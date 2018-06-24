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Выпускники 2018: юные, красивые и свободные. Фото 24.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Торжественное вручение аттестатов и праздничные концерты в честь школьного выпуска провели 23 июня в Культурном центре «Зеленоград» две зеленоградские школы — 1353 и 1557. Атмосфера была самой радостной и дружной: ребята в последний раз собрались вместе, чтобы попрощаться со школьной жизнью, родители и учителя гордились, зрители любовались. На выпускном побывала корреспондент Zelenograd.ru Юлия Пасечник.

В 16:30 в фойе ДК началась официальная фотосъемка выпускников
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
У каждой школы был свой фотограф, и на фотографирование выстраивались ровные очереди
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Кто-то фотографировался сам. Ребята были в основном парами — мальчики с девочками, как взрослые
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Школьные подружки тоже не упускали возможности сделать фото на память
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Родители волновались, вздыхали, кто-то плакал…
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
… а кто-то горделиво делал селфи
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
До начала праздника вся школьная братия прогуливалась и фотографировалась на улице и в Парке Победы
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Мальчики добавили к костюмам котелки или шляпы, бабочки и подтяжки либо дорогие башмаки — в стиле денди
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Прекрасные летние букеты добавляли красок
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Девочки и их наряды были такими, что впору на подиум
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Мамы мальчиков говорили шепотом: «Слава богу, у нас не девочка!»
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
На сцене тем временем готовились дипломы и выступления — до 17 часов в залы никого не пускали
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Задние ряды для родителей, передние — для выпускников и учителей
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Видео: КЦ «Зеленоград»

Короткое видео о школьном выпускном опубликовал Культурный центр «Зеленоград».

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