Торжественное вручение аттестатов и праздничные концерты в честь школьного выпуска провели 23 июня в Культурном центре «Зеленоград» две зеленоградские школы — 1353 и 1557. Атмосфера была самой радостной и дружной: ребята в последний раз собрались вместе, чтобы попрощаться со школьной жизнью, родители и учителя гордились, зрители любовались. На выпускном побывала корреспондент Zelenograd.ru Юлия Пасечник.