Любители подкармливать лебединое семейство на Быковом болоте в 1-м микрорайоне теперь могут делать это без вреда для пернатых.
На берегу пруда разместили ведра со специализированным кормом, «который, в отличие от хлеба и других мучных изделий, не причинит никакого вреда нежным птицам», сообщает управа района Матушкино. Корм состоит из специально подготовленной зерновой смеси с витаминами. Кроме того, в лебяжий рацион входят трава и водоросли, которыми изобилует пруд Быково болото.
Недавно пара зеленоградских черных лебедей обзавелась потомством из шести птенцов — и к водоему началось настоящее паломничество. Несмотря на многократные предупреждения о том, что стихийная подкормка — смертельно опасна для пернатых обитателей Быкова болота, отдыхающие продолжают бросать еду в воду.
Специалисты, следящие за здоровьем быковских лебедей, не устают объяснять, что пища, попавшая в воду, может забродить и вызвать у пернатых отравление. Кроме того, птицы, приученные без опаски держаться берега, могут стать легкой добычей собак, например. Однажды «девочка» из черной пары уже пострадала.
Управа района Матушкино обращается ко всем жителям с просьбой бережно относиться к приспособлениям для корма.
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