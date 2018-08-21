Мини-версии самолетов, планеров, вертолетов и даже летающий автомобиль отправили в небо воспитанники секции авиамоделирования зеленоградского клуба «Заря». Показательные выступления прошли на фестивале радиоуправляемых авиамоделей, который состоялся на площади Юности в субботу, 18 августа.
Павел Белов, Алексей Попов, Сергей Кравченко, Алексей Сенченко, Александр Кириенко под аплодисменты восторженных зрителей демонстрировали свои любимые самолеты, пишет о прошедшем шоу клуб «Заря».
"Ощущения и впечатления были очень яркие" , — рассказала зеленоградка Мария Сысоева и поделилась своими фотографиями:
Попробовать себя в запуске моделей или просто ближе познакомиться с авиамодельным спортом может любой желающий, сообщили организаторы фестиваля. Секция авиамоделирования ждёт новичков от 8 лет и старше на занятия к тренеру Николаю Анатольевичу Иршинскому. Контактный телефон: 8(499)736-4310.
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