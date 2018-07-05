Редкую птицу кулика-перевозчика обнаружили в Зеленограде. Он летает над водой туда-сюда и поёт «зуй-зуй-зуй»

Перевозчик летает как правило над водой, его полёт быстрый, равномерный и низкий. Также он умеет плавать и нырять до глубины одного метра, задерживая дыхание до 20 секунд.



Русский писатель Сергей Аксаков считал, что перевозчиком птичку назвали охотники, потому что она часто перелетает с одного берега на другой. Если двое охотников идут по обоим берегам и своим приближение спугивают перевозчика, то он будет повторять этот маневр «пожалуй, сто раз, точно переправляется или перевозится с одной стороны на другую».

Еще одно название перевозчика — зуёк. Аксаков пишет, что это, вероятно, от юркости и проворства, а может быть и по крику, с которым он всегда летает над водой и который похож учащенное произношение слова «зуй-зуй-зуй». Впрочем, авторы Википедии считают, что звук, издаваемый перевозчиком, слышится как «хидидиди». Послушайте сами.