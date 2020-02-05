Инструкция от «Лиза Алерт» для детей и родителей

Детям

Не надо проверять, идёт ли действительно человек за тобой или нет. Если у тебя есть хоть малейшее подозрение, что тебя преследуют, немедленно начинай действовать:

1. Звони родителям и говори им о том, что происходит. Заранее договорись с ними о ключевых словах, которые указывают на то, что у тебя проблемы, но ты не можешь об этом говорить (если есть вероятность, что этот человек услышит ваш разговор), или без объяснений попроси тебя встретить.

2. Смело звони по номеру экстренных служб, если ты не чувствуешь себя в безопасности — кто-то незнакомый тебя преследует и настойчиво хочет с тобой пообщаться. Набери номер 112, сразу скажи своё имя и фамилию, чтобы оператор был уверен, что этот звонок — не баловство, расскажи, что происходит, и постарайся объяснить, где. Если оператор не поверит и повесит трубку, звони ещё раз и ещё, пока ты не поймёшь, что тебя услышали.

3. Не вступай в контакт с незнакомым человеком, который хочет с тобой общаться, не отвечай на его вопросы, не реагируй ни на какие предложения и просьбы о помощи. Заготовь с родителями несколько фраз, которые позволят тебе прекратить этот диалог: «Мне мама не разрешает разговаривать с незнакомыми», «Извините, я спешу» или просто молча уходи — ты имеешь на это полное право. Если человеку действительно нужна помощь, ему поможет другой взрослый человек. Ты не должен помогать чужому человеку!

4. Ни в коем случае не уходи в безлюдное, плохо освещённое место, если за тобой кто-то идёт, даже в том случае, если твоя дорога к дому идёт через него. Вернись в школу или на кружок, если они рядом, зайди в магазин, банк, салон красоты и попроси сотрудников этого места тебе помочь — позвонить родителям, побыть рядом с тобой до приезда родителей. Ты помнишь наизусть телефоны родителей на случай, если у тебя нет телефона, ты его забыл или он сел?

5. Обращаться за помощью желательно к человеку с ребёнком, полицейскому, охраннику, сотруднику места, куда ты зашёл.

6. Категорически нельзя заходить в подъезд или в лифт с человеком, который тебя преследует! Более того — это делать нельзя ни с каким незнакомым человеком! Отнесись также с подозрением к тому, кто стоит рядом с подъездом, но не заходит вовнутрь, явно чего-то или кого-то поджидая. Не заходи с ним в подъезд!

7. Если случилось худшее и человек на тебя напал — пытается зажимать рот, бить, душить и так далее, помни: для спасения хороши все средства. Поэтому кричи как можно громче: «Я вас не знаю! Вы чужой!», кусайся, отбивайся, звони и стучи в двери жильцов, даже незнакомых! Твоя задача — убежать от него, сделай для этого всё возможное.

Родителям

1. Обязательно поговорите с ребёнком о том, что обращаться за помощью — не стыдно, не неловко и не выставляет ребёнка в каком-то неправильном свете. Помощь может понадобиться и взрослому, и ребёнку, и мы все люди, а человеческое общество во многом базируется на принципах поддержки и взаимопомощи. Но дети часто стесняются побеспокоить незнакомых людей, а также им неловко показать, что они в чём-то подозревают взрослого человека.

2. Не учите детей тому, что всех взрослых надо слушаться. Это приводит к тому, что ребёнок робеет, когда к нему обращается незнакомый человек и требует, чтобы он шёл за ним и делал то, что он говорит, и подчиняется.

3. Наши дети часто не умеют кричать и вообще боятся производить шум, привлекать к себе внимание, потому что мы постоянно объясняем им, что в общественных местах надо вести себя прилично, нельзя шуметь, доставлять дискомфорт другим и так далее. Объясните, что есть ситуации, когда это делать необходимо. Они называются экстремальными и требуют мгновенной и нестандартной реакции.

4. Постарайтесь донести до ребёнка мысль, что его жизнь и здоровье важнее всего, вообще всего, в том числе неловкой ситуации, беспокойства для окружающих и так далее.

5. Ребёнку старше 10 лет можно объяснить (без лишних подробностей), что есть такие люди (преступники), которые хотят сделать ребёнку больно. Ребёнку постарше, который уже знает о половых взаимоотношениях взрослых людей, можно объяснить, что эти отношения касаются исключительно взрослых, но есть такие больные люди, которые испытывают влечение к детям. Это очень серьёзное преступление, за которое полагается или длительное тюремное заключение, или принудительное психиатрическое лечение. Если ребёнок столкнулся с таким человеком, его задача — как можно скорее прервать контакт с ним, убежать и немедленно рассказать вам.

6. Всегда встречайте ребёнка, если он вдруг об этом попросил. Не выспрашивайте подробности — просто как можно скорее организуйте его встречу. Не стыдите и не объясняйте, что он уже большой и дойдёт сам.

7. Постарайтесь по возможности встречать ребёнка у входа в подъезд.

8. Установите на мобильный ребёнка приложение, которое позволяет не только вам отслеживать его местонахождение, но и даёт ему возможность подать сигнал тревоги вам.

9. Следите за тем, чтобы ребёнок уходил из дома только с полностью заряженным мобильным телефоном.

10. Договоритесь о том, что ребёнок постоянно вам звонит — когда выходит из школы, когда собирается зайти в подъезд.

11. Договоритесь с ним о том, что он всегда звонит вам, если задерживается. Если его нет спустя полчаса после назначенного времени, начинайте искать: звоните друзьям, одноклассникам, учителям, тренерам, пройдите по его маршруту, оставив кого-то дома на случай, если он вернётся, пока вас нет. Обращайтесь в полицию (112, 102) и в «Лиза Алерт» (телефон горячей линии: 8 (800) 700-54-52).

12. Не показывайте это видео маленьким детям — это может их напугать так сильно, что они будут вообще бояться заходить в подъезд, бояться всех незнакомых взрослых мужчин и так далее. И нет, это не есть хороший результат — невроз лечить сложно.

13. И самое главное: постарайтесь не отпускать детей младше 10 лет одних в школу, в гости, на кружок. Это касается не только нашей сферы безопасности, но и дорожного движения: обычно до этого возраста ребёнок ещё не умеет оперативно оценивать обстановку, прогнозировать события и быстро реагировать на внезапные изменения и необычные ситуации. Это единственная мера безопасности, которая гарантирует стопроцентную защиту ребёнка от подобных случаев.