Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
На Быковом болоте поставили специальные кормушки для лебедей 06.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Любители подкармливать лебединое семейство на Быковом болоте в 1-м микрорайоне теперь могут делать это без вреда для пернатых.

С сайта: vesti-matushkino.ru

На берегу пруда разместили ведра со специализированным кормом, «который, в отличие от хлеба и других мучных изделий, не причинит никакого вреда нежным птицам», сообщает управа района Матушкино. Корм состоит из специально подготовленной зерновой смеси с витаминами. Кроме того, в лебяжий рацион входят трава и водоросли, которыми изобилует пруд Быково болото.

Недавно пара зеленоградских черных лебедей обзавелась потомством из шести птенцов — и к водоему началось настоящее паломничество. Несмотря на многократные предупреждения о том, что стихийная подкормка — смертельно опасна для пернатых обитателей Быкова болота, отдыхающие продолжают бросать еду в воду.

Специалисты, следящие за здоровьем быковских лебедей, не устают объяснять, что пища, попавшая в воду, может забродить и вызвать у пернатых отравление. Кроме того, птицы, приученные без опаски держаться берега, могут стать легкой добычей собак, например. Однажды «девочка» из черной пары уже пострадала.

Управа района Матушкино обращается ко всем жителям с просьбой бережно относиться к приспособлениям для корма.

Читайте также
Почему нельзя подкармливать лебедей на Быковом болоте
 Реклама
На оконное производство требуются сотрудники Объявления
Библиотеки рекомендуют: в какой кружок отдать ребёнка в Зеленограде Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
6 сентября 2018 года в Зеленограде открывается новый «Зельгрос» Объявления
День города — 2018: программа праздника
Гипермаркет «Зельгрос» открылся в 17 микрорайоне
Маленький мальчик оказался один на улице. Ему помогли вернуться к маме
«Почему детей загоняют в душный маленький зал?» Отец первоклассника — о сорванной праздничной линейке
Как оплатить проезд в автобусе банковской картой
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы. Пять получат гранты мэра
Собянин назвал меры поддержки москвичей в рамках пенсионной реформы
Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» — 10 октября в КЦ «Зеленоград»
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Мастер-классы для детей по декору и керамике «Домик ремёсел» — ежедневно на площади Юности
Конкурс любительских цветников пройдет возле зеленоградских школ. Открыта запись — рассаду выдадут бесплатно
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Федеральная сеть салонов красоты «ЦирюльникЪ» приглашает на работу Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Центр Компьютерного Обучения и Дополнительного Образования Немцовой приглашает школьников 3-11 классов на новый учебный год Объявления
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
Объявлены тарифы на проезд по участку М-11 в обход Солнечногорска и Клина
«Боже, какая солнечная гора!» Солнечногорску — 80 лет. История города-соседа
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама