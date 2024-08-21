«У моего дома стоит пустая клумба — что-то там есть в центре, но, видимо, оно отцвело, поэтому вид у клумбы давно какой-то грустный и заброшенный. Раскрасила бумагу, нарезала и изготовила самые разные цветы, и одну бабочку. Дооформила акварельными карандашами изнанку, она тоже стала красивой. Затем цветы заламинировала, приклеила на палочки и украсила клумбу. Теперь она яркая и необычная», — рассказала «Зеленоград.ру» жительница корпуса 345 Ольга.
На эту идею её натолкнул международный проект 2018 года The Collage Garden, реализованный коллажным сообществом «Режь да Клей». Работа над проектом шла много месяцев, но выставка под открытым небом простояла в саду Баумана всего три дня! Пошёл сильный дождь, и дворники просто выбросили экспонаты на помойку.
«История произвела на меня огромное впечатление, поэтому я решила повторить (пусть в мини-объеме) подвиг старших товарищей», — говорит Ольга.
Сколько простоит её работа в Зеленограде, неизвестно, но на следующий день клумба была в порядке, а цветы не пострадали от дождя. Спасибо Ольге за украшение нашего города.