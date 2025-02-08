Зуб — это большая ценность для нас

Я считаю, то, что сделано природой — вне конкуренции, поэтому нужно как можно дольше, в идеале всю жизнь, сохранять ее творения. Для этого врачи в нашей клинике используют дентальные микроскопы. Благодаря этому оптическому прибору, который увеличивает изображение до сорока раз, врач-стоматолог детально видит рабочую зону.

Сейчас у нас три таких микроскопа. Обычно ими пользуются терапевты, которые делают художественные реставрации зубов и работают в корневых каналах. За счёт большого увеличения, света и работы с зеркалом в микроскоп можно увидеть то, что иначе стоматологам приходится делать вслепую. В частности, в каналах зубов находятся чрезвычайно мелкие структуры, к тому же там так глубоко и темно, что каким бы ни был свет в кабинете, все равно в этих местах ничего не видно. Но с помощью микроскопа можно делать — и делать чисто и точно — самую тонкую ювелирную работу. А то, что делается аккуратно, то не больно. Зачастую слышу от пациентов: «Я больше боялась, а всё прошло очень хорошо». Даже анестезия не требуется. Знаю, звучит невероятно, но порой она действительно не требуется, потому, что совершенно не больно. Без микроскопа пациенты нередко сталкиваются с последствиями лечения вслепую: воспаления, кисты. И сейчас мы нередко перелечиваем ранее пострадавших, используя микроскоп.

К слову, ортопедов, работающих под микроскопом очень-очень мало. С появлением этого прибора в 2017 году моя жизнь стоматолога разделилась на «до» и «после». Благодаря ему я всегда вижу, что делаю. Вот представьте, как можно увидеть, например, дальний зуб изнутри со стороны горла — это очень сложно, почти нереально. Не говоря уж о том, чтобы что-то там сделать. А использование микроскопа позволяет качественно восстанавливать очень сложные зубы — те, которые в других стоматологиях, обычно предлагают удалить. Для нас зуб — большая ценность. Одно время бытовал подход: удали зуб — поставь имплант, и проблема будет решена на всю жизнь, не надо больше мучиться. Однако у импланта тоже есть свой ресурс, свой срок службы, и чем позже вы удалите зуб, тем лучше. Более того зуб может и всю жизнь прослужить.

Микроскоп — замечательное подспорье для врача, но научиться работать на нем не так-то просто. Когда у нас появился микроскоп, я был уже опытным ортопедом, имевшим за плечами десять лет практики: обтачивал зубы, ставил коронки. А тут пришлось опять, как школьнику, фигурально выражаясь, сесть за парту. Поначалу с микроскопом я тратил втрое больше времени на каждую операцию. Хотелось его отставить — сделать, как привык. Но однажды я себе сказал, что без микроскопа больше не работаю.

Зато теперь могу очень быстро и точно делать то, что раньше было невозможно, например, обточить зуб под коронку максимально сохранив его, или восстановить сильно разрушенный зуб, который без столь совершенной оптики сохранить бы не удалось. Я уж не говорю о том, что раньше зуб, на который надевали коронку — убивали, депульпировали нерв. Теперь этого конечно не делают. Кроме того новая технология позволяет мне минимизировать для пациента количество визитов к стоматологу.