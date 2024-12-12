Более двухсот фотографий здания на Центральной площади со включенной подсветкой прислали читатели «Зеленоград.ру» на конкурс. Администрация бизнес-центра и центра активной жизни «Савёлки» отобрала десять лучших фотографий — теперь выберите трёх победителей в голосовании в телеграм-канале: