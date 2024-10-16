Сто кубометров листвы вывезли с газонов за прошедший на выходных субботник. В нем было занято более тысячи человек и почти двести единиц техники. Однако, возможно, впечатляющие ресурсы потрачены на работы, которые не очень-то и нужны.

По московским нормативам, опавшие листья должны убирать не только с дорог, где они превращаются в грязь, но и с газонов вдоль асфальта — на расстоянии от пяти метров во дворах до 25 вдоль крупных магистралей. Однако во дворах, с плотной сетью пешеходных дорожек, следование нормативу фактически приводит к тотальной зачистке газонов от листвы.

Это вызывает недовольство многих горожан и некоторых специалистов-экологов. Шесть лет назад мэрия признала проблему и пошла им навстречу, введя механизм смены порядка уборки листвы для конкретного двора по результатам голосования на портале «Активный гражданин». И хотя в зеленоградских дворах, похоже, всё осталось без изменений, сам факт такого голосования говорит о том, что уборка листвы во дворах не так уж и необходима.

С этой проблемой сталкиваются во многих городах со схожим климатом, находя компромисс между аккуратной чистотой и экологичным биоразнообразием. Возможно, оптимальное решением где-то посередине между «не убирать совсем» и «убирать все листочки до единого».

Как бы там ни было, теперь ситуация изменилась — сокращение финансовых и людских ресурсов может заставить мэрию прекратить сгребать листву повсеместно. Похоже, в некоторых зеленоградских дворах норматив «сменился» явочным порядком — зачищать газоны просто некому и некогда.

При этом большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе в нашем телеграм-канале (более двух тысяч человек) считают, что продолжать убирать листву с газонов во дворах не нужно (53%). Однако значительная доля опрошенных считает, что нужно по-прежнему убирать листья (31%). Остальные затрудняются ответить или им всё равно.