Жёлтый фургон с оранжевыми проблесковыми маячками на платной дороге М-11 видели многие водители — это машины аварийных комиссаров, или, как их называют, «жёлтые ангелы». Это специально обученные и сертифицированные сотрудники оператора дороги, которые приезжают на помощь водителю в случае любой чрезвычайной ситуации. Рассказываем, чем они занимаются и как водителю вызвать их на помощь.
Экипажи службы регулярно осуществляют плановые объезды платного участка дороги: они следят за покрытием дорожного полотна, осматривают откосы, полосы отвода, шумозащитные экраны, дорожные знаки, барьерные ограждения, дорожную разметку и наружное освещение. В случае затруднений движения специалист оповестит об этом водителей с помощью аварийно-световой сигнализации фургона.
Но самое главное — аваркомы помогают людям, оказывая всю возможную помощь и обеспечивая безопасность водителей, оказавшихся в сложной ситуации на дороге: поломка автомобиля, авария, вынужденная остановка на автомагистрали. Ведь остановка на скоростной дороге в неположенном месте может привести к печальным последствиям.
Если на М-11 произошла авария, оператор центра управления дорожным движением вызовет эвакуатор и аварийно-спасательные службы, а аварийный комиссар огородит место происшествия дорожными конусами, сделает необходимые фото, поможет в составлении документов при оформлении ДТП по европротоколу, в том числе для получения страховых выплат, окажет первую (доврачебную) медицинскую и психологическую помощь, а также позаботится о доставке водителя и пассажиров в ближайшее безопасное место.
Для вызова аваркома нужно лишь позвонить по телефону горячей линии *2011, вкратце рассказать о случившемся и уточнить свое местонахождение.