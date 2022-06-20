1
Начинаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2022» — актуальная, полезная и интересная информация для абитуриентов 20.06.2022 Партнерский материал

20 июня стартует приёмная кампания в вузы. Шансы зеленоградцев поступить в МИЭТ в этом году вновь увеличились: расширился список направлений, куда можно поступить с ЕГЭ по информатике, значительно выросло количество бюджетных мест — плюс 37 мест в бакалавриате (всего 903) и плюс 170 мест в магистратуре (всего 553). Обо всех изменениях, самих образовательных программах и перспективах трудоустройства в цикле материалов «Наш МИЭТ» специально для «Зеленоград.ру» расскажут студенты и молодые учёные университета.

В этом году сохраняется лишь одна, основная, волна зачисления, но абитуриентов ждёт ряд изменений в процедуре подачи документов, увеличение количества дней между датой окончания приёма согласий на зачисление и выпуском приказов. Чтобы исключить двойные зачисления, оригиналы документа об образовании вновь станут обязательны при подаче документов через личный кабинет на сайте вуза, очно или по почте. Если же абитуриент решить воспользоваться суперсервисом «Поступление в вузы онлайн», то оригинал аттестата или диплома об образовании предоставлять можно будет уже после зачисления.

Для высокобалльников, показавших отличные результаты на ЕГЭ, МИЭТ предусматривает стипендию в размере 50 тысяч рублей за первый семестр.

О других изменениях читайте на сайте университета, а самое интересное о направлениях подготовки «Зеленоград.ру» будет рассказывать каждую неделю, начиная с этой.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
высшее образование, образование и обучение, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
1 час назад
Знакомые выпускники, будущие выпускники и их родители традиционно интересуются Программной инженерией, а мои представления об обучении по этому направлению там устарели на несколько лет. Так что если будет что интересное по существу (понятно, что будет без критики:)), ждём. И что там с Болонским процессом, как изменения отразятся на программах, интересно.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Начинаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2022» — актуальная, полезная и интересная информация для абитуриентов Истории
Шестиэтажный торт из роллов упал на площади Юности Жизнь
Перехода на цифровые паспорта пока не будет — дорого, не хватает чипов и пластика Хайтек
Лесные детские площадки и пикниковые точки обновляют по всему городу. Вот где и что делают Истории
История летчицы Веры Тарасовой, в честь которой названа улица в Зеленограде Истории
Полиции разрешили составлять протоколы о нарушении тишины. Что теперь будет? Истории
Магазин «Декатлон» в «Зеленопарке» закроется в конце июня Новости
Измазанный кровью автомобиль каршеринга с подвешенным мусорным пакетом нашли в 17-м микрорайоне Новости
На площади Юности осенью откроется ресторан «Пивальди» Новости
Качество воды в Школьном и Чёрном озере пришло в норму — теперь там можно купаться Новости
Ремонтировать старый мост обещали круглосуточно, но там часто нет рабочих. Это объясняют свойствами бетона, большой ямой и желанием не шуметь Истории
Летний маркет хендмейд мастеров — 19 июня в «Кинематографе» Афиша
Парковку перед «Ведогонь-театром» легализуют до конца лета. Сейчас вся площадь перед ним считается тротуаром Новости
«Теперь в Зеленограде мода на бассейны» — ещё один решили сделать в строящемся спорткомплексе в 18-м микрорайоне Новости
Ярмарка на Яблоневой аллее зазывает покупателей громкой аудио-рекламой. Не надо так! Истории
Что почём на новом рынке в гастрономическом центре «Станция»: хамон, пармезан, икра, фуа-гра и другая вкусная еда Истории
Новую лазерную установку с машинным зрением разработали в компании «Лазеры и аппаратура». Производить её будут в Зеленограде Хайтек
В «Зеленопарке» установили зарядную станцию для электромобилей Новости
Заброшенное здание в 16-м микрорайоне отреставрируют и сделают жилым домом Истории
«Макдоналдс» снова открылся на пересечении Ленинградки и Панфиловского проспекта. Вот какие там теперь цены и как выглядит еда Истории
На въезде в Зеленоград ставят новый светофор. Он может уменьшить пробку Истории
Жилой комплекс сделали вместо общежития в 8-м микрорайоне. Там уже продаются квартиры с отделкой Новости
Крюковская школа в 1960-е: форма с картузом, чернильная каллиграфия и уроки пения под аккордеон. Воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
Научно-популярные лекции под открытым небом «Воздух» — на площади возле МИЭТа Афиша
© 1997–2022 Зеленоград.ру