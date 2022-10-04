«Человек уже распробовал свободу от сигарет, спиртного, тяги к сладкому»

— Как проходит лечебный сеанс, кодирование по методу Довженко?



— Начнем с того, что перед сеансом человек звонит и консультируется. Это можно сделать в любой момент, я открыт и доступен.

При личной встрече мы с пациентом сначала беседуем, выясняем его проблемы и решимость избавиться от зависимости. Я рассказываю, что мы будем делать. Затем человек вводится в гипнотическое состояние, получая установку на трезвость. Установка произносится определенными словами с определенными интонациями. Это описание ужасных последствий, ужасного будущего, если человек не перестанет пить или курить. Я говорю определенные кодовые фразы, подводя пациента к единственно возможному выходу из ситуации. Кодирование ставит подсознательный запрет на алкоголь или табак.



— Гипнотическое состояние — это значит, что пациент спит во время сеанса?



— Нет, он бодрствует, просто находится в легком трансовом состоянии — расслаблен, примерно как перед сном. Звучит медитативная музыка. Сеанс длится два-два с половиной часа.



— Потом вы выводите его из этого состояния, и он сразу перестает пить?

— Как правило, да. Запрет на алкоголь, повторюсь, сидит у него в подсознании. Спиртное перестаёт представлять для него ценность, как раньше. Конкретный срок действия кода мы тоже обговариваем. Я могу закодировать на год, на три, на пять лет — по договоренности с пациентом.



— Не будет ли потом у вашего пациента страха, депрессии? Не будет ли он бояться, что если выпьет, то сразу и помрёт?



— У моих пациентов такого не было. Такие последствия, скорее, бывают при медикаментозном кодировании, когда что-то укололи или вшили и сказали пациенту, что пить нельзя ни в коем случае. Я видел множество примеров, когда алкоголика прокапали, сделали укол и сказали, что закодировали на год. И он потом считает дни и часы до окончания этого срока, чтобы снова начать пить. Его держит страх. А метод Довженко дает свободу. Условно говоря, мозги у человека перепрограммируются таким образом, что человек сам не хочет пить.



Я могу по желанию пациента снять эту программу, этот код. Или, наоборот, усилить его, если вдруг непреодолимо захотелось выпить. Есть определенная техника безопасности, как в любом другом деле. Человек может позвонить мне и обо всем проконсультироваться. Например, недавно один из моих пациентов позвонил и рассказал, что едет на свадьбу, и там не поймут, если он хоть немного не выпьет. Снял код. Потом по желанию человека могу поставить.



— Тот же метод работает с зависимостью от табака? И пищевой, когда сильно переедают?

— Да, у меня были и есть такие пациенты. Метод тот же, только содержание сеанса корректируется в зависимости от проблемы. Кодирование от ожирения работает очень правильно — это не изнуряющая диета, а психологическая установка. Человек сам отказывается от лишней еды, особенно вечером, уменьшает порции, меняет пищевые привычки без ущерба для психики. Проходит тяга к всякой жирной, мучной, сладкой пище. И рецидивов не наблюдается, как после разных суровых диет или голодания.



Здесь тоже важно искреннее желание и решимость пациента. Он сам должен хотеть избавиться от вредных привычек и лишнего веса. Точно такая же схема и метод работают при лечении табачной зависимости.



— И в этом случае тоже можно снять код? Если уж очень захочется покурить или съесть несколько пирожных?



— Снять код тоже можно. Но, как правило, после лечебных сеансов никто уже этого не хочет. Человек уже распробовал свободу от сигарет, спиртного, тяги к сладкому. Ему нравится быть здоровым, стройным, трезвым и спокойным, он к этому привыкает.



— Какие люди к вам чаще приходят?

— Если с проблемой алкоголя и табака — чаще всего им от 30 до 45 лет. По поводу лишнего веса чаще приходят женщины от 40 до 60 лет. Вообще, не столь важен возраст, сколько готовность человека к исцелению. Я сразу определяю, насколько он готов. И, как я заметил, чем человек умнее, образованнее, чем больше он развит, тем легче с ним работать — потому что он четко знает, чего хочет.

Обращаются ко мне как те, кто уже попробовал другие методы — то же вшивание «торпеды», уколы, — так и «новички», до того ни к кому не обращавшиеся. Чаще всего, по рекомендации — коллега на работе рассказал обо мне, например. Который уже был на сеансе и бросил пить.

— Как вы относитесь к сообществу анонимных алкоголиков?

— Нормально. Я ходил к ним посмотреть, чем занимаются. Это полезный инструмент для переходного периода — когда человек бросает или бросил пить, у него образовалось какое-то время, ему нужна поддержка. Есть один минус, на мой взгляд. Они уж очень варятся в собственном соку, не могут оттуда выйти. Видят только друг друга, находятся в своем кругу бывших или действующих алкоголиков.