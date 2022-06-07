Все трое вошли в число избранных членкоров РАН по Отделению нанотехнологий и информационных технологий, которое объединяет ученых, чьи научные интересы лежат в области информационных технологий и нанотехнологий, а также научные учреждения, исследования которых посвящены проблемам данных отраслей науки и техники.

Специальность Беспалова и Светухина — вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база. Соловьёва — оптоинформационные технологии.



Кроме того, членом-корреспондентом РАН избран Михаил Посыпкин, д.ф.-м.н, доцент Института микроприборов и систем управления МИЭТ, выпускник Мехмата МГУ.

Академия наук публикует информацию об основных научных результатах новых членах.