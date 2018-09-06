Недавно пара зеленоградских черных лебедей обзавелась потомством из шести птенцов — и к водоему началось настоящее паломничество. Несмотря на многократные предупреждения о том, что стихийная подкормка — смертельно опасна для пернатых обитателей Быкова болота, отдыхающие продолжают бросать еду в воду.

Специалисты, следящие за здоровьем быковских лебедей, не устают объяснять, что пища, попавшая в воду, может забродить и вызвать у пернатых отравление. Кроме того, птицы, приученные без опаски держаться берега, могут стать легкой добычей собак, например. Однажды «девочка» из черной пары уже пострадала.

Управа района Матушкино обращается ко всем жителям с просьбой бережно относиться к приспособлениям для корма.