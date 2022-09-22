Приглашаем художников и иллюстраторов поучаствовать в создании мерча «Зеленоград.ру» 22.09.2022 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоград.ру» проводит открытый конкурс для художников и дизайнеров. Мы планируем выпустить несколько видов сувенирной продукции, посвящённой Зеленограду, и хотим сделать это при поддержке зеленоградских авторов. Приглашаем к сотрудничеству художников и иллюстраторов любого возраста и с любым опытом.

Что нужно

Первым в очереди будет стикерпак, набор наклеек. В наших планах сделать его в виде коллекции из пяти листов, каждый из которых включит в себя узнаваемые виды, достопримечательности, символы и смыслы для каждого района нашего города: Матушкино, Савёлки, Силино, Крюково, Старое Крюково.

Условия использования обсудим с победителями конкурса индивидуально, в зависимости от интересов — это может быть процент с продаж, передача автору части тиража для самостоятельной реализации или другие варианты. Работы, которые не будут напечатаны, мы обязательно всё равно покажем нашим читателям в отдельной публикации, если у авторов будет такое желание.

Какие работы мы ждём

Мы не задаём стилевых рамок для реализации ваших творческих желаний. Мы хотим, чтобы в каждом рисунке отражалась уникальность автора и его отношение к Зеленограду и любимым местам в нём. Графика, живопись, цифровое искусство, коллаж — вы можете выполнить работу в любом из предпочитаемых вами стилей. Нам важно, как вы видите и чувствуете Зеленоград.

Условия приёма и требования к работам

  • Работы должны быть в формате, подходящем для печати (300 dpi, CMYK, TIFF/PDF)
  • Работы необходимо выложить в облачный сервис и прислать ссылку с коротким рассказом о себе на адрес club@zelenograd.ru

Присылайте сразу все ваши работы по готовности, не стоит отправлять по одному рисунку. Окончание приёма — 18 октября 2022 года.

По всем вопросам пишите club@zelenograd.ru или в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67

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