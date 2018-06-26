Уже не первый ремонт переживает двор корпуса 1203. Работают, как водится, специалисты. И каждый раз пешеходную дорожку прокладывают так, что столб оказывается точно посередине. Фотограию прислала местная жительница Тамара Анатольевна, которая называет это место во дворе лобным — «это место встречи лба и столба».
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