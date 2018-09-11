Турнир EasyKart Russia 2018 проходил в шесть этапов с 27 мая по 2 сентября на картодромах в Подольске, Зеленограде и Рязани. Для победы необходимо было набрать в сумме как можно больше очков. В первых трёх этапах Александр занял первое место, в четвёртом и пятом — третье, а в шестом — второе. Это обеспечило гонщику и его команде Team ZelenoKart первое место в итоговой таблице и приглашение на мировой гранд-финал в Италии за счет производителя EasyKart.

Александр познакомился с картингом в 2012 году, когда в Зеленограде открыли первый крытый картодром, — там он впервые он сел за руль любительского болида. В течение трёх лет улучшал и оттачивал свои навыки, а в 2015-м попал на соревнования в Фирсановке, — пока еще зрителем, — и увидел, на что способны спортивные карты. Именно там ему удалось впервые сесть за руль профессиональной машины. Понравилось.

«После этого я поставил себе цель поучаствовать в подобных соревнованиях, — вспоминает Александр Воробьев. — Шанс выпал в 2016-м году, но тогда я показал не самые лучшие результаты, не хватало опыта в механике, технике, я тогда вообще слабо разбирался во всём этом. Но несмотря на все неудачи, я неоднократно выигрывал квалификацию в дни гонок и стартовал с первого места в стартовой решетке. По очкам я смог занять тогда четвёртое место. В принципе, было ясно, что необходимо развивать технические навыки».

Профессиональные карты значительно мощнее любительских, их делят на три класса в зависимости от объёма двигателя в кубических сантиметрах: 60 (детские), 100 и 125. Последние, например, они способны развивать скорость до 110 километров в час на прямой дистанции и 75-80 на поворотах.

В 2017-м году команда Team ZelenoKart, — её составили Александр Воробьёв и его старший брат Алексей Воробьёв, тоже гонщик, — впервые приняла участие в EasyKart Russia 2017 и после победы нашла себе спонсора для дальнейшего участия в чемпионатах. В состав команды вошли также Андрей Тимофеев, двукратный чемпион Европы в классе Easykart, чемпион России 2018 в классе Национальный, профессиональный гонщик и по совместительству инженер-механик Team ZelenoKart; пилот Денис Давыдов и моторист Сергей Автономов.