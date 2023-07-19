Семейный многопрофильный медицинский центр с необычным названием «Аксис» работает в Зеленограде восемь лет. Не так уж долго — есть в городе медцентры и постарше, — однако «Аксис» был востребованным с самого начала, а за эти годы стал еще более популярным. Здесь всегда есть пациенты, люди приезжают из Москвы, других городов и регионов, привозят детей. Как работает клиника, какие уникальные методы лечения и диагностики здесь применяют, как относятся к пациентам, и почему врачи постоянно учатся — рассказываем об этом подробно и с продолжением.
В 2015 году клинику «Аксис» открыла зеленоградская компания «Миландр» — одно из самых успешных российских предприятий микроэлектроники. Прежде всего, для своих сотрудников и их семей. Однако достаточно быстро услуги клиники стали доступны для всех желающих. Уже тогда медцентр оказывал широкий спектр медицинских услуг, работали диагностические отделения, лаборатория, центр планирования семьи, принимали высококвалифицированные врачи с большим опытом, хорошо знакомые зеленоградцам по многолетней работе в государственных лечебных учреждениях. Появление такой клиники было особенно актуально на фоне начавшейся реформы здравоохранения.
Аксис — слово многозначное. Это и ось арки в проектировании, и второй позвонок человека, и подвид оленей. В любом случае название получилось красивое и запоминающееся. Именно подвид оленей, которые известны заботой о своей семье, выбрали символом семейного медицинского центра, в котором заботятся о здоровье всех членов семьи — от самых маленьких до самых взрослых.
Человеку болеющему нужно вылечиться. Но в наше время общение врача с пациентом часто сводится к выписке рецепта, назначению анализов и нескольким словам — быстро-быстро, а затем «следующий!» Порой не успеваешь понять, что происходит. На вдумчивый, комплексный подход к проблеме — конкретной болезни, нескольким заболеваниям, просто неопределенного происхождения «болячкам» — особо рассчитывать не приходится. Соответственно, не стоит надеяться на хороший результат.
Врачи «Аксиса» работают по другим принципам, которые и являются настоящей и единственной целью и миссией медицины — это излечение пациента, облегчение его состояния, восстановление здоровья. «Наша главная задача — помочь пациенту. Ведь к нам приходят, как правило, люди, у которых что-то болит, их что-то беспокоит», — говорит генеральный директор медцентра «Аксис» Алла Владимировна Обухова. Приём длится полчаса. Или больше, если нужно. Есть время, чтобы подробно пообщаться с пациентом, понять его проблемы, ответить на все вопросы, пояснить каждый врачебный шаг, назначить нужные исследования, чтобы поставить правильный диагноз — что и есть залог успешного лечения.
Есть медицинский стандарт диагностики и лечения заболеваний, предполагающий назначение нужных исследований и анализов. Именно нужных — ни больше, ни меньше. А люди порой сталкиваются с множеством не всегда нужных назначений в медцентрах; соответственно, за каждое надо платить. В просторечье — «разводят на деньги». Еще один принцип работы «Аксиса» — никаких избыточных анализов и исследований. Это была жесткая позиция руководства клиники с самого начала её создания, остаётся она таковой и сейчас. «Всё по делу, ничего лишнего, потому что мы дорожим своей репутацией, — подчеркивает Гендиректор. — Увижу, что назначено лишнее, — это будет делаться за счет врача».
Можно ли прийти со своими анализами и результатами исследований, уже сделанными в другом месте? Конечно, без проблем. Слухи о конкуренции коммерческих клиник сильно преувеличены. Зеленоградские медцентры — партнеры в одном большом деле. Главврачи общаются в общем чате, быстро решают проблемы, выручают друг друга. «Пациенту нужно такое-то исследование, у кого есть возможность?» «Срочно нужен флеболог, кто примет?» И так далее. Помогают друг другу и с закупкой оборудования.
В 2019 году «Аксис» стал инициатором создании Гильдии по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате. В Гильдию вошли ведущие частные медицинские центры Зеленограда и производители медоборудования. Деятельность организации подразумевает, среди прочего, социальные проекты — раннюю диагностику заболеваний, имеющих тяжелые осложнения, бесплатные массовые скрининги для зеленоградцев.
О качестве говорят обычно все руководители медцентров. Но что реально это означает — результаты лечения, комфортные условия без очередей или, скажем, быструю диагностику — в каждом конкретном случае надо разбираться. В «Аксисе» считают, что качество — это совокупность всех составляющих. И самое лучшее оборудование, и самые лучшие врачи, и комфорт пациентов. Важно всё — от выражения лица работников регистратуры до цвета стен. Кстати, фирменный оранжево-зеленый цвет в интерьерах клиники расслабляет и улучшает настроение и взрослым, и детям.
Как театр начинается с вешалки, так клиника — с регистратуры. А точнее, прямо с входных дверей. Руководство и врачи обычно заходят через служебный вход, но Алла Обухова говорит, что идет вместе с посетителями — посмотреть, как и что, все ли довольны, всем ли удобно. Внимание уделяется любой мелочи. Поставили, например, на лето аппарат для чистки подошв обуви, чтобы пациентам лишний раз не надевать бахилы.
Разные детали, может быть, и не влияют напрямую на лечение пациентов, но облегчают им жизнь. Перед некоторыми операциями человека полностью раздевают. А ведь существуют медицинские одноразовые трусы. Вроде бы мелочь, а пациенту психологически легче. Или одеяло с подогревом, чтобы человек не замерз в операционной, где, как правило, холодно. Всё это используют в «Аксисе».
Но главное всё-таки — это врачи. Высококвалифицированные, неравнодушные, готовые обмениваться опытом и учиться новому, без признаков профессионального выгорания. В «Аксисе» собрали таких специалистов. Некоторые из них хорошо знакомы зеленоградцам по прежней работе в государственной медицине, некоторые пришли уже из других частных клиник, перейдя туда из государственных, — но всё это хорошие врачи, к которым стремятся попасть. В «Аксис» приезжают пациенты из Москвы, Солнечногорска, Клина, из других регионов и даже из-за границы. Как правило, к «своему» врачу.
В клинике устроен большой лекционный зал, где еженедельно проходят научно-практические конференции для врачей. Приходят врачи из определенных отделений, собирается консилиум, готовят доклады по актуальной свежей медицинской информации. Разбирают нестандартные ситуации с пациентами. Доклады, кстати, готовят после реальных поездок на конгрессы и симпозиумы, куда руководство «Аксиса» отправляет своих сотрудников. Для медсестёр тоже создают условия для обучения — к примеру, недавно они прошли 4-дневный тренинг, который устраивали израильские коллеги, отрабатывали навыки обращения с пациентами.
«Аксис» открыт всем и ведет просветительскую деятельность. Почитайте интересные статьи, например, на «Дзене» — они написаны понятным широкому кругу читателей языком и освещают самые разные медицинские проблемы.
Здесь принимают взрослых и детей более ста опытных врачей, специалистов по различным заболеваниям. В том числе, достаточно редким — например, эпилепсии. Посмотреть всех специалистов и услуги можно на сайте клиники, а мы расскажем подробнее о некоторых из них.
Представлен широкий спектр инструментальной диагностики и лабораторных исследований, все это выполняется в сжатые сроки. Оформляются все нужные справки, медкарты, готовится врачебное заключение. Действуют более 30 полезных и выгодных медицинских программ для всей семьи, супружеских пар, женщин, мужчин, детей: «Моя семья», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Здоровое сердце», «Снижение веса», «В ожидании чуда!», «Я родился», «Здоровье щитовидной железы», «Идем в школу», онкообследования, предоперационные пакеты. В каждую программу входит целый пакет услуг: консультации врачей-специалистов, набор анализов и исследований в течение определенного периода — например, одного года или девяти месяцев в случае беременности,
В «Аксисе» работает центр амбулаторной хирургии. Обычно смущает слово «амбулаторной» — будто речь о какой-то «ненастоящей» хирургии. Это всего лишь значит, что пациент не ложится в больницу, а приезжает в клинику, делает операцию, отдыхает после неё в отдельной палате и уезжает домой. В клинике это хирургия полного цикла — от первого приема и диагностики до сопровождения после операции. Оборудована полноценная большая операционная с оборудованием экспертного класса, работает бригада специалистов, рядом с операционной находится дневной стационар — две комфортных палаты с двумя кроватями в каждой.
Операции проводят самые разные — фактически все малоинвазивные, после которых можно какое-то время провести в дневном стационаре и уехать домой. Например, это ЛОР-патологии — удаление миндалин, аденоидов. Проктологические операции: удаление полипов прямой кишки, дезартеризация (перевязывание сосудов) или удаление геморроидальных узлов, лечение геморроя (переанальная блокада с удалением тромба) с использованием радиоволнового скальпеля, иссечение анальных трещин. Маммологические операции — секторальная резекция молочной железы при доброкачественных опухолях, операции мужчинам при гинекомастии. Операции на венах (флебология), удаление грыж, иссечение рубцов с пластикой. Гинекологические операции, в том числе лечение шейки матки радиоволновым методом. И многие другие — это лишь некоторые примеры.
Используются только современные, проверенные в деле, максимально результативные и комфортные для пациентов методы и оборудование. Кстати, среди прочих используют аппараты, разработанные зеленоградской научно-производственной компанией «Биосс» — одним из ведущих российских производителей медицинского оборудования. Например, комплекс для лечение геморроя.
Одни из самых неприятных процедур — гастро- и колоноскопию — можно делать во сне. Это легкий медикаментозный сон, при этом пациент не чувствует, что с ним происходит. Выход из сна занимает примерно полчаса, пациент находится в специальной комнате рядом с операционной, за ним следят врачи и медсестра.
Отдельно стоит сказать о маммологии в «Аксисе». Это два блестящих, как говорят о них коллеги, специалиста, итальянский маммограф, успешные операции. В клинике планируют создать отдельный маммологический центр. Это более чем актуально, поскольку в государственной системе ОМС и лечение, и операции маммологического профиля в Зеленограде сейчас связано порой и с долгим ожиданием, и с долгими поездками в московские лечебные учреждения. Гинекология в «Аксисе» также представлена превосходно, в том числе оперативная и эстетическая.
Это направление — отдельная гордость «Аксиса». Центр планирования семьи, подразумевающий лечение бесплодия, ведение беременности, в том числе сложной, наблюдение младенцев, сейчас значительно расширил свои услуги и предлагает уникальные способы лечения. О них мы расскажем подробно в следующей публикации. И не только — врачи рассказали о современных причинах бесплодия (местами неожиданных) и пока единственном в Зеленограде способе лечения очень деликатной проблемы. Следите за нашими публикациями — продолжение скоро будет.
- Адрес: Зеленоград, корпус 1130 и корпус 1823
- Телефон: 8-499-214-00-00
- Сайт aksis-med.ru
- Вконтакт vk.com/aksiszel
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