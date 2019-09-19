Сегодня проходит первое заседание нового московского парламента. После него депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов расскажет Zelenograd.ru о своих планах по улучшению жизни зеленоградцев. Принимаем вопросы для интервью.
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