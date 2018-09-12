Кольцо Geсon Smart-Ring — жестовый контроллер для управления реальными устройствами и виртуальными объектами, который Дмитрий Ичёткин и Эмиль Сатаев создали в своём стартапе HaClever. Сам стартап появился в ноябре 2017 года: будущие партнёры только что поступили на первый курс в МИЭТ и учились на одном факультете ЭКТ, но в разных группах. На вопрос, как родилась идея «стартапить» вместе, Дмитрий отвечает: «Ну, я пошел на физкультуру, и встретил Эмиля. Потом мы пошли на кейс-чемпионат Зеленоградского наноцентра и выиграли его, а потом пошли в бизнес-школу при МИЭТ, и понеслось…»

В основе их разработки — акселерометр с гироскопом, которые определяют положение руки в пространстве, и калибровочные нейронные сети «на борту» кольца, отвечающие за точность данных. Дизайн контроллера в форме кольца даёт легкость и эргономичность. При помощи жестов Geсon Smart-Ring позволяет управлять персонажами в компьютерных играх, любыми устройствами интернета вещей и умного дома, беспилотниками и носимой электроникой, взаимодействовать с дополненной и виртуальной реальностью.