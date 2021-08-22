Пакеты с вещами и продуктами украли у покупательницы, пока она отошла за другой покупкой. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Похитителей опознали по стоп-кадру в публикации «Зеленоград.ру». Но когда полиция на них вышла, они заявили, что нечаянно прихватили чужое и готовы всё вернуть. Пострадавшие хотели обратиться в суд, но дознаватель отговорила, не увидев состава преступления.
Покупательница зашла в торговый центр в 15-м микрорайоне и оставила на несколько минут два пакета с другими покупками на диванчике при входе. Через минуту там появилась пара с ребёнком. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, они забирают что-то с демонстрационного столика рядом, заодно женщина (заметно, что «руководит» именно она) прихватывает пакеты с пуфика, и семья выходит.
Обнаружив пропажу, покупательница оставила в администрации магазина телефон на случай, если люди вернутся на следующий день отдать пакеты, но этого не случилось. Параллельно написала заявление в полицию. Из-за стресса она перечислила не все пропавшие вещи, и в полиции посмеялись над ничтожностью материального ущерба — две тысячи рублей. Однако позже, пересчитав, следствие установило, что реальный материальный ущерб составил около 11 тысяч.
Вечером в день кражи сын пострадавшей, читатель «Зеленоград.ру», обратился к нам с просьбой помочь в розыске людей со стоп-кадра и с обращением к ним, что возможно мирное решение конфликта, если содержимое пакетов будет возвращено добровольно. Редакция разместила сообщение в группах о происшествиях в инстаграме и вконтакте, а также в локальных группах 15-го микрорайона. С помощью этих публикаций удалось опознать похитителей.
«Вызвали в отдел девушку. Она сказала, что нечаянно забрала пакеты, и нам предложили переписать дело», — рассказал сын пострадавшей. Поскольку вещи она решила вернуть не добровольно, а только после звонка следователя — прошло уже пять дней с момента кражи, — пострадавшие были настроены обратиться в суд, и «следователь дал добро».
Но потом позвонила дознаватель, сказала забирать вещи и что не видит состава преступления, ведь вещи вернули в полицию, то есть в итоге нет факта хищения. Пострадавшие сначала отказались забирать, чтобы довести дело до суда. Потом их ещё долго отговаривали — и под давлением они наконец согласились просто забрать вещи и не идти в суд: уже не осталось сил и желания из-за потраченных нервов. Хотя ещё есть возможность пожаловаться в прокуратуру на действия полиции.
За всё время пара так и не связалась с пострадавшими ни по телефону, ни другим способом, чтобы извиниться и чтобы компенсировать пропавшие продукты, которые были в одном из пакетов.
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