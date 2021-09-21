Если на М-11 произошла авария, оператор центра управления дорожным движением вызовет эвакуатор и аварийно-спасательные службы, а аварийный комиссар огородит место происшествия дорожными конусами, сделает необходимые фото, поможет в составлении документов при оформлении ДТП по европротоколу, в том числе для получения страховых выплат, окажет первую (доврачебную) медицинскую и психологическую помощь, а также позаботится о доставке водителя и пассажиров в ближайшее безопасное место.

Для вызова аваркома нужно лишь позвонить по телефону горячей линии *2011, вкратце рассказать о случившемся и уточнить свое местонахождение.