, они плохо говорили по-английски. Но в итоге все прошло хорошо, мы смогли найти с ними общий язык, а потом совместными усилиями помогли ещё одной паре иностранных болельщиков приобрести билеты — они не говорили по-английски совсем.
Волонтёрство для меня было источником позитивного настроения, которое дарили другие волонтеры и болельщики. Кроме того, бонусы — это знакомство с другими культурами и практика английского языка. Иностранцы очень приветливы и готовы к любым ситуациям. Если они не знают английский язык, они часто ходят с переводчиком в руках, который помогает им все быстро переводить на родной язык, поэтому они достаточно хорошо адаптируются, а наша команда городских волонтеров им в этом помогала.
На дне открытых дверей в МИЭТе был стенд, посвященный волонтерству на ЧМ — нас заинтересовала масштабность этого события. Мы и до этого уже не раз были волонтерами, одно из самых крупных событий — конференция Skolkovo robotics в 2017 году.
Наша функция на ЧМ-2018 — обеспечение работы со СМИ, мы освещаем деятельность городских волонтеров: снимаем видео, делаем фотографии, монтируем и редактируем их. Впрочем, часто приходится помогать иностранцам и на вокзалах, и в аэропортах, где у нас проходят съемки. Одной из сложностей было общение с зарубежными гостями, которые не разговаривают по-английски. Люди очень добры к нам, за помощь иногда могут подарить значок, флажок или какой-нибудь маленький сувенирчик.
Футбол объединяет людей. Например, мы помогали фотографу из Дубаи добраться до хостела — он добавил нас в друзья в фейсбуке, мы стали общаться. В свободное время устроили ему экскурсию по Москве, а он познакомил нас со своим другом из Колумбии. Они хотели поесть русской еды: пельмени, борщ и квас — их приятно удивило, насколько это вкусно. Во время нашей прогулки мы попали на акцию «Музыка в метро», иностранцы были поражены хорошей организацией мероприятий в России.
Благодаря волонтерству мы узнали Москву еще лучше, прокачали свои навыки английского языка и фотографии. Кстати, находить общий язык с иностранцами было легко, несмотря на разное произношение и акценты. А иностранцам, например, сложно произносить наши названия улиц, станций метро и вокзалов.
ЧМ2018 — это событие мирового масштаба. Хотелось быть причастной к такому крупному мероприятию, стать его частью, стать частью истории.
Вообще моё волонтерство началось ещё в 2001 году, когда, будучи студенткой МГПУ, вместо практики в обычном детском летнем лагере я поехала в детский дом для детей с особенностями развития под Псков. У нашего университета был договор с международной благотворительной организацией, и вместе со студентами из Англии, Франции, Америки поехали и мы — студенты психолого-педагогического факультета. Это был потрясающий опыт. После возвращения из детского дома я помогала уже в Москве: собирала вещи для детских домов, агитировала друзей помогать мне. С тех пор мое волонтёрство не заканчивается. Мне нравится быть волонтером на спортивных мероприятиях, таких как Гонка Героев и Iron Star (соревнования по биатлону).
На ЧМ я была городским волонтером, моя функция была связана с туристическими маршрутами. Вместе со многими ребятами мы были рассредоточены по наиболее популярным местам Москвы. Мы стояли на информационных стойках, и любой человек, будь то турист или москвич, мог подойти и задать свой вопрос. В основном спрашивали, как куда-то проехать, где посмотреть матчи.
Маршрут за которым была закреплена я — это ВДНХ. Много вопросов от иностранцев было именно про это место, их поражала монументальность. Хотя на ВДНХ идёт масштабная реконструкция, туда все равно стремилось огромное количество людей, так что на сменах скучно не было.
К нам обращались иностранные и русские туристы. Море позитива, много общения. Болельщики делились впечатлениями. Впервые в жизни летом я не стремилась сбежать из Москвы в родной Зеленоград. Мне хотелось лететь в столицу, общаться, смотреть на ярких болельщиков, жить этим неимоверным праздником.
Для болельщиков из Европы наша страна более понятна. А вот болельщикам из Латинской Америки сложнее. Если бы не ЧМ, они, наверное, никогда бы и не приехали в Россию. Их удивляло наше капризное лето, наши огромные расстояния между городами.
Однажды к нам подошла компания болельщиков из Колумбии, и один из них начал расспрашивать о ВДНХ на прекрасном русском языке. Конечно, мы поинтересовались, откуда такое владение русским. Выяснилось, что он учился в медицинском институте в Твери и вот спустя много лет приехал вместе с друзьями в Москву болеть за свою сборную.
На своём маршруте я была супертим-лидером. В мои задачи входила координация работы тим-лидеров и волонтеров: нужно было вести график, оперативно решать все возникающие вопросы, постоянно быть на связи со штабом и заполнять отчеты. Помимо этого я, так же как и все волонтеры, выходила на смены. Наша смена длилась четыре часа. По количеству смен ограничений не было, все зависело от энтузиазма волонтера.
Неважно, на смене я или нет, всё равно я не могла пройти мимо, если видела растерянного иностранного болельщика. Подходила и предлагала помощь. В основном нужно было подсказать, как добраться куда-либо. Меня греет мысль, что эти люди уедут из Москвы и уже не вспомнят меня, но у них останется впечатление, что Россия гостеприимная страна, в которой живут хорошие люди.
Самое сложное в волонтерстве — это быть лидером. Важно осознавать, что волонтёрство — не про командовать и приказывать. Важно быть внимательным и вежливым к тем, кто рядом с тобой. Благодарить своих ребят за то, что они отдают время и силы. Вдохновлять, объединять, помогать — это с одной стороны просто, а с другой очень тяжело.
Мне приходила в голову мысль, что наступит 15 июля и все закончится — как же я буду жить без всего этого водоворота людей и событий? Мой главный бонус от волонтерства — это драйв, который я получала от каждой смены. На моем маршруте были удивительные ребята, которые в свои двадцать лет знают по два-три языка. Они очень ответственные и на них можно положиться. Потрясающая молодёжь!
Потом, конечно же, идёт прокачка английского языка. Каждая смена — четыре часа разговорного иностранного языка. Волонтёрство меня вдохновляет. Посмотрела на своих волонтеров, пообщалась с болельщиками и начала самостоятельно учить испанский.
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