Дни становятся короче, и все чаще хочется сидеть дома и никуда не выходить. Чтобы дни дома не проходили впустую, можно заняться новым рукоделием. Вместе с магазином «Много солнца» в корпусе 1802 мы подобрали хобби, которые помогут раскрыть творческие способности и отвлечься от повседневных дел.
Живопись часто воспринимают как занятие, которым могут заниматься только профессиональные художники. Тем не менее, даже любительское рисование помогает сконцентрироваться на чувствах и ощущениях, повысить самооценку и дать выход эмоциям. Недаром живопись используют в арт-терапии для обретения гармонии с собой.
Существует множество техник живописи и материалов — подобрать подходящие можно для каждого. В магазине «Много солнца» работают профессиональные консультанты, которые знают об особенностях всех товаров и помогут с выбором.
Также магазин сотрудничает с художественной школой №9: в «Много солнца» представлены все необходимые для обучения материалы и марки, а для её учеников и преподавателей действуют специальные цены. Посмотреть и заказать товары для юных художников можно в специальном разделе онлайн-магазина.
Всё необходимое есть и для студентов-дизайнеров МИЭТа: в «Много солнца» представлены разные виды бумаги, материалов для живописи, профессиональных карандашей и кистей.
В отличии от больших универсальных магазинов товаров для творчества, «Много солнца» — такое место, где по каждому направлению можно купить практически все, что нужно.
Декупаж — методика декорирования предметов при помощи готовых рисунков или орнаментов. Эта техника была популярна в Европе ещё в XVII веке — мастера наклеивали на мебель популярные тогда рисунки в азиатском стиле, покрывали поверхность 30-40 слоями лака и продавали клиентам.
Сейчас методику декупажа чаще применяют для украшения не мебели, а более мелких предметов интерьера: разделочных досок, шкатулок, свечей, подносов и других декоративных вещей. Для этого необязательно распечатывать или перерисовывать изображения самостоятельно — для декупажа существуют готовые материалы. Рисунки для украшения выпускают на специальных салфетках, рисовой бумаге, пленке или фотобумаге.
Всё это можно найти в магазине «Много солнца». А если вы только начинаете увлекаться декупажем, консультанты помогут разобраться в разных видах материалов и купить то, что подойдет вам. В «Много солнца» продаются и целые наборы для декупажа — в комплект входит рисунок, заготовка и дополнительные предметы для украшения изделия — а также клей, кисти, лаки и другие необходимые вещи.
Своими руками можно сделать не только предметы для украшения интерьера, но и косметические средства. В домашнем мыле и других косметических средствах, в отличие от магазинных, будут компоненты, которые подходят вашему типу кожи. Навык мыловарения поможет и сделать подарок для друзей и близких, который им точно не подарит кто-то ещё.
Варить мыло дома не так сложно, как кажется. Из обязательных компонентов понадобятся только мыльная основа и увлажняющий компонент, например глицерин или базовые масла. Все остальные ингредиенты — красители, эфирные масла или элементы для украшения бруска — добавляют дополнительно. Почти все инструменты для мыловарения найдутся на обычной кухне — докупить нужно будет только формочки.
Все нужные ингредиенты продаются в магазине «Много солнца». В разделе мыловарения есть компоненты для изготовления не только мыла, но также бальзамов для губ, кондиционера для волос, крема или бомбочек для ванны.
Флористика — искусство создания букетов из свежих цветов, сухих растений или других природных материалов. Хотя обучаться этому ремеслу можно долго, основные принципы флористики можно освоить самостоятельно, например по специальным книгам. Этих навыков вполне хватит, чтобы своими руками составить букет в подарок.
Самое важное в флористических композициях — это цветы, но не стоит забывать, что для букета понадобятся дополнительные материалы. Чтобы скрепить композицию воедино, в флористике используют готовые каркасы для букетов, клейкую ленту, проволоку или флористическую пену. Более того, начинающим флористам нужно приобрести инструменты для работы: клеевой пистолет, ножницы, степлер и секатор.
Любые компоненты для букета, кроме цветов, есть в магазине «Много солнца». Посмотреть весь ассортимент и сделать заказ можно в онлайн-магазине. Ваш заказ соберут за один-два часа, после чего его можно забрать в розничном магазине или вызвать курьерскую службу доставки.
По своей сути скрапбукинг напоминает декупаж — в обоих методах используются вырезки из бумаги, которые наклеивают на другие предметы. Но если методом декупажа украшают предметы интерьера, то скрапбукинг предназначен, чтобы декорировать альбомы или создавать открытки.
При помощи скрапбукинга люди не просто создают красивые поделки, но и рассказывают истории. Эта техника используется для оформления коллажей, в центре которых находятся фотографии о важных событиях. Например, методом скрапбукинга можно оформить свадебный фотоальбом и включить в него не только фото, но и другие памятные вещи: приглашения или открытки от гостей.
Для украшения страниц в скрапбукинге используют дополнительные материалы, например специальные вырезки из бумаги. Такие элементы рассчитаны на длительное хранение — декоративная бумага не желтеет со временем, не деформирует страницы альбома и не вступает в химическое взаимодействие с фотографиями. Для украшения используют также объемные элементы — ленты, стразы, бусины, искусственные цветы и листья — и декоративные ручки и печати.
В «Много солнца» представлен полный ассортимент материалов для скрапбукинга. За один поход в магазин можно выбрать заготовку для альбома, ткань для его обложки, фигурные ножницы и всевозможные декоративные элементы для страниц.
Моделирование — создание объемных декоративных элементов или предметов интерьера. Это, например, искусственные цветы, ёлочные игрушки и куклы.
Для моделирования используют разные материалы. Один из самых распространенных — фоамиран, или пористая резина. Он представляет собой тонкие пенистые листы, которые легко тянутся и приобретают новую форму. Чтобы ее сохранить, готовое изделие нагревают. Пример работы с фоамираном можно посмотреть в этом видео.
Ещё одно преимущество фоамирана — этот материал не токсичен, и его можно использовать для занятий творчеством с детьми. Изделия из фоамирана можно красить, а при необходимости и мыть.
Фоамиран и дополнительные элементы для изделий из него продаются в «Много солнца». Если это хобби вам незнакомо, но вы хотите им заняться — приходите выбирать материалы для творчества в розничный магазин. Консультанты расскажут о различиях между разными видами фоамирана и подскажут, как работать с каждым из них. Там же вы найдете заготовки для изделий: заколок, брошей, ёлочных игрушек.
Упаковкой подарков приходилось заниматься каждому. Этот навык поможет сэкономить деньги на оформлении подарков в праздничный сезон и сделать каждую упаковку небольшим произведением искусства.
Готовиться к Новому году можно начинать сейчас — в ассортименте магазина «Много солнца» уже доступны новогодние элементы декора. В онлайн-магазине вы найдете все необходимое: от наполнителя для подарка до аксессуаров для упаковки.
Теми хобби, которые мы перечислили выше, выбор не ограничивается. Существует ещё множество направлений творчества: создание свечей, бижутерии и изделий из эпоксидной смолы, а также кондитерское искусство.
В магазине «Много солнца» представлен полный ассортимент товаров по каждому из направлений творчества. Консультанты магазина сами занимаются рукоделием, а потому знают особенности работы со всеми материалами и могут помочь начинающим. Сделать заказ можно и онлайн — через один-два часа он будет готов к выдаче.
Розничный магазин «Много солнца» находится на улице Каменка, корпус 1802, средний (выносной) подъезд, вход с улицы. Магазин работает каждый день с 11 до 20 часов. По всем вопросам звоните 8(495)997-41- 76 или 8(916)629-53-34.
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