«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне

Площадка обошлась в 11 миллионов рублей. Смету составляла управа, её одобрили депутаты района Савелки. Наибольшей статьей расходов оказалось как раз игровое оборудование детской площадки — на неё выделили около 3,5 миллиона рублей. 1,8 миллиона потратили на скамейки-качели. Остальное ушло в основном на замену асфальта и плитки. Затратными стали подготовительные земляные работы, сказали подрядчики, — надо было вручную шурфить кабели, которые проходят и под проездом вокруг дома, и под детской площадкой. Технику в данном случае применять было нельзя.

Старую площадку у корпуса 511 демонтировали в мае, новую открыли в конце августа. Местные жители, конечно, были недовольны — всё перекопали, детям негде гулять. Согласования подготовительных работ с коммунальными службами происходят долго: пока рассмотрят заявление, пока ответят, пока приедут — проходят недели. Жители в процессе работ высказывали разные пожелания — например, изменить расположение пешеходных дорожек или сделать дополнительные, — всё учли и сделали, отметили в «Консуле».

У корпуса 511 остаются проблемы с освещением — фонарей не хватает. Их обещают поставить в следующем году. Также в 2019-м планируется масштабное благоустройство у корпуса 521, планы по которому нигде не опубликованы и с местными жителями не обсуждаются.