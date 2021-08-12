Как рузинские крестьяне за лес воевали

Начало 20 века в Рузино, как и во всей Московской губернии, выдалось бурным. Революционные волнения 1905 года не обошли стороной подмосковную деревню, основное население которой уже давно составляли не землепашцы, а мастеровые — столяры-мебельщики, стоявшие ближе к рабочим, чем к крестьянам.

Для жителей Рузино особенно острым был вопрос о лесе. Столярам постоянно требовалось сырье — лесные материалы. Их нужно было вовремя запасти в достаточном количестве и заранее высушить «на воле». Лесомате­риал, громоздкий и дорогой, решает всё в столярно-мебельном деле. Однако лес крестьянам не принадлежал. Хозяевами лесных угодий были государство, церковь, помещики.

«Волнения» выразились в том, что крестьяне самовольно рубили казённые и помещичьи леса, собирались на нелегальные собрания и митинги около деревень Назарьево, Рузино и в других местах. Так, сход местных жителей в Брёхове вынес «приговор» об отчуждении в свою пользу поповского леса, который рос за Покровской церковью (сегодня его уже нет, пострадал от короеда).

В книге «Аграрное движение 1905-1907 годов в Московской области» говорится, что 6 ноября 1905 года крестьяне деревень Рузино и Брёхово составили «приговор», по которому признали своей собственностью казённый лес, называвшийся «Свинковской дачей». Они выгнали оттуда лесника (лесного сторожа) Крючкова и всех, кто производил по разрешению властей заготовку дров.

Через два дня в деревню прибыл становой пристав. Он собрал рузинских и брёховских «смутьянов» в конторе сельского старосты и заявил, что их действиях незаконны. На что «смутьяны» возразили, мол, казённый лес прежде принадлежал им, и они уверены, что при увеличении земельного надела за счёт казны этот лес должен непременно опять перейти к ним. Вот они и решили оберегать свою будущую собственность от продажи участками и от расхищения, поэтому поставили там своих сторожей. Переубедить их приставу не удалось. Власти не сумели справиться с «обчеством». Об этом Звенигородский уездный исправник князь Василий Друцкой-Соколинский вынужден был донести Московскому губернатору.