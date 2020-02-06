«Более 100 тысяч квадратных метров недвижимости сдано в Зеленограде в 2019 году», сообщил Комитет строительного надзора Москвы. Много это или мало? Больше стали строить или меньше? Что уже построили, а что еще предстоит? «Зеленоград.ру» подвел свои строительные итоги года.
В 2019 году в эксплуатацию ввели 112 тысяч квадратных метров недвижимости. Под недвижимостью понимаются как жилые, так и нежилые сооружения — торговые центры, социальные объекты, стадионы, мосты, инженерные коммуникации, производственные здания.
Среди сданных в 2019 году объектов Комитет строительного надзора выделяет 17-й микрорайон — три дома на 1243 квартиры, детский сад и внутрирайонные дороги, — а также автозаправку в 5-м микрорайоне.
Кроме этого, в прошлом году официально ввели в эксплуатацию православный храм напротив 14-го микрорайона, детский сад в 16-м, два жилых дома в 23-м микрорайоне, ТЦ с «Пятерочкой» в 20-м микрорайоне.
Большая часть построенного — это средства инвесторов, а не бюджетные деньги. Несколько строек тянутся несколько лет — это, прежде всего, футбольное поле в 9-м микрорайоне и инженерные коммуникации в 3-м микрорайоне. Оба объекта бюджетные, их строит город.
Самый запущенный жилой долгострой — это долевой корпус 901А, а нежилой — «аквапарк» на городском пруду. Оба то строятся, то не строятся больше десяти лет.
В 2018-м ввели в строй 143 тысячи кв.м. недвижимости. Это на 20 процентов больше, чем в 2019-м.
Это восемь объектов, в том числе: два жилых дома в 17-м микрорайоне, школу с детским садом в 20-м, ТЦ «Зельгрос» в 17-м, ТЦ «Авангард» на Крюковском рынке, ресторан «Дюшес» у городского пруда, два административно-производственных комплекса технополиса «Москва» в Алабушево, автозаправку на Восточной коммунальной зоне.
Ввод в эксплуатацию не означает автоматического открытия объекта — это лишь приёмка работ, нужно ещё время для решения организационных вопросов и устранения недоделок. Например, детский сад в 17-м микрорайоне фактически достроили в январе, а откроют, скорее всего, в сентябре. Его ещё надо передать от застройщика городу для эксплуатации.
В 2018 году в Зеленограде застройщики освоили более пяти миллиардов рублей, из них только 690 миллионов - городской бюджет, остальное - средства инвесторов, то есть, частных компаний. Такие данные приводятся в распоряжении префектуры об исполнении адресной инвестиционной программы в 2018 году.
Сейчас в Зеленограде строят 45 объектов общей площадью 606 тысяч кв.м. Они в разной степени готовности.
В этом году планируют достроить и ввести в эксплуатацию 2-3 дома в новом ЖК «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне, дома в 17-м, новые дома по программе реновации в 9 и 19 микрорайонах, второй детский сад в 17-м, учебный корпус у школы №1557 в 3-м микрорайоне, торгово-ресторанный комплекс на Крюковской площади, небольшой ТЦ у остановки «Октябрьская, пешеходный мост через Савелкинский проезд. А также футбольное поле в 9-м микрорайоне (уже не верится) и коммуникации в 3-м, которые не могут доделать годами. Скоро начнут строить ещё один спортивный комплекс в 9-м у площади Колумба. ФОК строят напротив 14-го микрорайона. Большие строительные планы у технополиса «Москва».
Судьба «аквапарка» на городском пруду вроде бы решилась — с прошлого года у него новый владелец. Но с ним пока ничего не происходит, и дальнейшие планы не озвучиваются. Корпус 901А обещают построить в 2021 году. Большая реконструкция — снос почти всех жилых домов и строительство новых — ждёт 19-й микрорайон, но точные её сроки неизвестны.
Также неопределённо со сроками строительства второй очереди развязки на 40-м километре Ленинградского шоссе — съезда с Ленинградки в сторону Менделеево и третьего переезда через железную дорогу в Алабушево.
План-график ввода объектов недвижимости утверждается и продлевается адресной инвестиционной программой. Традиционно префектура отчитывается перед жителями в феврале о выполнении этой программы в прошлом году и делится планами на текущий год. С большой вероятностью в конце месяца такая встреча и произойдёт.