Виктор Малышев стал героем Советского Союза в 21 год. Подвиг, который совершил этот парень, мог бы лечь в основу остросюжетного романа или воодушевляющего военно-исторического фильма, тем более что в нем не обошлось без настоящего чуда. Виктор Александрович на собственном опыте знал, что означает фраза «вызываю огонь на себя». Почти половину из прожитых 70-ти лет он отдал службе в армии, а зеленоградцем сделался лишь в последние годы жизни, о чем напоминает памятная доска на стене корпуса 1103.
Виктор Малышев родом из Поволжья. Весной — 18 марта 1923 года в рабочей семье Малышевых, жившей на железнодорожной станции Тимашево Куйбышевской (ныне Самарской) области родился сын. С детства был при поездах, рос под стук колес и свистки паровозов, а когда вырос и окончил сельскую восьмилетку, поступил в железнодорожное училище. Шел 1940 год, Виктору было 17 лет. Он стал помощником паровозного машиниста. Работать поехал в Казахстан: Балхаш, Акмолинск (ныне Астана)… Оттуда и был призван в армию осенью 1942 года, позже своих одногодок — поскольку железнодорожники во время войны считались мобилизованными.
Тогда же в 1942-м Виктора отправили в Киргизию, в город Фрунзе (ныне Бишкек) в военное пехотное училище. Однако закончить его парень не успел — он и года там не проучился, когда летом 1943-го вышел приказ о реорганизации пехотных училищ, и сержант Виктор Малышев, так и не ставший офицером, отправился в Подмосковье на переподготовку. Там в Ногинске он оказался на курсах младшего командного состава в воздушно-десантных частях. В какие-нибудь полгода пехотинец «перековался» в десантника — командира отделения в 13-й гвардейской воздушно-десантной бригаде. В январе 1944-го Малышева перевели в 300-й гвардейский стрелковый полк, который формировался в Щелково. С этим полком в начале лета сержант Малышев прибыл на Карельский фронт.
До конца войны оставалось меньше года, а Карелия все еще была «под финнами», которые за три года успели основательно окопаться на северном берегу большой полноводной реки Свирь. Наступающей Красной армии предстояло одолеть так называемый «Карельский вал», сооруженный финнами на месте разрушенных укреплений «Линии Маннергейма» — два рубежа обороны. Первый — глубиной в три километра — из трех линий траншей, окруженных по берегу и даже в воде колючей проволокой и минами. И второй — «опорники» в селениях и узких местах — на заболоченных полянах, просеках. Все подступы к ним заминированы.
Разведка донесла: на участке прорыва — 52 огневые точки врага. Но всё ли разведали — вот вопрос! Уж очень сложный здесь лесистый рельеф. Нужно проверить и подавить огневую систему противника прежде, чем идти в наступление. А как? Хитростью: организовать ложную переправу солдат через Свирь — на плотах. Финны начнут стрелять — «заговорят» ещё не подавленные огневые точки, наша артиллерия засечет и уничтожит их до проведения настоящей переправы.
— Кто пойдет на верную смерть? — спросил командир батальона сержанта Малышева. — Нужны лучшие пловцы!
Ещё бы! Ведь Свирь на участке форсирования имела ширину 350-400 м, глубину от 4 до 7 м и вода неслась со скоростью полметра в секунду. А плыть предстояло в сапогах и обмундировании, да еще автомат с шестью кассетами, да ещё 720 патронов к нему.
— Прошу поручить это боевое задание мне, — ответил Малышев. — Держусь на воде хорошо, плаваю с детства.
Всего были набраны 12 комсомольцев-добровольцев. Всех их честно предупредили: группа создается, чтобы вызвать огонь всех средств врага на себя, и шансы выжить ничтожно малы.
21 июня 1944 года около восьми утра началась артподготовка. Три с половиной часа наша артиллерия и авиация «утюжила» передний край обороны противника. За 15 минут до прекращения огня 12 опоясанных поплавками храбрецов, начали ложную переправу. Для нее загодя заготовили четыре плота с сидящими на них чучелами, одетыми в форму солдат. С кормы плоты дополнительно укрепили двумя брёвнами, чтоб скрыть голову пловцов. На три десантника приходился один плот, который они должны были, прикрываясь им же, буксировать впереди себя к вражескому берегу. Для облегчения задачи часть пути собирались проделать на лодках.
По сигналу командира сержант Виктор Малышев вместе с напарниками бросился к предназначенной для них лодке, столкнули её в воду и взялись за вёсла — поплыли к вражескому берегу, толкая впереди себя плотики с чучелами.
Хитрость удалась. Приняв чучела за десант, противник открыл по ним сильный огонь, хотя ещё гремела наша канонада. В тройке Малышева плот разбило прямым попаданием финского снаряда ещё на нашем берегу. Осколки снарядов изрешетили лодку, и вскоре она стала тонуть. Тогда гвардейцы бросились в воду и поплыли. Остальные плоты были потоплены ещё на середине реки, и финны били по смельчакам из всех видов оружия. Холодная Свирская вода сносила бойцов к Ладоге, тяжелый груз патронов тянул на дно. Стальные каски пригибали голову к воде — трудно было даже приподнять её, чтобы вдохнуть. Издали казалось, что Свирь несет одни каски. Но они плыли, борясь с течением, финны видели, что люди живы, плывут, приближаются к берегу и вода вокруг них кипела от пуль и снарядов. Они сделали своё дело — заставили финнов обнаружить скрытые, затаившиеся до начала форсирования реки дзоты. И огонь противника ослабел, почти все его огневые точки были подавлены.
Следом ринулись в воду автомобили-амфибии с десантом автоматчиков. А за ними Свирь форсировали основные части корпуса. Смельчаки, первыми переправившись на другой берег, завязали бой — стремительно ворвались в заминированную прибрежную траншею, подавив сопротивление врага огнём автоматов и гранатами. Скоро всё их подразделение было на том берегу. Отступление финнов превратилось в беспорядочное бегство.
Самое поразительное, что все 12 добровольцев остались живы! Вскоре всем им было присвоено звание Героя Советского Союза.
Сержант Малышев жив и невредим вернулся к своему десантному взводу. Освобождение Карелии продолжалось. Бойцы осторожно продвигались вглубь обороны противника. Откуда-то метко бил финский снайпер-кукушка — пришлось залечь у просеки. Вскоре «кукушку» обнаружили — разглядели на дереве сидящего в кроне снайпера. Взвод открыл по нему огонь, листва облетала от пуль, но снайпер, как заговоренный, продолжал стрелять. Уткнулся головой в грудь, будто уснул, связист — пуля пробила наушник рации.
Командир послал сержанта Малышева снять «кукушку». Виктор подобрался к позиции стрелка с тыла, и тут увидел, что в кроне дерева подвешен муляж, а снайпер — здоровенный рыжий финн ведет огонь, лежа под другим деревом. Сержант неслышно подполз к нему достал трофейную финку из голенища сапога и прикончил его. Взвод продолжил наступление.
В августе 1944 года сержанта Малышева командировали в Подмосковье — в посёлок Нахабино, на курсы усовершенствования офицерского состава ВДВ. А оттуда — победной весной 1945-го в Ленинградское военно-морское подготовительное училище, где он успел послужить на Балтийском флоте командиром кубрика прежде, чем выйти в декабре 1945-го в запас.
После войны Виктор Александрович успел выучиться на юриста и даже поработать в суде Латвийской железной дороги в Риге. Но в феврале 1950-го вновь вернулся к армейской службе. Окончил в Ленинграде курсы по подготовке лейтенантов, и стал служить там, куда Родина посылала. За время службы в Воздушно-десантных войсках совершил 498 прыжков с парашютом. Со временем он женился на любимой девушке Нине, в семье родились двое сыновей.
Закончил он службу в 1974 году в Коломне, и в феврале вышел в запас в звании гвардии полковника ВДВ. За доблестную ратную службу Виктор Александрович награждён орденами Ленина (21.07.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), медалями.
На «гражданке» Виктор Александрович поселился с семьей в поселке Ржавки. В 1976 году он устроился на работу в Центральное конструкторское бюро «Дейтон», где проработал до 1986 года. В 1986 году семье Малышева дали квартиру в только что построенном 22-хэтажном корпусе 1103. Так Виктор Александрович стал зеленоградцем. Был он человеком жизнерадостным и веселым, очень любил жизнь. Активно участвовал в работе ветеранского объединения в нашем городе, а также побывал в родном селе Тимашево, где создан школьный музей боевой славы и хранятся многие экспонаты, связанные с его военной биографией.
Настоящим праздником для него стала встреча с однополчанами 300-го, названного в честь боев, Свирского воздушно-десантного полка.
В начале 1990-х годов здоровье Виктора Александровича пошатнулось. Как многие ветераны, он близко к сердцу принимал развал Советского Союза, глумление над моральными ценностями его поколения. В декабре 1993 года Малышев скончался. Похоронили его на Зеленоградском кладбище.
В декабре 2002 года на корпусе 1103, где жил герой, открыта памятная доска.