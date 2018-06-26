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Серебристые облака над Зеленоградом. Красивое и редкое атмосферное явление наблюдали над городом 26.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Красивое и довольно редкое атмосферное явление — серебристые облака — наблюдали над Зеленоградом те, кто в ночь на 26 июня посмотрел на север. Это крайне разреженные и самые высокие облака в атмосфере Земли — они возникают на высоте 76—85 км над поверхностью. Наблюдать их можно только в глубоких сумерках, обычно в конце июня — начале июля и в определенных широтах. Фотографию серебристых облаков над Зеленоградом сделал пользователь ЖЖ bentos.

Фото: bentos.livejournal.com

Такие облака называют ещё полярные мезосферные (polar mesospheric clouds, PMC) или ночные светящиеся (noctilucent clouds, NLC), сообщает Википедия. Отличить мезосферные облака от тропосферных довольно просто: последние видны на фоне зари тёмными, а первые — светлыми и даже как бы светящимися, так как зашедшее солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, как небосклон или мезосферные облака. Оптическая плотность мезосферных облаков ничтожна, и через них зачастую проглядывают звёзды. Неудивительно, что эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах: именно при таких условиях, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт, можно наблюдать объекты в мезосфере.

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