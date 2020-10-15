— А что с транспортной доступностью? Куда можно добраться от ЖК, хватает ли автобусов и маршрутов?

Раньше говорили, что у нас плохая транспортная доступность, но сейчас полностью все поменялось. «Первый Зеленоградский» находится между Пятницким и Ленинградским шоссе, буквально за 10 минут можно добраться до ж/д станции «Крюково» на автомобиле и за 30-40 минут на электричке до станции метро «Комсомольская». Также от нас удобно добираться до аэропорта Шереметьево.

Система общественного транспорта тоже достаточно развита, ходят маршрутки до станции «Крюково», есть маршрут из Солнечногорска до «Крюково», то есть можно доехать с обеих сторон ЖК. Около домов первой очереди много маршруток и автобусов, они ходят часто. Там же можно доехать до «Ашана», «Зеленопарка» и метро «Пятницкое шоссе».

Со второй частью ЖК немного сложнее. Маршрутов и автобусов с той стороны не хватает, застройщик ведет работу, но многое зависит от администрации и ее финансирования. Соответственно, все, что касается дополнительных остановок, маршрутов и автобусов — все решает администрация.

— Где жители паркуют автомобили? Во дворе или есть подземный паркинг?

В домах, которые построены застройщиком «Сибпромстрой» есть подземный паркинг: полностью крытая парковка с отдельным въездом и шлагбаумами. Стоимость машиноместа — от 400 тысяч рублей. Из большинства подъездов можно сразу спуститься в паркинг на лифте. Там, где конструктивно нет такой возможности, нужно выйти из подъезда и дойти до ближайшего входа 10-15 метров.

Мы пробовали сделать двор без машин, но из-за того, что не все могут позволить себе подземную парковку, отказались от этой идеи. Вокруг домов оставлять машины запрещено по правилам пожарной безопасности, но во дворах парковаться можно, для этого есть специальные карманы.

Мы стараемся переориентировать людей на подземный паркинг, так как это удобнее жильцам. К тому же, в районе администрация недавно запустила парконы и эвакуаторы, потому что жильцы жаловались, что люди бросают машины, где попало, и невозможно проехать. Поэтому вопрос с приобретением машиноместа в подземном паркинге становится еще более актуальным. Не стоит забывать, что паркинг — это в первую очередь про удобство: отсутствует необходимость искать место, машина стоит в светлом теплом помещении и ее не портят осадки: дождь, снег, град и так далее.

— Как обеспечивается безопасность в ЖК?

В каждой очереди есть шлагбаум при въезде, через который можно попасть в ЖК только по своему ключу. Вход в подъезды также по ключу с RFID-меткой. По всему ЖК установлено видеонаблюдение, в 25-этажных домах есть консьерж, который работает круглосуточно. Охрану сделать пробовали, но жильцы от нее отказались, потому что это дополнительные расходы. Сейчас мы заключаем договор, чтобы в одном из домов постоянно находился участковый.

— Есть что-то, что вызывает недовольство у жителей ЖК?

Бывало и такое, однако, мы постоянно улучшаемся. В первую очередь строительства «Первого Зеленоградского» мы поставили бойлеры для воды, потому что это удобно и выгодно, существует реальная экономия на оплате услуг ЖКХ и не страшны летние отключения воды. Жителям это было не привычно, к тому же, недобросовестные конкуренты стали говорить, что раз у нас бойлеры — значит все плохо. Поэтому мы отказались от этой идеи, везде сделали централизованную горячую воду. Мы всегда прислушиваемся к покупателям и с каждой очередью меняемся, чтобы людям жилось хорошо.

Подробнее о ЖК «Первый Зеленоградский»:

на сайте проекта

по телефону 8-495-126-85-90

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