Пекарня «Хлебница» открылась на площади Юности, вход справа от «Перекрестка» и Русского леса". Режим работы с 8 до 20. Обещают выпечку ручной работы. Показываем, что внутри.
В пекарне несколько столиков с видом на площадь и розетками в сиденье, сесть за ними может максимум человек десять-пятнадцать.
Основное место — напротив входа — занимает витрина. Ассортимент хлеба небольшой. на момент съемки в продаже был багет (300 гр) за 45 рублей, бездрожжевой хлеб «домашний» (400 г) — 70, чиабатта (350 г) — 70.
Гораздо больше выпечки. Пирожки: с капустой — 45 рублей, картофелем — 45, капустой и грибами — 50, с зеленым луком и яйцом — 55. Сосиска в тесте — 65, кулебяка с капустой — 80, сырная лепешка — 80, самса с курицей и картофелем — 95, слойка с курицей — 85, хачапури — 99. Осетинские пироги 160-190 рублей в зависимости от начинки. Большие пироги (500 гр): капустный — 200 рублей, капусто-яйцо — 260, яблочный — 280, клубничный — 350, вишня — 350, мясо и капуста — 380. Вишневый штрудель — 400. В конце дня скидка 30%.
Из напитков кофе и чай. Всё кофе — капучино, американо, эспрессе, латте — по 80 рублей за 200 мл или по 160 рублей за 400 мл. Чай — 40, облепиховый — 70 рублей.