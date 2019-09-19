Интервью с зеленоградским депутатом в Мосгордуме Андреем Титовым. Задавайте свои вопросы 19.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Сегодня проходит первое заседание нового московского парламента. После него депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов расскажет Zelenograd.ru о своих планах по улучшению жизни зеленоградцев. Принимаем вопросы для интервью.

Для интересующихся политикой мы сделали специальную группу ВКонтакте «Зеленоград — политические животные» — присоединяйтесь и задавайте вопросы в комментариях к специальной публикации.

Если писать ВКонтакте неудобно, задайте свой вопрос в комментариях к этой публикации.

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