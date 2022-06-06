Гораздо больше выпечки. Пирожки: с капустой — 45 рублей, картофелем — 45, капустой и грибами — 50, с зеленым луком и яйцом — 55. Сосиска в тесте — 65, кулебяка с капустой — 80, сырная лепешка — 80, самса с курицей и картофелем — 95, слойка с курицей — 85, хачапури — 99. Осетинские пироги 160-190 рублей в зависимости от начинки. Большие пироги (500 гр): капустный — 200 рублей, капусто-яйцо — 260, яблочный — 280, клубничный — 350, вишня — 350, мясо и капуста — 380. Вишневый штрудель — 400. В конце дня скидка 30%.