«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне

Скамейки-качели, двухметровая скульптура-кормушка, пешеходные дорожки из брусчатки — возле корпуса 511 сделали новую детскую площадку под названием «В гостях у белочки». Корреспондент Zelenograd.ru посмотрел, какой она получилось.
Детская площадка на этом месте была всегда. И нельзя сказать, что она нуждалась в полной замене. Да и других детских площадок вокруг достаточно — в радиусе 150 метров есть еще три. Возможно поэтому здесь сделали отдельную зону для отдыха без детей, но с множеством скамеек-качелей.
Центр площадки с качелями кажется пустоватым. В технических документах это называется «качели сложной формы». Навес должен защищать от солнца и ветра. Сидеть и качаться в них достаточно удобно, только некоторые качели скрипят. Когда их ставили, к рабочим подходили жители соседних домов и просили «тоже им такие сделать».
При этом на площадке для детских игр стоят обычные лавки, их совсем немного. Логика непонятна — может быть родителей не нужно защищать от ветра и дождя, им должно быть неудобно, чтобы не теряли бдительность?
Детский игровой комплекс стандартный. В других дворах сейчас ставят и поинтереснее. К примеру, возле корпуса 447 он в виде избушки на курьих ножках, получилось оригинально, да и детям нравится. Но элементы для площадки у корпуса 511 уже были закуплены, пояснили подрядчики, — поэтому сделать что-то более современное у них не получилось.
Игровые элементы для малышей стоят отдельно от лазалок для детей постарше, а потенциально опасные качели отодвинуты от песочницы максимально далеко.
Еще одна изюминка двора — деревянная скульптура-кормушка с белочками. В компании «Консул», выполнявшей работы, рассказали, что специально искали мастера для её изготовления, у которого «руки растут из нужного места». Нашли в Раменском. «Мы вообще хотели сделать побольше таких скульптур. Например, Бабу Ягу в избушке — была шикарная конструкция — или волка из мультика». Но бюджет не позволил воплотить предложения.
Благоустроили не только саму площадку, но и прилегающие к ней дорожки и проезды. Скамейки-качели поставили на дорожках вдоль забора школы, к 514 корпусу и через лес к 501-му. Вокруг корпуса 511 немного расширили проезд, поскольку двум машинам там было сложно разъехаться. Немного — потому что там проходят различные коммуникации, в частности, электросети, пояснили в «Консуле». В итоге расширили дорогу так, чтобы нормально проезжали хотя бы две машины и пешеходам было где пройти.
Площадка обошлась в 11 миллионов рублей. Смету составляла управа, её одобрили депутаты района Савелки. Наибольшей статьей расходов оказалось как раз игровое оборудование детской площадки — на неё выделили около 3,5 миллиона рублей. 1,8 миллиона потратили на скамейки-качели. Остальное ушло в основном на замену асфальта и плитки. Затратными стали подготовительные земляные работы, сказали подрядчики, — надо было вручную шурфить кабели, которые проходят и под проездом вокруг дома, и под детской площадкой. Технику в данном случае применять было нельзя.
Старую площадку у корпуса 511 демонтировали в мае, новую открыли в конце августа. Местные жители, конечно, были недовольны — всё перекопали, детям негде гулять. Согласования подготовительных работ с коммунальными службами происходят долго: пока рассмотрят заявление, пока ответят, пока приедут — проходят недели. Жители в процессе работ высказывали разные пожелания — например, изменить расположение пешеходных дорожек или сделать дополнительные, — всё учли и сделали, отметили в «Консуле».
У корпуса 511 остаются проблемы с освещением — фонарей не хватает. Их обещают поставить в следующем году. Также в 2019-м планируется масштабное благоустройство у корпуса 521, планы по которому нигде не опубликованы и с местными жителями не обсуждаются.
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