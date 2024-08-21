На эту идею её натолкнул международный проект 2018 года The Collage Garden, реализованный коллажным сообществом «Режь да Клей». Работа над проектом шла много месяцев, но выставка под открытым небом простояла в саду Баумана всего три дня! Пошёл сильный дождь, и дворники просто выбросили экспонаты на помойку.

«История произвела на меня огромное впечатление, поэтому я решила повторить (пусть в мини-объеме) подвиг старших товарищей», — говорит Ольга.

Сколько простоит её работа в Зеленограде, неизвестно, но на следующий день клумба была в порядке, а цветы не пострадали от дождя. Спасибо Ольге за украшение нашего города.