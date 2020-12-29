Миссия «Зеленоград.ру» — помогать людям жить в нашем городе. Поэтому мы стараемся писать о том, что важно, что действительно влияет на вашу жизнь, даёт интересные и полезные знания, помогает бороться с чувством одиночества и беспомощности. Мы верим, что именно это и делает жизнь в городе лучше. Ниже просто список десяти самых читаемых материалов, но и остальные (более 3300) ничуть не хуже.
Неожиданное первое место. Но переводами через «Сбербанк-онлайн» пользуются тысячи людей, при этом почти никто поначалу не сообщил о появлении комиссии за эти переводы. Вместо этого, вслед за пресс-службой «Сбера», говорили об отмене комиссии за переводы между регионами. Но мы рассказываем о том, что нашим читателям действительно важно и вот результат.
Ещё одна важная для всех тема, о которой поначалу почти не говорили. Почему это важно показывает наша популярная статья 2019 года о дачниках из Зеленограда, которые оказались должны миллионы рублей из-за поломок счетчиков.
Здесь мы в оперативном режиме собирали все важные новости о первой волне ковида. А вообще материалы про коронавирус были самыми читаемыми в этом году, набрав 1,4 млн просмотров. Правда, интерес к теме во время второй волны значительно упал.
Одна из еженедельных публикаций об истории нашего города. Каждая из них — захватывающий и подробный рассказ по теме. Даже знатоки зеленоградской истории находят там что-то новое. Надо отметить, что создание статей в этой рубрике финансируется членами клуба друзей «Зеленоград.ру». Присоединяйтесь, чтобы мы могли и дальше их делать.
История о том, как бюджетников заставляли голосовать за поправки в Конституцию. С таким давлением столкнулись тысячи бюджетников. Публичный рассказ о проблеме не дал местным начальничкам давить уж слишком сильно. А когда люди знают, что они не одиноки, проще сказать «нет».
Обреченный малыш, спасительное, но ужасно дорогое лекарство (150 миллионов рублей), отстраненность государства и удивительная история солидарности и взаимопомощи, которая завершилась успешным сбором денег на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА) у двух зеленоградских детей. Важно, что освещение частных историй подняло эту тему на уровень, где государство больше не смогло не замечать проблему.
Рассказ медсестры зеленоградской поликлиники о работе во время первой волны эпидемии ковида. Одна из многих личных историй по этой теме, о которых мы писали, но и одна из первых во время всеобщей неразберихи, когда пациентам не говорили результаты анализов, медикам не хватало защитных костюмов, а нашим читателям было важно получать информацию из первых рук.
Ещё один «исторический» материал. Покусились на святое — подвергли сомнению, что в знаменитой песне поётся именно о нашем Крюково. Правду теперь не выяснить, но точно надо прочитать про историю песни, её авторов и бои за разные Крюково.
В начале эпидемии этот вопрос интересовал многих чрезвычайно. В этой статье объясняли, почему никто не может ответить на этот вопрос, как мы пытались получить ответ, какие косвенные методы подсчета можно применять. Из каких соображений мэрия скрывала тогда и до сих пор скрывает данные по заболеваемости и смертности в административных округах, сложно сказать — рационального объяснения тут нет.
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