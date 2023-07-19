Врач ставит себя на место пациента. Минимум полчаса на приём и никаких лишних анализов

Человеку болеющему нужно вылечиться. Но в наше время общение врача с пациентом часто сводится к выписке рецепта, назначению анализов и нескольким словам — быстро-быстро, а затем «следующий!» Порой не успеваешь понять, что происходит. На вдумчивый, комплексный подход к проблеме — конкретной болезни, нескольким заболеваниям, просто неопределенного происхождения «болячкам» — особо рассчитывать не приходится. Соответственно, не стоит надеяться на хороший результат.

Врачи «Аксиса» работают по другим принципам, которые и являются настоящей и единственной целью и миссией медицины — это излечение пациента, облегчение его состояния, восстановление здоровья. «Наша главная задача — помочь пациенту. Ведь к нам приходят, как правило, люди, у которых что-то болит, их что-то беспокоит», — говорит генеральный директор медцентра «Аксис» Алла Владимировна Обухова. Приём длится полчаса. Или больше, если нужно. Есть время, чтобы подробно пообщаться с пациентом, понять его проблемы, ответить на все вопросы, пояснить каждый врачебный шаг, назначить нужные исследования, чтобы поставить правильный диагноз — что и есть залог успешного лечения.

Есть медицинский стандарт диагностики и лечения заболеваний, предполагающий назначение нужных исследований и анализов. Именно нужных — ни больше, ни меньше. А люди порой сталкиваются с множеством не всегда нужных назначений в медцентрах; соответственно, за каждое надо платить. В просторечье — «разводят на деньги». Еще один принцип работы «Аксиса» — никаких избыточных анализов и исследований. Это была жесткая позиция руководства клиники с самого начала её создания, остаётся она таковой и сейчас. «Всё по делу, ничего лишнего, потому что мы дорожим своей репутацией, — подчеркивает Гендиректор. — Увижу, что назначено лишнее, — это будет делаться за счет врача».

Можно ли прийти со своими анализами и результатами исследований, уже сделанными в другом месте? Конечно, без проблем. Слухи о конкуренции коммерческих клиник сильно преувеличены. Зеленоградские медцентры — партнеры в одном большом деле. Главврачи общаются в общем чате, быстро решают проблемы, выручают друг друга. «Пациенту нужно такое-то исследование, у кого есть возможность?» «Срочно нужен флеболог, кто примет?» И так далее. Помогают друг другу и с закупкой оборудования.

В 2019 году «Аксис» стал инициатором создании Гильдии по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате. В Гильдию вошли ведущие частные медицинские центры Зеленограда и производители медоборудования. Деятельность организации подразумевает, среди прочего, социальные проекты — раннюю диагностику заболеваний, имеющих тяжелые осложнения, бесплатные массовые скрининги для зеленоградцев.