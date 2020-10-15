Крупный жилой микрорайон «Первый Зеленоградский» от застройщика ГК «Сибпромстрой» расположен в экологически чистом районе Подмосковья, в двух километрах от Зеленограда. Это современный ЖК, дома которого соответствуют высокому классу энергоэффективности. Мы пообщались с директором по продажам и маркетингу ГК «Сибпромстрой» и по совместительству жителем ЖК Антоном Ширяевым и узнали о строительстве, сложностях и условиях жизни в комплексе.
— Введите в курс дела, что в комплексе строится, что уже построено, а что планируется?
«Первый Зеленоградский» — это ЖК, состоящий из 3-х очередей строительства на 390 000 кв.м. Первая очередь уже построена, сдана и продана. Вторая состоит из 6 домов: 3 панельных — там уже все распродано — и 3 монолитных. Это 25-этажные стеклянные башни вдоль Жилинской улицы.
Первые 2 монолитных дома, которые ближе к Пятницкому шоссе, почти полностью проданы, остались только большие квартиры. В третьем доме заканчивается регистрация права собственности, половина квартир уже забронирована.
Третья очередь — самая большая, там шесть домов и почти 2200 квартир. Четыре дома уже построены и получают разрешение на ввод в эксплуатацию, в двух зданиях заканчивается внешняя отделка, в ближайшее время начнем их сдавать. Сейчас начинаем бронирование квартир в первом доме, который идет вдоль Пятницкого шоссе.
Во всех очередях для удобства жителей предусмотрен подземный паркинг, на 5 очереди он состоит из 1 668 машиномест.
Все наши дома соответствуют высоким классам энергоэффективности — «А», «А+». Это важный показатель. В совокупности с уникальными инженерными решениями и собственными запатентованными технологиями это дает экономию на ЖКУ до 35%.
— Расскажите, почему вы продаете только готовые квартиры, да еще и по цене строящихся?
Наши учредители — Николай Каллиникович Сторожук и Владимир Анатольевич Кожаев еще в начале своей строительной карьеры выбрали для себя идею «живи в настоящем» и решили сделать доступное жилье, чтобы покупатель мог прийти, увидеть свой дом, квартиру, всю инфраструктуру, максимум через месяц получить ключи и быстро заехать.
Раньше люди вкладывались в ДДУ еще на этапе котлована, бывало, что стройку замораживали, компания банкротилась или просто людей кидали на деньги. Поэтому мы выбрали честную политику, когда человек приходит и выбирает квартиру не из воздуха, а когда уже все видно и понятно.
— А почему не продаете квартиры с отделкой?
Когда квартира уже с отделкой, жильцов могут поджидать неприятные сюрпризы. Никто не знает, как сделана проводка, где она находится, есть ли гофра, насколько все соответствует нормам и так далее. А если что-то сделано не по стандартам, не по нормам, то это может очень сильно «аукнуться» в дальнейшем.
К тому же, готовая отделка исключает возможность выбора: цвета стен, материалов, пола и так далее. Берешь то, что есть. Можно, конечно, переделать, но это полный ремонт и дополнительные затраты. Мы продаем только готовые квартиры и, в основном, в бетоне, что позволяет снизить цену продажи и позволить покупателю самому выбрать материал отделки, цвет стен и прочее. Очень важно, чтобы клиентам нравилась их квартира и чтобы им не приходилось жить в том, что для них изначально построил застройщик.
— Какая инфраструктура планируется в ЖК?
Жилой комплекс «Первый Зеленоградский» — это настоящий город в городе. Учредители понимают, что инфраструктура нужна, поэтому уже построено 2 детских сада. Первый детский сад «Маленькая страна», который соседствует с Екатерининским лицеем, коммерческий, — он уже работает. Второй детский сад построен, полностью оборудован внутри и 1 октября был передан в муниципалитет.
Также в проекте есть две школы. «Екатерининский лицей» уже построен и работает, в нем учатся школьники с 1 по 11 класс. Вторая школа будет государственная, ее будет строить муниципалитет. Она включена в план застройки, в следующем году планируется начало строительства. Ориентировочно в 2023 году ее хотят ввести в эксплуатацию и запустить первых школьников.
— Расскажите, что вы планируете делать с нежилыми помещениями на нижних этажах домов?
Нежилые помещения мы продаем и сдаем в аренду компаниям, чтобы в ЖК было больше разнообразной инфраструктуры. Помещения есть от 80-120 кв.м. до 1000-2000 кв.м. — они подойдут под разные виды бизнеса. Пустые коммерческие помещения мы сдаем в аренду без отделки по достаточно демократичной цене — от 500 рублей за кв.м. Продажа коммерции также осуществляется по доступным ценам, цена зависит от приобретаемой площади.
В нашем ЖК хорошо развита коммерческая инфраструктура: много продуктовых магазинов, например, «Верный», «Да!», «Магнит». В ЖК есть цветочные магазины, школа английского языка, различные кафе, частная стоматология, зоомагазин и прочее.
Район очень развитый и будет развиваться дальше. Мы хотим, чтобы в ЖК люди жили и радовались, вели здоровый образ жизни, тренировались и развивались, поэтому привлекаем инвесторов и бизнесы под эту идею.
— А что с транспортной доступностью? Куда можно добраться от ЖК, хватает ли автобусов и маршрутов?
Раньше говорили, что у нас плохая транспортная доступность, но сейчас полностью все поменялось. «Первый Зеленоградский» находится между Пятницким и Ленинградским шоссе, буквально за 10 минут можно добраться до ж/д станции «Крюково» на автомобиле и за 30-40 минут на электричке до станции метро «Комсомольская». Также от нас удобно добираться до аэропорта Шереметьево.
Система общественного транспорта тоже достаточно развита, ходят маршрутки до станции «Крюково», есть маршрут из Солнечногорска до «Крюково», то есть можно доехать с обеих сторон ЖК. Около домов первой очереди много маршруток и автобусов, они ходят часто. Там же можно доехать до «Ашана», «Зеленопарка» и метро «Пятницкое шоссе».
Со второй частью ЖК немного сложнее. Маршрутов и автобусов с той стороны не хватает, застройщик ведет работу, но многое зависит от администрации и ее финансирования. Соответственно, все, что касается дополнительных остановок, маршрутов и автобусов — все решает администрация.
— Где жители паркуют автомобили? Во дворе или есть подземный паркинг?
В домах, которые построены застройщиком «Сибпромстрой» есть подземный паркинг: полностью крытая парковка с отдельным въездом и шлагбаумами. Стоимость машиноместа — от 400 тысяч рублей. Из большинства подъездов можно сразу спуститься в паркинг на лифте. Там, где конструктивно нет такой возможности, нужно выйти из подъезда и дойти до ближайшего входа 10-15 метров.
Мы пробовали сделать двор без машин, но из-за того, что не все могут позволить себе подземную парковку, отказались от этой идеи. Вокруг домов оставлять машины запрещено по правилам пожарной безопасности, но во дворах парковаться можно, для этого есть специальные карманы.
Мы стараемся переориентировать людей на подземный паркинг, так как это удобнее жильцам. К тому же, в районе администрация недавно запустила парконы и эвакуаторы, потому что жильцы жаловались, что люди бросают машины, где попало, и невозможно проехать. Поэтому вопрос с приобретением машиноместа в подземном паркинге становится еще более актуальным. Не стоит забывать, что паркинг — это в первую очередь про удобство: отсутствует необходимость искать место, машина стоит в светлом теплом помещении и ее не портят осадки: дождь, снег, град и так далее.
— Как обеспечивается безопасность в ЖК?
В каждой очереди есть шлагбаум при въезде, через который можно попасть в ЖК только по своему ключу. Вход в подъезды также по ключу с RFID-меткой. По всему ЖК установлено видеонаблюдение, в 25-этажных домах есть консьерж, который работает круглосуточно. Охрану сделать пробовали, но жильцы от нее отказались, потому что это дополнительные расходы. Сейчас мы заключаем договор, чтобы в одном из домов постоянно находился участковый.
— Есть что-то, что вызывает недовольство у жителей ЖК?
Бывало и такое, однако, мы постоянно улучшаемся. В первую очередь строительства «Первого Зеленоградского» мы поставили бойлеры для воды, потому что это удобно и выгодно, существует реальная экономия на оплате услуг ЖКХ и не страшны летние отключения воды. Жителям это было не привычно, к тому же, недобросовестные конкуренты стали говорить, что раз у нас бойлеры — значит все плохо. Поэтому мы отказались от этой идеи, везде сделали централизованную горячую воду. Мы всегда прислушиваемся к покупателям и с каждой очередью меняемся, чтобы людям жилось хорошо.
Подробнее о ЖК «Первый Зеленоградский»:
- на сайте проекта
- по телефону 8-495-126-85-90
Адрес офиса продаж: Солнечногорский район, деревня Голубое, Трехсвятская улица, дом 13.
Время работы: Будни с 9.00 до 20.00, выходные с 10.00 до 20.00.