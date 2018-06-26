Красивое и довольно редкое атмосферное явление — серебристые облака — наблюдали над Зеленоградом те, кто в ночь на 26 июня посмотрел на север. Это крайне разреженные и самые высокие облака в атмосфере Земли — они возникают на высоте 76—85 км над поверхностью. Наблюдать их можно только в глубоких сумерках, обычно в конце июня — начале июля и в определенных широтах. Фотографию серебристых облаков над Зеленоградом сделал пользователь ЖЖ bentos.
Такие облака называют ещё полярные мезосферные (polar mesospheric clouds, PMC) или ночные светящиеся (noctilucent clouds, NLC), сообщает Википедия. Отличить мезосферные облака от тропосферных довольно просто: последние видны на фоне зари тёмными, а первые — светлыми и даже как бы светящимися, так как зашедшее солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, как небосклон или мезосферные облака. Оптическая плотность мезосферных облаков ничтожна, и через них зачастую проглядывают звёзды. Неудивительно, что эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах: именно при таких условиях, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт, можно наблюдать объекты в мезосфере.
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