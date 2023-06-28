Диплом. Что дальше?

Давайте честно: тотальная мода на юристов и экономистов прошла, а позиции специалистов точных наук лишь продолжают укрепляться. Причин для этого несколько. Главная и основная – новый виток развития промышленности в нашей стране, вызванный необходимостью реализовывать задачи импортозамещения. А задачи эти требуют не только аккумулирования финансовых и действующих производственных ресурсов, но и создания новых. И, конечно, кадров. Очень много кадров.

Важно и то, что в нынешних условиях формат промышленного предприятия стал максимально компактным и высокотехнологичным, позволяющим ему работать в черте города, что имеет принципиальное значение для развития мегаполиса и удобно для сотрудников предприятия.

Такие быстрорастущие производственные локации есть и на карте столицы – это шесть стремительно развивающихся площадок ОЭЗ «Технополис Москва».

ОЭЗ «Технополис Москва» — флагман современной московской промышленности. Здесь созданы все необходимые условия для работы более 200 конкурентоспособных компаний, где трудятся свыше 13,5 тысячи сотрудников , – сообщил в своем телеграм-канале Мэр Москвы Сергей Собянин, – Ежегодно мы открываем еще 10–15 новых производств, производящих продукцию для самых разных областей — от медицинского оборудования до беспилотников».

Только на зеленоградских площадках московской ОЭЗ (а таких четыре: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем») работают 60 предприятий, при этом 43 из них являются резидентами. Более 2/3 из числа резидентов находятся в «Алабушево» – самой большой и динамично развивающейся локации столичной ОЭЗ.