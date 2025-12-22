Кто пойдет на верную смерть?

До конца войны оставалось меньше года, а Карелия все еще была «под финнами», которые за три года успели основательно окопаться на северном берегу большой полноводной реки Свирь. Наступающей Красной армии предстояло одолеть так называемый «Карельский вал», сооруженный финнами на месте разрушенных укреплений «Линии Маннергейма» — два рубежа обороны. Первый — глубиной в три километра — из трех линий траншей, окруженных по берегу и даже в воде колючей проволокой и минами. И второй — «опорники» в селениях и узких местах — на заболоченных полянах, просеках. Все подступы к ним заминированы.

Разведка донесла: на участке прорыва — 52 огневые точки врага. Но всё ли разведали — вот вопрос! Уж очень сложный здесь лесистый рельеф. Нужно проверить и подавить огневую систему противника прежде, чем идти в наступление. А как? Хитростью: организовать ложную переправу солдат через Свирь — на плотах. Финны начнут стрелять — «заговорят» ещё не подавленные огневые точки, наша артиллерия засечет и уничтожит их до проведения настоящей переправы.

— Кто пойдет на верную смерть? — спросил командир батальона сержанта Малышева. — Нужны лучшие пловцы!

Ещё бы! Ведь Свирь на участке форсирования имела ширину 350-400 м, глубину от 4 до 7 м и вода неслась со скоростью полметра в секунду. А плыть предстояло в сапогах и обмундировании, да еще автомат с шестью кассетами, да ещё 720 патронов к нему.

— Прошу поручить это боевое задание мне, — ответил Малышев. — Держусь на воде хорошо, плаваю с детства.

Всего были набраны 12 комсомольцев-добровольцев. Всех их честно предупредили: группа создается, чтобы вызвать огонь всех средств врага на себя, и шансы выжить ничтожно малы.