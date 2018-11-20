Живопись

Живопись часто воспринимают как занятие, которым могут заниматься только профессиональные художники. Тем не менее, даже любительское рисование помогает сконцентрироваться на чувствах и ощущениях, повысить самооценку и дать выход эмоциям. Недаром живопись используют в арт-терапии для обретения гармонии с собой.

Существует множество техник живописи и материалов — подобрать подходящие можно для каждого. В магазине «Много солнца» работают профессиональные консультанты, которые знают об особенностях всех товаров и помогут с выбором.