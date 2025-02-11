Неизвестный (или неизвестные) стреляют по автомобилям примерно на участке от «Штыков» до поворота на Менделеево. На лобовых стеклах остаются характерные для пневматического оружия следы, водители слышат характерный резкий звук.
Об обстрелах «Зеленоград.ру» рассказали жители деревень и коттеджных поселков. Судя по описаниям, стреляют из леса с правой стороны при движении в сторону Зеленограда (в другую сторону, соответственно, слева). Происходит это днём, когда светло. Несколько таких инцидентов произошло 25 января и 6 февраля.
«Ехал на участке между автобусным парком и Ленинградским шоссе со стороны Менделеево, — рассказывал один из автовладельцев. — Примерно не доезжая просеки (где проходят газовые трубы) справа из леска кто-то расстреливал машины из пневматического оружия. Попадание пули произошло по касательной в лобовое стекло со стороны пассажира».
Другой мужчина сообщил, что «прилетело по лобовому стеклу с резким щелчком». На стекле была защитная пленка, поэтому оно уцелело. Такая же история произошла полтора года назад, летом 2022-го. Тоже стреляли с правой стороны, пробили стекло. На нём осталась характерная точка — точно как от маленькой пули, а не от камня, отметил водитель.
«Стреляли в районе 13 часов, на повороте к ВНИИФТРИ по дороге в Зеленоград, — рассказывает Елена. — Попали в лобовое. Звук был не как камень прилетает, а резкий, громкий, я аж пригнулась за рулем». «Двигалась по Льяловскому шоссе от Зеленограда, чуть не доезжая автомузея, с его стороны из перелеска раздался выстрел. Лобовое стекло задело. Звук был очень сильный, на отлетевший камень не похоже — ехала с небольшой скоростью».
В прошлом году тоже стреляли, но люди сначала думали, что в стекла прилетает камень или шип. Потом начали обсуждать в местных чатах, сопоставили факты (например, в момент выстрела машина стояла в пробке, а встречная полоса была пустой), стали делиться фото и видео и пришли к выводу — стреляют из пневматического оружия. Оказалось, пострадавших много, их истории практически одинаковы и и происходят на одном и том же участке дороги.
Как выяснилось, в прошлом году кто-то стрелял и в кошек. «У нас в деревнях кошки с дробью начали возвращаться, — говорит местная жительница. — В мае в деревне Покров был инцидент, из кота три дробины достали. Затем ещё пара соседей из тех же мест сказали, что в их котов тоже в последние годы стреляли, но найти стрелка так и не удалось. Везде фигурирует пневматика». Выстрелы же в автомобили происходят уже третий год в одном и том же месте.
В полицию пострадавшие, по их словам, не обращались, поскольку не уверены, что там помогут. В частности и потому, что некоторые из них живут на территории Химкинского городского округа (деревни передали в Химкам после административной реформы), а обстрелы происходят на территории Солнечногорска. Но всё-таки надеются привлечь внимание к этой дикой ситуации.