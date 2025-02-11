Машины обстреливают из пневматики на Льяловском шоссе — это продолжается не первый год. А ещё стрелок «тренировался на кошках» 11.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный (или неизвестные) стреляют по автомобилям примерно на участке от «Штыков» до поворота на Менделеево. На лобовых стеклах остаются характерные для пневматического оружия следы, водители слышат характерный резкий звук.

Об обстрелах «Зеленоград.ру» рассказали жители деревень и коттеджных поселков. Судя по описаниям, стреляют из леса с правой стороны при движении в сторону Зеленограда (в другую сторону, соответственно, слева). Происходит это днём, когда светло. Несколько таких инцидентов произошло 25 января и 6 февраля.

«Ехал на участке между автобусным парком и Ленинградским шоссе со стороны Менделеево, — рассказывал один из автовладельцев. — Примерно не доезжая просеки (где проходят газовые трубы) справа из леска кто-то расстреливал машины из пневматического оружия. Попадание пули произошло по касательной в лобовое стекло со стороны пассажира».

Другой мужчина сообщил, что «прилетело по лобовому стеклу с резким щелчком». На стекле была защитная пленка, поэтому оно уцелело. Такая же история произошла полтора года назад, летом 2022-го. Тоже стреляли с правой стороны, пробили стекло. На нём осталась характерная точка — точно как от маленькой пули, а не от камня, отметил водитель.

«Стреляли в районе 13 часов, на повороте к ВНИИФТРИ по дороге в Зеленоград, — рассказывает Елена. — Попали в лобовое. Звук был не как камень прилетает, а резкий, громкий, я аж пригнулась за рулем». «Двигалась по Льяловскому шоссе от Зеленограда, чуть не доезжая автомузея, с его стороны из перелеска раздался выстрел. Лобовое стекло задело. Звук был очень сильный, на отлетевший камень не похоже — ехала с небольшой скоростью».

В прошлом году тоже стреляли, но люди сначала думали, что в стекла прилетает камень или шип. Потом начали обсуждать в местных чатах, сопоставили факты (например, в момент выстрела машина стояла в пробке, а встречная полоса была пустой), стали делиться фото и видео и пришли к выводу — стреляют из пневматического оружия. Оказалось, пострадавших много, их истории практически одинаковы и и происходят на одном и том же участке дороги.

Как выяснилось, в прошлом году кто-то стрелял и в кошек. «У нас в деревнях кошки с дробью начали возвращаться, — говорит местная жительница. — В мае в деревне Покров был инцидент, из кота три дробины достали. Затем ещё пара соседей из тех же мест сказали, что в их котов тоже в последние годы стреляли, но найти стрелка так и не удалось. Везде фигурирует пневматика». Выстрелы же в автомобили происходят уже третий год в одном и том же месте.

В полицию пострадавшие, по их словам, не обращались, поскольку не уверены, что там помогут. В частности и потому, что некоторые из них живут на территории Химкинского городского округа (деревни передали в Химкам после административной реформы), а обстрелы происходят на территории Солнечногорска. Но всё-таки надеются привлечь внимание к этой дикой ситуации.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
стрельба, льяловское шоссе
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Каток с искусственным льдом привели в порядок только после завершения оттепели. Есть подозрения, что оборудование для наморозки льда не работает Новости
Зеленоградской семье передали награду погибшего в 1945 году родственника-фронтовика Новости
Реабилитация для детей в Зеленограде (РЦ «Прогресс») — 16 февраля пройдёт бесплатная диагностика с квалифицированным специалистом Реклама
Продолжается порча асфальта под видом уборки наледи Новости
Машины обстреливают из пневматики на Льяловском шоссе — это продолжается не первый год. А ещё стрелок «тренировался на кошках» Истории
Новый набор в школу изобретателей на 2025 учебный год в Зеленограде! Реклама
Повторная облава на безбилетников проходит сегодня утром в Ховрино Новости
Против руководства закрывшегося фитнес-клуба «Грин Сити» могут возбудить уголовное дело Новости
Гинекология 2.0 — медицинский центр «Литех» приглашает пройти обследования женщинам и мужчинам при подготовке к ЭКО Реклама
ДТП на Крюковской эстакаде. Есть пострадавший Новости
Пожар в корпусе 405А — в этом здании ресторан Temple Bar и кальян-бар Мята Platinum Новости
На уровне глазного института. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
Новую автобусную остановку устроили на Кутузовском шоссе. Вокруг почти ничего нет Новости
Расчет стоимости вывоза мусор от площади квартиры пытались оспорить в суде. Ничего не получилось Новости
Собрать робожука, приготовить бетон и сконструировать собственный мост: или почему дети бегут на занятия в «Склад Ума», как на праздник? Реклама
Тотальная проверка билетов проходит в Ховрино — на конечной остановке автобуса е41 Новости
Стали известны точные сроки замены лифтов в зеленоградских домах в 2025 году Новости
Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год — обучение очно или дистанционно Реклама
«Большинство родителей инвалидов живут в постоянном стрессе». Почему зеленоградским детям-инвалидам нужен центр комплексной реабилитации Истории
Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай Новости
Зачем военный вертолет кружит над Зеленоградом? И можно ли избавиться от этого шума? Ответы
В Зеленограде работает детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково. К 165-летнему юбилею знаменитого писателя Истории
Звук сильного взрыва разбудил ночью жителей 1-4 микрорайонов Новости
Детский центр «Учи.ру» приглашает детей от 6 до 14 лет изучать английский язык Реклама
В префектуре объяснили бесцельную езду уборочной техники Новости
Котенка спасли из мусоровоза Жизнь
Три дня в январе для новых клиентов Idol Face комплексы по самым приятным ценам Реклама
Управы умалчивают о проблемах, которые жители поднимают на обходах Новости
Водителя, разбившего семь машин, арестовали на десять суток Новости
Марокко в Зеленограде в ресторане БОРТ 305 Реклама
Куски асфальта с недавно залатанной ямы вылетели, а потом были заботливо сложены обратно. Все потому что асфальт укладывали в лужу Новости
Почти половина квартир продана в строящемся ЖК «Андреевка Лайф» Новости
SURA-счастье не за горами! Реклама
Более двухсот зеленоградских компаний участвуют в конкурсе на лучшее зимнее оформление фасадов и витрин Новости
Спектакль зеленоградского «Ведогонь-театра» вошёл в топ-300 театральных постановок России Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру