Неизвестный (или неизвестные) стреляют по автомобилям примерно на участке от «Штыков» до поворота на Менделеево. На лобовых стеклах остаются характерные для пневматического оружия следы, водители слышат характерный резкий звук.

Об обстрелах «Зеленоград.ру» рассказали жители деревень и коттеджных поселков. Судя по описаниям, стреляют из леса с правой стороны при движении в сторону Зеленограда (в другую сторону, соответственно, слева). Происходит это днём, когда светло. Несколько таких инцидентов произошло 25 января и 6 февраля.

«Ехал на участке между автобусным парком и Ленинградским шоссе со стороны Менделеево, — рассказывал один из автовладельцев. — Примерно не доезжая просеки (где проходят газовые трубы) справа из леска кто-то расстреливал машины из пневматического оружия. Попадание пули произошло по касательной в лобовое стекло со стороны пассажира».

Другой мужчина сообщил, что «прилетело по лобовому стеклу с резким щелчком». На стекле была защитная пленка, поэтому оно уцелело. Такая же история произошла полтора года назад, летом 2022-го. Тоже стреляли с правой стороны, пробили стекло. На нём осталась характерная точка — точно как от маленькой пули, а не от камня, отметил водитель.

«Стреляли в районе 13 часов, на повороте к ВНИИФТРИ по дороге в Зеленоград, — рассказывает Елена. — Попали в лобовое. Звук был не как камень прилетает, а резкий, громкий, я аж пригнулась за рулем». «Двигалась по Льяловскому шоссе от Зеленограда, чуть не доезжая автомузея, с его стороны из перелеска раздался выстрел. Лобовое стекло задело. Звук был очень сильный, на отлетевший камень не похоже — ехала с небольшой скоростью».