«Видишь, например, зонт — а относишься к нему так, будто это твой корабль. Ваза в руке превращается в подзорную трубу, и вот ты уже плывешь по бушующему морю навстречу ветру и приключениям…» — Надежда Сакмарова, руководитель зеленоградского театра-студии «Персонаж», рассказывает о спектакле «Представьте себе». В июне «Персонажи» сыграли его в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах и стали лучшими дебютантами Городского конкурса «Новые вершины».

Весной состоялась другая премьера, которая тоже вышла громкой: юные актёры «Персонажа» поучаствовали в съемках короткометражного фильма «Учитель» зеленоградского режиссёра Евгения Шикова. За три месяца, к началу августа, фильм набрал миллион просмотров в интернете, и ребята вместе со своими учителями радовались — взята новая планка, уже в кино.

А еще недавно театр-студия начала проводить занятия для взрослых. Как живут и репетируют «Персонажи» — об этом Zelenograd.ru побеседовал с Надеждой Сакмаровой.