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Редкую птицу кулика-перевозчика обнаружили в Зеленограде. Он летает над водой туда-сюда и поёт «зуй-зуй-зуй» 05.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Фотограф Борис Никонов заметил на Большом Городском пруду редкую для Москвы краснокнижную птицу — кулика-перевозчика. Послушайте, что она поет — мнения об этом расходятся.

Перевозчик летает как правило над водой, его полёт быстрый, равномерный и низкий. Также он умеет плавать и нырять до глубины одного метра, задерживая дыхание до 20 секунд.

Русский писатель Сергей Аксаков считал, что перевозчиком птичку назвали охотники, потому что она часто перелетает с одного берега на другой. Если двое охотников идут по обоим берегам и своим приближение спугивают перевозчика, то он будет повторять этот маневр «пожалуй, сто раз, точно переправляется или перевозится с одной стороны на другую».

Еще одно название перевозчика — зуёк. Аксаков пишет, что это, вероятно, от юркости и проворства, а может быть и по крику, с которым он всегда летает над водой и который похож учащенное произношение слова «зуй-зуй-зуй». Впрочем, авторы Википедии считают, что звук, издаваемый перевозчиком, слышится как «хидидиди». Послушайте сами.

Перевозчик — птица семейства бекасовых. Это один из самых маленьких куликов — размер до 22 см и размах крыльев до 40 см. У самцов и самок окрас одинаковый — брюшко белое, верхняя сторона покрыта узором бурых тонов. На нижней части крыла полоски разнообразной формы, которые у каждой особи складываются в уникальный рисунок. Глазки чёрные, относительно короткие лапки окрашены в бледно-жёлтый цвет. Клюв средней величины и тёмная полоска по обе стороны глаз.

Перевозчик питается насекомыми и пауками. Кроме этого, к его добыче относятся небольшие ракообразные и моллюски, которых он подбирает клювом на мелководье.

С апреля по октябрь перевозчика можно встретит в разных регионах Европы, а зимует он в широтах от южного Средиземноморья до Южной Африки. С приходом весны, кулик-перевозчик прилетает на гнездовье. Гнездо устраивает на островках или вблизи берега, хорошо прячет его в густых зарослях. Гнездо представляет собой углубление в земле, выстланное растительным материалом. Период гнездования длится с мая по август. Обычно кладка состоит из четырех яиц. В насиживании принимают участие оба родителя.

На территории Москвы этот вид является уязвимым, относится к 1-й категории редкости и подлежит охране, сообщили зеленоградской дирекции природных территории. Вместе с тем, орнитологи отмечают вероятность гнездования перевозчика на реке Сходня, которая берет свое начало на территории Зеленограда.

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Редкую птицу кулика-перевозчика обнаружили в Зеленограде. Он летает над водой туда-сюда и поёт «зуй-зуй-зуй»
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