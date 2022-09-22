Что нужно

Первым в очереди будет стикерпак, набор наклеек. В наших планах сделать его в виде коллекции из пяти листов, каждый из которых включит в себя узнаваемые виды, достопримечательности, символы и смыслы для каждого района нашего города: Матушкино, Савёлки, Силино, Крюково, Старое Крюково.

Условия использования обсудим с победителями конкурса индивидуально, в зависимости от интересов — это может быть процент с продаж, передача автору части тиража для самостоятельной реализации или другие варианты. Работы, которые не будут напечатаны, мы обязательно всё равно покажем нашим читателям в отдельной публикации, если у авторов будет такое желание.