Десять самых популярных материалов 2020 года. Редакция «Зеленоград.ру» подводит итоги 29.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Миссия «Зеленоград.ру» — помогать людям жить в нашем городе. Поэтому мы стараемся писать о том, что важно, что действительно влияет на вашу жизнь, даёт интересные и полезные знания, помогает бороться с чувством одиночества и беспомощности. Мы верим, что именно это и делает жизнь в городе лучше. Ниже просто список десяти самых читаемых материалов, но и остальные (более 3300) ничуть не хуже.

Сбербанк ввел комиссию за переводы внутри банка — 240 тысяч просмотров

Неожиданное первое место. Но переводами через «Сбербанк-онлайн» пользуются тысячи людей, при этом почти никто поначалу не сообщил о появлении комиссии за эти переводы. Вместо этого, вслед за пресс-службой «Сбера», говорили об отмене комиссии за переводы между регионами. Но мы рассказываем о том, что нашим читателям действительно важно и вот результат.

Читать

Жильцы перестанут следить за счетчиками электричества — 115 тысяч

Ещё одна важная для всех тема, о которой поначалу почти не говорили. Почему это важно показывает наша популярная статья 2019 года о дачниках из Зеленограда, которые оказались должны миллионы рублей из-за поломок счетчиков.

Читать

Хроника коронавируса в Зеленограде — 108 тысяч

Здесь мы в оперативном режиме собирали все важные новости о первой волне ковида. А вообще материалы про коронавирус были самыми читаемыми в этом году, набрав 1,4 млн просмотров. Правда, интерес к теме во время второй волны значительно упал.

Читать

Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина — 103 тысячи

Одна из еженедельных публикаций об истории нашего города. Каждая из них — захватывающий и подробный рассказ по теме. Даже знатоки зеленоградской истории находят там что-то новое. Надо отметить, что создание статей в этой рубрике финансируется членами клуба друзей «Зеленоград.ру». Присоединяйтесь, чтобы мы могли и дальше их делать.

Читать

«Саботажников — в черный список» — 86 тысяч

История о том, как бюджетников заставляли голосовать за поправки в Конституцию. С таким давлением столкнулись тысячи бюджетников. Публичный рассказ о проблеме не дал местным начальничкам давить уж слишком сильно. А когда люди знают, что они не одиноки, проще сказать «нет».

Читать

Как живет ребенок из Зеленограда после укола самого дорогого лекарства в мире — 71 тысяча

Обреченный малыш, спасительное, но ужасно дорогое лекарство (150 миллионов рублей), отстраненность государства и удивительная история солидарности и взаимопомощи, которая завершилась успешным сбором денег на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА) у двух зеленоградских детей. Важно, что освещение частных историй подняло эту тему на уровень, где государство больше не смогло не замечать проблему.

Читать

«Все должны восприниматься как потенциально зараженные» — 68 тысяч

Рассказ медсестры зеленоградской поликлиники о работе во время первой волны эпидемии ковида. Одна из многих личных историй по этой теме, о которых мы писали, но и одна из первых во время всеобщей неразберихи, когда пациентам не говорили результаты анализов, медикам не хватало защитных костюмов, а нашим читателям было важно получать информацию из первых рук.

Читать

«У деревни Крюково погибает взвод» — 59 тысяч

Ещё один «исторический» материал. Покусились на святое — подвергли сомнению, что в знаменитой песне поётся именно о нашем Крюково. Правду теперь не выяснить, но точно надо прочитать про историю песни, её авторов и бои за разные Крюково.

Читать

«Я не поступил в МГУ и не жалею об этом» — 44 тысячи

Интервью с Александром Горбацевичем, академиком РАН, профессором МИЭТа, которое мы делали вместе с зеленоградским университетом в рамках проекта «Наш МИЭТ». Сработал интригующий заголовок.

Читать

Сколько людей с коронавирусом в Зеленограде — 38 тысяч

В начале эпидемии этот вопрос интересовал многих чрезвычайно. В этой статье объясняли, почему никто не может ответить на этот вопрос, как мы пытались получить ответ, какие косвенные методы подсчета можно применять. Из каких соображений мэрия скрывала тогда и до сих пор скрывает данные по заболеваемости и смертности в административных округах, сложно сказать — рационального объяснения тут нет.

Читать

Что дальше?

В следующем году мы продолжим работать для вас и вместе с вами.

Для вас — это значит делать ещё больший акцент на пользу, помощь и по-настоящему важные темы.

Вместе с вами — значит гораздо больше вовлекать в работу читателей и особенно — клуб друзей «Зеленоград.ру», который финансирует работу нашей редакции небольшими регулярными взносами. Вход открыт для всех — присоединяйтесь.

Метки:
новый год
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открыта пересадка между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Вот чем это полезно для зеленоградцев Новости
Десять самых популярных материалов 2020 года. Редакция «Зеленоград.ру» подводит итоги Истории
Площадь перед «третьим торговым» благоустроят вместе с Яблоневой аллеей. Но парковку тоже оставят Новости
Реку Горетовку вдоль Пятницкого шоссе чуть не засыпали грунтом. Штрафы за это мизерные, поэтому пришлось арестовать технику Истории
Открытие ярмарки на Яблоневой аллее перенесли на 11 января Новости
Старый новый Зелмедцентр. Как работает старейшая зеленоградская частная клиника Партнерский материал
Школьникам с пищевыми особенностями разрешили обедать домашней едой, хранить ее в холодильнике и разогревать. Это есть в новых санитарных правилах, но на деле школы к ним не готовы Истории
Открылся участок ЦКАД между Ленинградским шоссе и М-11. До 11 января проезд бесплатный Новости
Мэрия запустила сервис объявлений о пропаже домашних животных Новости
Быстро или дорого? Как новые абонементы на «Аэроэкспресс» помогут зеленоградцам, работающим в Шереметьево, быстрее добираться до аэропорта Истории
Открыта развязка на пересечении МКАД с Волоколамским и Пятницким шоссе. Теперь путь до Зеленограда должен стать «быстрее и комфортнее» Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Москвичам старше 60 лет разрешили прививаться от ковида Новости
Светофор с квадратными секциями установили у «Электрона» Новости
Катки в Зеленограде. Адреса, режим работы, правила и особенности Гид
Открыт новый пешеходный мост через Савелкинский проезд. Он расположен так, что провоцирует пешеходов нарушать правила Новости
Медсестра горбольницы Анастасия Илясова получила награду за борьбу с ковидом: «Это медаль всего нашего отделения и всех моих коллег» Новости
Первых зеленоградских переселенцев по программе реновации приглашают записаться для просмотра новых квартир. Для них начали работать информационные центры Новости
Кто такие Рукавишниковы, в честь которых хотят назвать улицу в Зеленограде. История фамилии, имения, санатория под Крюково и больницы в Голубом Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру