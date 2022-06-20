В этом году сохраняется лишь одна, основная, волна зачисления, но абитуриентов ждёт ряд изменений в процедуре подачи документов, увеличение количества дней между датой окончания приёма согласий на зачисление и выпуском приказов. Чтобы исключить двойные зачисления, оригиналы документа об образовании вновь станут обязательны при подаче документов через личный кабинет на сайте вуза, очно или по почте. Если же абитуриент решить воспользоваться суперсервисом «Поступление в вузы онлайн», то оригинал аттестата или диплома об образовании предоставлять можно будет уже после зачисления.

Для высокобалльников, показавших отличные результаты на ЕГЭ, МИЭТ предусматривает стипендию в размере 50 тысяч рублей за первый семестр.

О других изменениях читайте на сайте университета, а самое интересное о направлениях подготовки «Зеленоград.ру» будет рассказывать каждую неделю, начиная с этой.