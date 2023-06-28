Кто он, современный работник промышленного предприятия? Престижна ли его профессия, и какие перспективы ждут на заводе начинающего специалиста? Будет ли развитие? Стабильность? Интерес? Эти вопросы задают себе и школьники, выбирающие между гуманитарными и точными науками, и молодые специалисты, получившие диплом, и их уже работающие коллеги. Сегодня на зеленоградских площадках ОЭЗ «Технополис Москва» ждут разных сотрудников: от опытных представителей редких профессий до специалистов со среднетехническим образованием. Вакансии найдутся даже для тех, у кого пока нет ни диплома, ни опыта.
Давайте честно: тотальная мода на юристов и экономистов прошла, а позиции специалистов точных наук лишь продолжают укрепляться. Причин для этого несколько. Главная и основная – новый виток развития промышленности в нашей стране, вызванный необходимостью реализовывать задачи импортозамещения. А задачи эти требуют не только аккумулирования финансовых и действующих производственных ресурсов, но и создания новых. И, конечно, кадров. Очень много кадров.
Важно и то, что в нынешних условиях формат промышленного предприятия стал максимально компактным и высокотехнологичным, позволяющим ему работать в черте города, что имеет принципиальное значение для развития мегаполиса и удобно для сотрудников предприятия.
Такие быстрорастущие производственные локации есть и на карте столицы – это шесть стремительно развивающихся площадок ОЭЗ «Технополис Москва».
ОЭЗ «Технополис Москва» — флагман современной московской промышленности. Здесь созданы все необходимые условия для работы более 200 конкурентоспособных компаний, где трудятся свыше 13,5 тысячи сотрудников , – сообщил в своем телеграм-канале Мэр Москвы Сергей Собянин, – Ежегодно мы открываем еще 10–15 новых производств, производящих продукцию для самых разных областей — от медицинского оборудования до беспилотников».
Только на зеленоградских площадках московской ОЭЗ (а таких четыре: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем») работают 60 предприятий, при этом 43 из них являются резидентами. Более 2/3 из числа резидентов находятся в «Алабушево» – самой большой и динамично развивающейся локации столичной ОЭЗ.
Новый формат современной промышленности определяет и стиль работы ее сотрудников. Высокий уровень технологий и оснащенности современных предприятий, а также поставленные перед ними государством и экономикой амбициозные производственные и исследовательские задачи принципиально изменили суть труда на производстве: рутина сходит на нет, уступая место новому и созидательному. Активно трансформируются даже сравнительно старые производственные предприятия, поэтому работать «как 30 лет назад» в любом случае не придется.
Еще один плюс работы в компаниях ОЭЗ — стабильность. Высокий уровень внимания властей к деятельности таких предприятий и системная их поддержка в виде налоговых льгот и иных преференций дает им серьезный задел, создает комфортные условия для работы и развития. А если компания «чувствует себя хорошо», то и ее сотрудники в завтрашнем дне могут не сомневаться.
Чтобы сделать поиск работы максимально простым, был запущен специальный проект «ТехноРабота», на сайте и в соцсетях которого можно найти интересные и актуальные вакансии предприятий ОЭЗ столицы. На данный момент на сайте размещено более 200 вакансий для соискателей, а также предложения о стажировке.
Планируется, что за счет строительства новых предприятий в течение двух лет общая производственная площадь зеленоградских площадок ОЭЗ увеличится более чем на 200 тысяч квадратных метров.
В настоящий момент общий объем промышленных и общественно-деловых площадей четырех площадок особой экономической зоны Москвы в Зеленограде составляет около 448 тысяч квадратных метров. Планируется, что в течение ближайших двух лет этот показатель увеличится до 654 тысяч квадратных метров. Больше всего вырастет площадка «Алабушево», где сегодня строится свыше 10 предприятий.
Поэтому, на действующих и новых производствах ОЭЗ нужны (и в перспективе еще потребуются) специалисты различного профиля. Потребность одной только отрасли медоборудования и биофармы оценивается на уровне 1500-2000 специалистов до 2025 года.
Только в Алабушево в 2022 году ввели в эксплуатацию три новых производственных локации: корпуса фармацевтической компании «Велфарм-М» и изготовителя изделий для практической термометрии «Термико», а также цех вторичной упаковки лекарств научно-производственного предприятия «Генериум-некст».
В 2023-м будут запущены новые производства. Это предприятия по выпуску лекарств, медизделий, сим-карт, электродвигателей, телекоммуникационного оборудования. Будут созданы новые рабочие места.
Действующие резиденты тоже хотят сотрудников, причем как с высшим, так и со средним специальным образованием. На том же «Велфарм-М» нужны технологи, микробиологи, химики-аналитики, лаборанты и многие другие. Выйдя на полную мощность, компания рассчитывает увеличить свой штат до 1,2 тысячи человек.
Еще одно фармпредприятие из «Алабушево» — компания «Биокад» — также в поисках специалистов. На нем ждут микробиологов, контролеров, лаборантов и других специалистов.
Еще один плюс и для компаний ОЭЗ, и для их сотрудников — кластерный подход к локализации и работе предприятий. Они объединяются по отраслевому признаку — так на протяжении ряда лет в ОЭЗ уже действуют медицинский, высокотехнологичный и информационно-телекоммуникационный кластеры, а также кластеры оптики, робототехники и промышленной автоматизации. В 2022 году созданы кластеры биофармы, фототоники и электромобилестроения.
Кластер — не просто «соседство», это глубокая степень кооперации. Это сообщество единомышленников и специалистов одного профиля, обменивающихся опытов, развивающих тесное сотрудничество, запускающих совместные проекты и ведущих разработки. Для состоявшихся специалистов — это интересная работа «в кругу своих», а для сегодняшних студентов — шанс поучиться у профи, и, проявив себя, заработать свой счастливый карьерный билет.
Так, например, Зеленоград, который, как известно, считается «сердцем» электронной промышленности нашей страны, стал домом для многих отраслевых производств, теперь работающих в ОЭЗ. Здесь, например, расположены и продолжают активно развиваться такие отраслевые компании как «Микрон» и «Ангстрем» и другие.
Например на площадке «Ангстрем» ведется строительство нового корпуса завода «Микрон», масштабирующего производство. В 2022 году на площадке «МИЭТ» было завершено создание первого корпуса инновационного центра электроники, созданного под размещение производства электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. В этом году планируется сдать в эксплуатацию второй корпус. На самой большой площадке — «Алабушево» — сейчас возводят технопарк и лабораторные корпуса, которые можно будет арендовать под производство.
К слову, прямо сейчас и «Ангстрем», и «Микрон» тоже ищут новых сотрудников.
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