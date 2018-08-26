«Видишь, например, зонт — а относишься к нему так, будто это твой корабль. Ваза в руке превращается в подзорную трубу, и вот ты уже плывешь по бушующему морю навстречу ветру и приключениям…» — Надежда Сакмарова, руководитель зеленоградского театра-студии «Персонаж», рассказывает о спектакле «Представьте себе». В июне «Персонажи» сыграли его в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах и стали лучшими дебютантами Городского конкурса «Новые вершины».
Весной состоялась другая премьера, которая тоже вышла громкой: юные актёры «Персонажа» поучаствовали в съемках короткометражного фильма «Учитель» зеленоградского режиссёра Евгения Шикова. За три месяца, к началу августа, фильм набрал миллион просмотров в интернете, и ребята вместе со своими учителями радовались — взята новая планка, уже в кино.
А еще недавно театр-студия начала проводить занятия для взрослых. Как живут и репетируют «Персонажи» — об этом Zelenograd.ru побеседовал с Надеждой Сакмаровой.
В театре-студии «Персонаж» ребята обучаются актерскому искусству уже почти пять лет. За это время труппа выпустила более 12 спектаклей, приняла участие во многих международных и всероссийских конкурсах, фестивалях.
Со спектаклем «Представьте себе» всё началось с актерских упражнений — этюдов на перемену отношения к предметам. На занятиях их делали просто для тренировки, но у ребят были настолько интересные идеи и этюды, что режиссёру захотелось создать из порыва фантазии что-то большее. Так и родилась идея сделать спектакль из этюдов.
«Мы объединили их одной идеей, сплотили вместе младшую и старшую группы ребят, я подобрала музыку, подчёркивающую настроение каждого этюда, и, вуаля, — перед Новым годом состоялась премьера: с ёлкой из стремянки, украшенной гирляндами шарфов! — вспоминает Надежда Сакмарова. — Ведь задача театра — объяснить зрителям, что можно посмотреть на мир другими глазами: увидеть его иначе, доказать, что нет предела совершенству человеческой фантазии».
На конкурс постановку решили отправить из-за её необычности — авторами были сами актёры. Отбор для городской конкурсной программы «Новые вершины», организованной столичным департаментом образования и Дворцом творчества на Воробьевых горах, проходил по видеозаписям спектаклей. Участвовали театральные коллективы со всей Москвы. «И жюри оценило творчество наших ребят, их мастерство и талант. А учитывая, что в жюри были профессионалы высшего класса, стать победителем такого конкурса для нас большая честь», — подытоживает режиссёр.
Театр работает на базе Творческой студии «VOZДУХ» (корпус 1650), где у «Персонажа» появилась своя сцена и возможность не только репетировать, но и выступать — а значит, и собственный зритель. Коллектив актёров подобрался дружный и сплоченный. «Главным преподавателем являюсь я, как говорится, на все руки мастер — педагог по актерскому мастерству, сценической речи, режиссер, драматург и оператор, — рассказывает Надежда Сакмарова. — Кроме того, я часто приглашаю других преподавателей для проведения мастер-классов по вокалу, сценическому движению, киноискусству».
Благодаря такому содружеству часто получаются очень интересные проекты, как, например, короткометражный фильм «Учитель» Евгения Шикова. Его снимали в Зеленограде и Алабушево, в том числе в одной из зеленоградских школ. Всех героев фильма сыграли ученики театр-студии «Персонаж». Одна из них, Лиза Захарова, и вдохновила режиссёра на съёмки первой авторской короткометражки. «Под неё я и написал сценарий фильма, именно под её возможности — она очень необычная актриса» , — отмечал сам кинорежиссёр.
Для своих постановок в театре выбирают пьесы, отталкиваясь от возможностей учеников, их желания, способностей и осознанности, по словам руководителя. В репертуаре театра такие спектакли, как «Гадкий утёнок» и «Сказки на всякий случай», «Пластилин мира» (победители фестиваля «Театральный Олимп»), «Циркачи», «Кошкин дом», «Дюйм добра», музыкально-литературные композиции «Четыре мгновения жизни», «Весенний сюрприз», «Оркестр детства».
Надежда Сакмарова и сама пишет пьесы для театра, которые ставит на сцене: «Зал ожидания», «Пикник под звёздами», «Как мы ломали дверь». «Я стараюсь быть на одной волне с ребятами и показать те проблемы, с которыми часто сталкивается современная молодёжь» , — прокомментировала она.
Визитная карточка театра — воображение и фантазия учеников, утверждает режиссёр. Именно благодаря этому получаются удивительные и уникальные спектакли, которые вызывают невероятный восторг зрителей.
У театра-студии «Персонаж» впереди большие планы и интересные проекты. На занятия ждут всех желающих: от самых маленьких (от 4 лет) до школьников (от 7 до 18 лет) и взрослых (от 18 лет). В студии нет специального отбора или кастинга, педагоги принимают абсолютно всех: «Если есть желание, значит есть и способности, которые мы и будем развивать».
С мая стартовал проект для взрослых, который режиссёры ведут совместно с психологом Александром Ивановым. Участники изучают не только актерское мастерство, но и проходят психологические тренинги, которые помогают им обрести уверенность в себе, разобраться в волнующих вопросах и настроиться на успех. В рамках проекта в июне в театре вышла премьера — миниатюра «Преступление актрисы Марыськиной».
С сентября театр-студия готовиться начать новый сезон репетиций и выступлений. Записаться в «Персонажи» можно по телефону 8(926)334-2204 или через группу театра-студии ВКонтакте. «Приходите к нам и дышите творчеством!» — приглашает Надежда Сакмарова.
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