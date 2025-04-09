Правда, Татьяна Карелинова, категорически не согласная с этой идеей, выдвинула возражение: «Среди портретов нет (и я думаю, быть не могло) автопортрета Неизвестного. Было бы нескромно поместить свой портрет среди выдающихся учёных, это было бы манией величия», — считает она. Однако известно, что от скромности знаменитый скульптор отнюдь не страдал, и сам себя ставил весьма высоко. «Вертикаль — это Бог. Горизонталь — это Жизнь. В точке пересечения — я, Микеланджело, Шекспир и Кафка», говорил сам скульптор о своей роли в искусстве, ценя ее, по видимому, никак не меньше роли Эйнштейна в науке.

Недавно в чате выпускников МИЭТа Евгений Гуровских и Александр Смирнов высказали еще одну интересную версию касательно портрета: «Мы выдвигаем свое предположение, что неизвестный портрет это Нильс Бор. Оно основано на том, что Нильс Бор — создал первую квантовую теорию атома, а вместе с Альбертом Эйнштейном — основателем современной теоретической физики, они создали современную физическую науку. Портрет Альберта Эйнштейна есть в библиотеке МИЭТа, следовательно, должен быть и портрет Нильса Бора как двух основных основателей современной физической науки». На момент создания портрета Нильса Бора уже не было в живых, и его вклад в науку был очевиден.