Сейчас в новые корпуса 934, 1934 и 1935 переезжают жители шести домов на улице Заводской. По данным префектуры, около трети семей уже переехали — большую часть перевез «Жилищник», остальные справились сами (хотя город гарантируют бесплатную помощь с переездом).

«Жилищник» объявил конкурс на выбор подрядчика, который займется переездом оставшихся семей. Если исходить из документации, таких осталось 236. Стоимость одного переезда в 1-комнатную квартиру рассчитана в 27550 рублей. В 2-комнатную — 36800, 3-комнатную — 50580 руб. Получается, средняя цена — 38 тысяч за переезд. В целом этот процесс оценивался в 8,6 миллионов рублей.

Это не просто перевозка вещей: подрядчик должен отключить бытовую технику и сантехнику в старой квартире, разобрать и упаковать мебель и крупные вещи, вынести все это из квартиры, погрузить в грузовик, доставить, поднять на этаж, распаковать, собрать, подключить. Должна работать бригада, состоящая из электрика, сантехника, трех грузчиков и бригадира.

Победителем конкурса стала предприниматель Новрузова Сабиха Расим Кызы, предложившая оказать эти услуги за 2,8 миллиона рублей — то есть в три раза дешевле рассчитанной сметы. Один переезд со всем спектром услуг предприниматель готова выполнять в среднем за 12 тысяч рублей.

Уложиться в 12 тысяч за один переезд — в принципе, реально, но на качественную услугу при этом рассчитывать не стоит, прокомментировал «Зеленоград.ру» представитель компании, занимающейся перевозкой мебели в Москве и Московской области. Особенно учитывая, что должна работать бригада из шести человек и не упоминается о транспортных расходах. В целом же переезды квартир очень индивидуальны, надо учитывать и количество мебели, крупных вещей — бывает, что их объем в однокомнатной квартире больше, чем в трехкомнатной, этот процесс непредсказуем, а наполняемость в квартирах у всех разная. Бывает дорогая мебель и предметы, требующие особого обращения. В документах аукциона все рассчитано усреднённо, поэтому оценить суммы сложно. Вероятно, будет самая дешевая рабочая сила.

О своих впечатлениях о таком переезде описала наша читательница Ирина: "Переезд был в удобный для меня день. И это правда. Только вот ещё одна правда: мне сказали, что к назначенному дню вся мебель должна быть разобрана, они ее конечно обмотают плёнкой, но подготовить я ее должна сама. Ну и в новой квартире я видимо тоже сама должна ее собрать и повесить. Честный итог: электрик с сантехником в моем переезде и близко не валялись, грузчиков обещали дать, разборка и сборка мебели только в мечтах".