Медцентр «Томоград» спонсор темы
Похитителей чужих покупок удалось найти с помощью публикации «Зеленоград.ру». После разоблачения они сказали, что сделали это нечаянно, а полиция уговорила пострадавшую не подавать в суд 22.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Пакеты с вещами и продуктами украли у покупательницы, пока она отошла за другой покупкой. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Похитителей опознали по стоп-кадру в публикации «Зеленоград.ру». Но когда полиция на них вышла, они заявили, что нечаянно прихватили чужое и готовы всё вернуть. Пострадавшие хотели обратиться в суд, но дознаватель отговорила, не увидев состава преступления.

Покупательница зашла в торговый центр в 15-м микрорайоне и оставила на несколько минут два пакета с другими покупками на диванчике при входе. Через минуту там появилась пара с ребёнком. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, они забирают что-то с демонстрационного столика рядом, заодно женщина (заметно, что «руководит» именно она) прихватывает пакеты с пуфика, и семья выходит.

Обнаружив пропажу, покупательница оставила в администрации магазина телефон на случай, если люди вернутся на следующий день отдать пакеты, но этого не случилось. Параллельно написала заявление в полицию. Из-за стресса она перечислила не все пропавшие вещи, и в полиции посмеялись над ничтожностью материального ущерба — две тысячи рублей. Однако позже, пересчитав, следствие установило, что реальный материальный ущерб составил около 11 тысяч.

Вечером в день кражи сын пострадавшей, читатель «Зеленоград.ру», обратился к нам с просьбой помочь в розыске людей со стоп-кадра и с обращением к ним, что возможно мирное решение конфликта, если содержимое пакетов будет возвращено добровольно. Редакция разместила сообщение в группах о происшествиях в инстаграме и вконтакте, а также в локальных группах 15-го микрорайона. С помощью этих публикаций удалось опознать похитителей.

«Вызвали в отдел девушку. Она сказала, что нечаянно забрала пакеты, и нам предложили переписать дело», — рассказал сын пострадавшей. Поскольку вещи она решила вернуть не добровольно, а только после звонка следователя — прошло уже пять дней с момента кражи, — пострадавшие были настроены обратиться в суд, и «следователь дал добро».

Но потом позвонила дознаватель, сказала забирать вещи и что не видит состава преступления, ведь вещи вернули в полицию, то есть в итоге нет факта хищения. Пострадавшие сначала отказались забирать, чтобы довести дело до суда. Потом их ещё долго отговаривали — и под давлением они наконец согласились просто забрать вещи и не идти в суд: уже не осталось сил и желания из-за потраченных нервов. Хотя ещё есть возможность пожаловаться в прокуратуру на действия полиции.

За всё время пара так и не связалась с пострадавшими ни по телефону, ни другим способом, чтобы извиниться и чтобы компенсировать пропавшие продукты, которые были в одном из пакетов.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

Статьи о 15-й микрорайоне редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» в корпусе 1514 — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
кража, происшествия, микрорайон 15
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ребёнок поранился на детской площадке о торчащую из каната проволоку. По правилам, площадку должны ежедневно проверять Новости
Похитителей чужих покупок удалось найти с помощью публикации «Зеленоград.ру». После разоблачения они сказали, что сделали это нечаянно, а полиция уговорила пострадавшую не подавать в суд Истории
«Первый отечественный ноутбук» начали производить в Зеленограде Хайтек
Дворы в ЖК рядом с Зеленоградом признали лучшими в стране Новости
Детские выходные от BY Shop — 21-22 августа в «Зеленопарке» Реклама
Деревянный настил моста через станцию Крюково выглядит ненадежным. Выяснили, сколько людей он может выдержать Истории
Поступить в НИУ МИЭТ можно до 13 сентября: как это сделать и какие есть возможности Партнерский материал
История старейшего в Зеленограде дома «с ведьмочкой» и его обитателей — семьи потомственных столяров Макаровых Истории
Выплачивать подъёмный миллион строителям, уезжающим работать в малые города и сельскую местность Истории
На Крюковской площади перенесли места посадки в автобусы. Вот схема новых остановок и распределения маршрутов Новости
Состоялось прощание с создателем зеленоградского хора «Кантилена» Ирэной Сарнацкой. Дети проводили её пением Новости
«Синема Парк» и клуб друзей «Зеленоград.ру» дарят промокоды на поход в кино Новости
Выставка необычных машин «Кастом-викенд» — 20-22 августа рядом с Зеленоградом Афиша
Как пожаловаться на неправильную парковку на улице или во дворе, чтобы нарушителя точно наказали Гид
Типография «Никсон-Принт». Здесь режут почти все, делают коробки под заказ и УФ печать на любых материалах Реклама
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
День поселения Андреевка — 28 августа. Программа праздника Афиша
Нетехническое образование в техническом вузе: почему учиться менеджменту и лингвистике выгоднее в МИЭТе, чем в профильных вузах Партнерский материал
У Дворца творчества в 9 микрорайоне появился автогородок. К сентябрю в нём отладят светофоры и запустят занятия Новости
Зеленоградцев поймали 20 лет спустя после совершенных ими тяжких преступлений. Мужчину — за изнасилование несовершеннолетней, женщину — за жестокое убийство Истории
Магазин канцтоваров «КанцПарк» открылся в 14 микрорайоне Новости
В метро начинают обновлять турникеты. Карты будут считываться быстрей и появится возможность прохода по QR-кодам Новости
Двухэтажное здание построят на месте заброшенного магазина в 10 микрорайоне. В нём обещают разместить супермаркет, кафе и детский центр Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Кандидат от «Яблока» Лев Шлосберг обжаловал снятие с выборов в Госдуму. Суд посчитал его связанным со структурами Навального из-за митинга Новости
Транспондер М-11 по-прежнему самый выгодный способ для поездок на участке Москва—Солнечногорск Партнерский материал
Школа классической хореографии «Фуэте» приглашает детей от 3 лет в летнюю школу Реклама
Вдоль подходов к пешеходному мосту в Крюково началась стихийная торговля Новости
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру