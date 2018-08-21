Начальник пожарного караула — непростая должность. Именно он должен быстро и оперативно принимать решение и сразу после сообщения о пожаре, и во время его тушения. Начальник караула решает, сколько сотрудников поедет тушить пожар, какие силы и средства нужны, что делать в первую очередь — тушить огонь или спасать людей.

— Павел, с чего вы начинали, какие должности занимали в системе МЧС?

— В 2007 году я поступил в Академию государственной противопожарной службы, она находится у метро «ВДНХ». Занимался пожаро-спасательным спортом, сейчас я мастер спорта. После выпуска меня отправили инспектором в Луховицы. Вскоре перевелся инспектором в Восточный округ Москвы, а в 2015-м назначен на должность начальника пожарного караула в зеленоградскую часть. Играю в сборной Москвы по футболу в Главном управлении МЧС.

— Спортивная подготовка важна для начальника караула?

— Безусловно. Допустим, на московском конкурсе на звание «Лучший начальник караула» надо было подняться по веревке или скалодрому на четвертый этаж, чтобы спасти условного пострадавшего и опустить его вниз на носилки. Или преодолеть препятствия — барьер, бревно — во время забега с пожарными рукавами. Оценивается и грамотность выполнения всех действий, и скорость. Есть и другие обязательные этапы — челночный бег, подтягивание, кросс.



— А теоретические знания?

— Да, надо было ответить на вопросы по билетам. Это как раз теоретические знания, касающиеся борьбы с пожарами. Особенности тактической и технической подготовки, работа газодымозащитной службы, вопросы охраны труда, медицинская подготовка и так далее.

— Вы работаете в определенный районах Зеленограда?

— За 61-й частью закреплены микрорайоны выезда — 1, 2, 3, 4, 11, 12-й. Но сейчас перевожусь на другую должность, в службу пожаротушения Зеленограда, — придется отвечать уже за весь округ.