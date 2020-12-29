Что дальше?

В следующем году мы продолжим работать для вас и вместе с вами.

Для вас — это значит делать ещё больший акцент на пользу, помощь и по-настоящему важные темы.

Вместе с вами — значит гораздо больше вовлекать в работу читателей и особенно — клуб друзей «Зеленоград.ру», который финансирует работу нашей редакции небольшими регулярными взносами. Вход открыт для всех — присоединяйтесь.