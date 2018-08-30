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Лидия Рябоштан: «Игру в городки многие не воспринимают всерьёз, а зря». Зеленоградка завоевала бронзу на кубке Москвы по городошному спорту 30.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская спортсменка Лидия Рябоштан стала обладательницей бронзовой медали Открытого международного Кубка Москвы по городошному спорту, который проходил с 11 по 18 августа в Коломенском парке. Лидия выступала в составе московской сборной, установившей новый мировой рекорд: 30 фигур выбито 37 битами. Как начать играть в городки в Зеленограде, совмещая тренировки и соревнования с профессией бухгалтера, девушка рассказала Zelenograd.ru.

В обычной жизни Лидия Рябоштан работает главным бухгалтером — ей приходиться совмещать профессиональный спорт, уход за дочкой и работу. Подобный опыт у неё уже есть: до городков Лидия занималась лыжным спортом.

«Игру в городки в России многие не воспринимают всерьёз, но, тем не менее, это очень интересное занятие. По крайне мере, конкуренции нам меньше, — шутит она. — Для меня личным показателем является то, какое количество бит у меня было на соревнованиях в итоге. Мало — плохо и нужно работать. Много — я заслужила. Здесь всё время есть, куда расти! Каждый год мы устанавливаем личные и командные рекорды».

В московском турнире участвовали более ста спортсменов, которые соревновались в четырех основных дисциплинах городошного спорта. По словам зеленоградки, было много серьёзных соперников: приехали даже городошники из Германии и Финляндии, но, конечно, в основном было представлено постсоветское пространство. Но в классических городках весь пьедестал заняли только москвички.

«Для нашего коллектива, сборной Москвы, это чисто спортивный интерес. Всегда интересно, как далеко сможем зайти. Но, конечно, впервые так, что между нами никто не влез, ведь мы давно хотели занять весь пьедестал втроём — и вот, получилось» , — поделилась Лидия.

В Зеленограде в городки играют преимущественно пожилые игроки, но тренировки проходят рано утром, в восемь, под руководством тренера Андрея Владимировича Костылева из клуба «Талисман», в котором работает секция. Именно он познакомил Лидию Рядоштан с городошным спортом восемь лет назад. Тогда в Зеленограде была установлена мобильная площадка, где было представлено несколько дисциплин, в том числе и классические городки. Лидия решила попробовать сыграть — понравилось.

«На работе относятся к моему занятию с пониманием, но дело в том, что я и так всегда в работе — всё время с собой ноутбук, ведь сейчас можно всё дистанционно делать, это не проблема. Даже на соревнованиях работаю, куда без этого», — подытоживает девушка.

Сейчас сборная Москвы активно готовится к Кубку России, который пройдёт в Евпатории с 9 по 19 сентября.

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