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Кольцо Всевластья из МИЭТа. Зеленоградские студенты разработали контроллер жестов для управления электроникой 12.09.2018 ZELENOGRAD.RU

«Однажды три отважных хоббита отправились на поиски Кольца Всевластья», — так начинается рекламный ролик о разработке студенческой команды HaClever из МИЭТа. Созданный ими универсальный контроллер жестов для управления электроникой стал одним из двух миэтовских проектов, которые за лето прошли в финал международного конкурса «Инновационная радиоэлектроника». Сейчас команды готовятся побороться за грант, который достанется победителю конкурса, — а мы пока расскажем об их проектах.

«Прошло время. Хоббиты решили построить завод по производству Колец, чтобы каждый хоббит или человек мог управлять всем, чем ему вздумается…»
Видео: Дмитрий Ичёткин / youtube.com

Кольцо Geсon Smart-Ring — жестовый контроллер для управления реальными устройствами и виртуальными объектами, который Дмитрий Ичёткин и Эмиль Сатаев создали в своём стартапе HaClever. Сам стартап появился в ноябре 2017 года: будущие партнёры только что поступили на первый курс в МИЭТ и учились на одном факультете ЭКТ, но в разных группах. На вопрос, как родилась идея «стартапить» вместе, Дмитрий отвечает: «Ну, я пошел на физкультуру, и встретил Эмиля. Потом мы пошли на кейс-чемпионат Зеленоградского наноцентра и выиграли его, а потом пошли в бизнес-школу при МИЭТ, и понеслось…»

В основе их разработки — акселерометр с гироскопом, которые определяют положение руки в пространстве, и калибровочные нейронные сети «на борту» кольца, отвечающие за точность данных. Дизайн контроллера в форме кольца даёт легкость и эргономичность. При помощи жестов Geсon Smart-Ring позволяет управлять персонажами в компьютерных играх, любыми устройствами интернета вещей и умного дома, беспилотниками и носимой электроникой, взаимодействовать с дополненной и виртуальной реальностью.

Дмитрий Ичёткин, Эмиль Сатаев и Geсon Smart-Ring
Фото: haclever.org

Первые полгода в HaClever числились всего два участника, сейчас команду расширили до 14 человек и продолжают искать сотрудников. А также инвестиции, грантовую поддержку и заказы, активно участвовать в конкурсах. «Мы постоянно ходим на разные хакатоны и выигрываем» , — рассказывает Дмитрий. Стартап работает на базе МИЭТа и этой осенью готовится провести первый собственный хакатон в Зеленограде совместно с университетом, МИЦ и Бизнес-инкубатором — мероприятие включат в программу миэтовской Недели IT, которая состоится в начале октября.

В планах на сентябрь у ребят — доделать первый прототип Geсon Smart-Ring и отправиться с ним на финал Международного Конкурса научно-технических проектов «Инновационная радиоэлектроника». Миэтовцы вошли в список 20 финалистов, отобранных из 88 участников из всех регионов России. Цель конкурса — формирование стратегического резерва управленческих и инженерных кадров радиоэлектронной отрасли, а главным призом победителю станет грант на реализацию проекта.

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