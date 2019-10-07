Дорогие друзья, приходите 11 октября на этот интересный, выгодный и познавательный праздник за отличным настроением и красотой и новыми средствами по уходу за лицом и волосами.
Во-первых, вас ждут подарки и угощения! Ну и куда же без отличного праздничного настроения?! Оно гарантируется!
Во-вторых, только 11 октября скидка 20 для всех на процедуру пилинга.
В-третьих, только 11 октября скидка на всю косметику для лица:
- Академи (Франция);
- Гидропептиды (США);
- Ренью (Израиль);
- Холи Лэнд (Израиль);
- Янссен (Германия).
При покупке 2-х средств — скидка 10%, при покупке 3-х и более средств — 15%
В-четвёртых, весь день бесплатные консультации врача-косметолога Оксаны Васильевны Серкичековой. По предварительной записи.
- 12:00 Презентация пилингов, ведёт врач-косметолог Оксана Серкичекова.
- 12:30 Презентация новой линии для окрашенных волос Color Motion+ (WELLA).
1) Почему окрашенные волосы нуждаются в особом уходе?
2) Цвет + сила теперь вместе
Презентация новой линии средств NUTRICURLS ( WELLA) — наша лучшая коллекция средств ухода и стайлинга для кудрявых и вьющихся волос.
- 13:00 Презентация новой коллекции уходовых продуктов System Professional Esstntial — веган-линия БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ.
Приходите за отличным настроением и красотой!
Ждем вас по адресу: Зеленоград, 1204
тел.: 8(499)731-16-85, 8(499)731-59-68
https://www.facebook.com/nikorsalon/
https://www.instagram.com/nikor_salon/
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для красивых ремонтов!
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Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.