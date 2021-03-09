Кроме тренажеров есть и другие занятия, в том числе карате, самооборона, фитнес — персональные и групповые, взрослые и детские. Можно прийти с ребенком — он пойдет, например, на карате, а мама или папа в то же время на тренажеры. При этом никто никому не мешает — пространство позволяет, да и расписание тренировок составлено грамотно. Детские группы занимаются в основном по вечерам.



Есть отдельные спортивные занятия для подростков (14+) — их ведет тренер Андрей Семикашев. В школе сейчас физкультура во многом условная, нагрузка минимальная — боятся малейших перегрузок и травм. А карантин и долгая онлайн-учеба усугубили ситуацию. Для быстро растущего и меняющегося организма полгода отсутствия нормальной физической активности, мягко говоря, не полезны. Комплекс упражнений — подвижность. В клубе подросток может заниматься целым комплексом упражнений для гармоничного развития — турник, брусья, трос, гантели, канат, тренажеры. Неважно, какая при этом ставится цель — физическая форма в любом случае значительно улучшиться, жить станет легче, фигура будет формироваться правильно — и сила воли тоже.