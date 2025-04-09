Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно 09.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Один из одиннадцати рельефных портретов великих учёных, созданных из дерева и латуни, знаменитым скульптором-монументалистом Эрнстом Неизвестным для МИЭТа, до сих пор оставался неопознанным. Спросить у автора, кого он изобразил, к сожалению, не успели, и попытки догадаться, кто это, продолжаются до сих пор.

До сих пор высказывались следующие версии о том, кто изображен на портрете.

Во-первых, физик Петр Капица. Эту версию предложила экс-директор музея МИЭТа Вера Беляева. В то время, когда был изготовлен портрет — в 1971 году — Петру Леонидовичу Капице было 77 лет. И некоторое сходство действительно присутствует.

Правда, остается вопрос, по какому принципу скульптор мог поставить в один ряд с умершими Ньютоном и Менделеевым учёного Капицу — в то время ещё живого и не достигшего вершины научной карьеры (Нобелевскую премию он получил в 1978 году).

Другой экс-директор музея МИЭТа Татьяна Карелинова высказала предположение, что на портрете возможно сын Петра Капицы, тоже физик и популяризатор науки Сергей Капица. В 1971 году ему было 43 года.

О степени сходства читатель может судить самостоятельно. А так же о том, действительно ли Сергей Петрович продолжает один ряд с Эйнштейном и Ломоносовым.

Имеется также предположение, что это автопортрет самого Эрнста Неизвестного.

Правда, Татьяна Карелинова, категорически не согласная с этой идеей, выдвинула возражение: «Среди портретов нет (и я думаю, быть не могло) автопортрета Неизвестного. Было бы нескромно поместить свой портрет среди выдающихся учёных, это было бы манией величия», — считает она. Однако известно, что от скромности знаменитый скульптор отнюдь не страдал, и сам себя ставил весьма высоко. «Вертикаль — это Бог. Горизонталь — это Жизнь. В точке пересечения — я, Микеланджело, Шекспир и Кафка», говорил сам скульптор о своей роли в искусстве, ценя ее, по видимому, никак не меньше роли Эйнштейна в науке.

Недавно в чате выпускников МИЭТа Евгений Гуровских и Александр Смирнов высказали еще одну интересную версию касательно портрета: «Мы выдвигаем свое предположение, что неизвестный портрет это Нильс Бор. Оно основано на том, что Нильс Бор — создал первую квантовую теорию атома, а вместе с Альбертом Эйнштейном — основателем современной теоретической физики, они создали современную физическую науку. Портрет Альберта Эйнштейна есть в библиотеке МИЭТа, следовательно, должен быть и портрет Нильса Бора как двух основных основателей современной физической науки». На момент создания портрета Нильса Бора уже не было в живых, и его вклад в науку был очевиден.

«Вообще, это догадка моего друга Александра Смирнова, — рассказал Зеленоград.ру Евгений Гуровских. — Он живет в Зеленограде, и тоже окончил МИЭТ. Мы считаем логичным, что на портрете — именно Нильс Бор, основавший совместно с Эйнштейном сегодняшнюю теоретическую физику. К тому же и портретное сходство налицо — оно говорит само за себя».

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Метки:
миэт, музей истории миэт, Неизвестный Эрнст Иосифович
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