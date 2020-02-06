Что построили в 2019 году

В 2019 году в эксплуатацию ввели 112 тысяч квадратных метров недвижимости. Под недвижимостью понимаются как жилые, так и нежилые сооружения — торговые центры, социальные объекты, стадионы, мосты, инженерные коммуникации, производственные здания.

Среди сданных в 2019 году объектов Комитет строительного надзора выделяет 17-й микрорайон — три дома на 1243 квартиры, детский сад и внутрирайонные дороги, — а также автозаправку в 5-м микрорайоне.