«„Мягкие“ руки, после приема ничего не болит» — так отзываются о Петре Андреевиче пациенты. За плечами у него более двадцати лет практики, из них — более десяти в Зеленоградской клинике «СТАР», что в корпусе 251, и пять — в качестве ее главного врача. «Зеленоград.ру» расспросил доктора Бурта — человека увлеченного своей профессией, постоянно обновляющего знания и навыки о том, как вылечить зубы на самом высоком технологическом уровне и испытать от этого не стресс, а воодушевление.
В школе мне нравились химия, биология, физика. И еще, как бы пафосно ни звучало, всегда хотелось помогать людям. Так что я выбрал профессию, которая увязывала воедино это моё желание и увлечение естественными науками. Стоматология — высокотехнологичная, быстро развивающаяся и чрезвычайно востребованная — казалась подходящим поприщем. Поэтому в 2001 году я поступил в МГСУ (Московский государственный медико-стоматологический университет), известный как «Третий мед». Сначала хотел стать челюстно-лицевым хирургом, ведь стоматологический факультет — это не только про зубы, но и про всё, что касается головы.
Ортопедия, которая занимается протезированием, привлекла мое внимание не сразу. Хотя в её пользу говорила ещё одна моя склонность: мне нравится создавать что-то своими руками, например, люблю работать с деревом. А ортопедическая стоматология — это как раз область, где много ручного труда. Чем больше знаний я приобретал, тем больше мне нравилась ортопедия. И к окончанию института я решил пойти этим путем. После диплома мне предстоял еще год интернатуры и два года ординатуры, где я получил специализацию. И вот, наконец, после восьми лет обучения в 2006 году мог работать ортопедом.
Однако сначала пришлось поработать ассистентом стоматолога в одной из престижных клиник в Подмосковье. Затем гигиенистом — делать профессиональную гигиену полости рта. Затем терапевтом — ставить пациентам пломбы. В 2009 году я накопил достаточно опыта, чтоб работать ортопедом, совмещая это с хирургической стоматологией и установкой имплантов. Путь был долгим, но он того стоил.
В 2011-м я понял: чтобы стать мастером, нужно выбрать какую-то одну область и углубиться в нее. Я выбрал ортопедию.
Студентом я воображал, что вот закончу институт в 21 год и буду крутым стоматологом. Но оказалось, институтских знаний совершенно недостаточно. Удел хорошего врача — постоянное, если угодно, пожизненное постдипломное образование. Стоматология прогрессирует стремительно, в ней каждый день появляется много нового. И если не учиться, то можно сильно отстать.
Так что я учусь и учусь — не только ортопедической стоматологии, но и управлению персоналом (главврачу без этого никак), и хирургии. Например, весь предыдущий год я посвятил хирургическому обучению, хотя сейчас хирургией не занимаюсь. Недавно ездил вместе с нашим техником на обучение в лабораторию «Kravtsov Masters» — это очень известный Московский учебный центр братьев Кравцовых для стоматологов и зубных техников. Их фирма выполняет заказы даже для Америки. А на днях вернулся из Петербурга, где прошел курс комплексного планирования тотальных работ с использованием аксиографии. Предпочитаю очную форму занятий, поскольку это эффективнее, больше возможностей погрузиться в тему, в заинтересованную профессиональную среду, организовать живое партнерское обсуждение с коллегами. Чаще всего обучение проходит в столицах, иногда бывают поездки на заграничные конгрессы.
Клиника «СТАР» существует с 1997 года. «СТАР» — это не «звезда», как иногда думают, а официальная аббревиатура: стоматологическая ассоциация России. В конце прошлого века наша клиника открылась под эгидой СТАР как инновационный центр. В практическом смысле это означает наличие у нас самого современного оборудования и конечно врачей, которые умеют использовать его возможности. Все это обеспечивает нашим пациентам то, что декларирует слоган клиники — «качество и комфорт». Я говорю не только о том, что у нас принято заботиться об удобствах пациентов, как-то: об уютном интерьере, приятной музыке, отсутствии тревожащих медицинских запахов, горячих напитках — чае, кофе, благожелательном отзывчивом персонале. Поход к врачу — стрессовая ситуация для человека, и потому мы стараемся создать такую обстановку, которая уменьшала бы стресс. Но речь главным образом о комфорте во время лечения, а он как раз и достигается, благодаря превосходному медицинскому оборудованию и высокой квалификацией врачей. Современные технологии, которые мы применяем, не только радикально повышают качество диагностики и лечения, но и обеспечивают пациентам небывалый прежде уровень комфорта. Благодаря нашей технике многие болезненные или причинявшие серьезные неудобства процедуры остались в прошлом. В них больше нет надобности.
Могу похвастать: в плане диагностики у нас есть абсолютно всё — от современного компьютерного томографа, который может сделать томографию всего черепа, до самых современных интраоральных сканеров и новейших программ по анализу функции и эстетики.
Мы первые в Зеленограде начали активно заниматься цифровой стоматологией. В 2018 году приобрели только вышедший интраоральный сканер MEDIT I500 и начали делать тотальные работы без слепков. Сейчас в нашем арсенале есть и лучший в мире сканер Primescan, и цифровой аксиограф — аппарат, с помощью которого получаем данные о движениях нижней челюсти пациента. Представьте: на голове человека крепится устройство для регистрации движений челюсти во время жевания, глотания, речи и в состоянии покоя. На челюсть ставятся датчики, и ее движения отображаются на мониторе в виде динамической компьютерной томографии. Так мы исследуем работу нижнечелюстного сустава для того, чтобы нашим пациентам было комфортно жевать. Это необходимый этап, если мы планируем большие работы, а у нас их немало, ведь мы — клиника полной реабилитации, и пациенты зачастую обращаются к нам не за тем, чтобы поставить единичную пломбу или имплант, а чтобы привести всю ротовую полость порядок. И нужно, чтоб в итоге пациент получил не только красивые и здоровые зубы, но чтоб он еще и жевал хорошо.
Информация, полученная с помощью аксиографа, передается затем зубным техникам, которые изготавливают протезы. Таким образом, наши пациенты получают более полную и широкую диагностику, не терпя при этом ни боли, ни дискомфорта.
Я считаю, то, что сделано природой — вне конкуренции, поэтому нужно как можно дольше, в идеале всю жизнь, сохранять ее творения. Для этого врачи в нашей клинике используют дентальные микроскопы. Благодаря этому оптическому прибору, который увеличивает изображение до сорока раз, врач-стоматолог детально видит рабочую зону.
Сейчас у нас три таких микроскопа. Обычно ими пользуются терапевты, которые делают художественные реставрации зубов и работают в корневых каналах. За счёт большого увеличения, света и работы с зеркалом в микроскоп можно увидеть то, что иначе стоматологам приходится делать вслепую. В частности, в каналах зубов находятся чрезвычайно мелкие структуры, к тому же там так глубоко и темно, что каким бы ни был свет в кабинете, все равно в этих местах ничего не видно. Но с помощью микроскопа можно делать — и делать чисто и точно — самую тонкую ювелирную работу. А то, что делается аккуратно, то не больно. Зачастую слышу от пациентов: «Я больше боялась, а всё прошло очень хорошо». Даже анестезия не требуется. Знаю, звучит невероятно, но порой она действительно не требуется, потому, что совершенно не больно. Без микроскопа пациенты нередко сталкиваются с последствиями лечения вслепую: воспаления, кисты. И сейчас мы нередко перелечиваем ранее пострадавших, используя микроскоп.
К слову, ортопедов, работающих под микроскопом очень-очень мало. С появлением этого прибора в 2017 году моя жизнь стоматолога разделилась на «до» и «после». Благодаря ему я всегда вижу, что делаю. Вот представьте, как можно увидеть, например, дальний зуб изнутри со стороны горла — это очень сложно, почти нереально. Не говоря уж о том, чтобы что-то там сделать. А использование микроскопа позволяет качественно восстанавливать очень сложные зубы — те, которые в других стоматологиях, обычно предлагают удалить. Для нас зуб — большая ценность. Одно время бытовал подход: удали зуб — поставь имплант, и проблема будет решена на всю жизнь, не надо больше мучиться. Однако у импланта тоже есть свой ресурс, свой срок службы, и чем позже вы удалите зуб, тем лучше. Более того зуб может и всю жизнь прослужить.
Микроскоп — замечательное подспорье для врача, но научиться работать на нем не так-то просто. Когда у нас появился микроскоп, я был уже опытным ортопедом, имевшим за плечами десять лет практики: обтачивал зубы, ставил коронки. А тут пришлось опять, как школьнику, фигурально выражаясь, сесть за парту. Поначалу с микроскопом я тратил втрое больше времени на каждую операцию. Хотелось его отставить — сделать, как привык. Но однажды я себе сказал, что без микроскопа больше не работаю.
Зато теперь могу очень быстро и точно делать то, что раньше было невозможно, например, обточить зуб под коронку максимально сохранив его, или восстановить сильно разрушенный зуб, который без столь совершенной оптики сохранить бы не удалось. Я уж не говорю о том, что раньше зуб, на который надевали коронку — убивали, депульпировали нерв. Теперь этого конечно не делают. Кроме того новая технология позволяет мне минимизировать для пациента количество визитов к стоматологу.
Говоря о технологиях комфортного лечения, нельзя не упомянуть наши замечательные высокоскоростные интраоральные сканеры, с которыми у меня большой опыт работы. На данный моменту нас их два — один корейский Medit I700, другой — немецкой фирмы Dentsply Sirona - Primescan, лучшее, что есть на данный момент в этой области.
Интраоральные сканеры нужны для получения цифровых оттисков, они позволяют снимать высокоточные цифровые слепки всей челюсти, избавляя от необходимости делать силиконовые аналоги, в прошлом обычные при протезировании. У нас в клинике давно от них отказались — они больше не нужны. И меня, как доктора, это очень радует — теперь пациентам не приходится мучиться, поскольку изготовление силиконового слепка — процедура очень неприятная: человеку набивают в рот силиконовую массу, многих от этого даже тошнит. Но, благодаря сканерам, эти страдания ушли в прошлое. Теперь же обследование одной челюсти занимает примерно минуту — просто «камерой» во рту поводили, ничего не трогая, и на мониторе появляется цифровой слепок. Затем его одним касанием кнопки отправляют зубным техникам. И они также на компьютере смоделируют будущую коронку и фрезеруют ее на специальных станках.
Кстати, о техниках. Среди достоинств нашей клиники одним из главных считаю техническую лабораторию, с которой мы сотрудничаем. Она называется «Гармония без симметрии». Это очень известная своими качественными работами столичная зуботехническая лаборатория — лидеры по предоставлению услуг в сфере цифровой стоматологии. Руководит ею мой друг, именитый зубной техник Павел Кравец. О его квалификации говорит тот факт, что он читает учебные курсы даже врачам. Обычно, пациенты даже не догадываются, где им делают коронки, и не знают, насколько качественную или некачественную работу они в итоге получают. А мы гордимся сотрудничеством с этой лабораторией и уверены, что наши пациенты получают лучшее из возможного. Причем, заметьте, качество не просто соответствует цене, а нередко и опережает ее!
За годы работы в клинике «СТАР» я принял множество пациентов, и до сих пор, здороваясь с людьми на улице, с удовольствием узнаю тех, с кем когда-то сотрудничал. Именно так: сотрудничал. Ведь когда дело касается масштабного лечения, врач с пациентом обязаны быть командой — им обоим это нужно, они вместе идут к цели. Однако такого тандема бывает недостаточно, чтоб достичь успеха.
Командой должна быть вся клиника, а в идеале, еще и лаборатория. К счастью, в нашем случае так и есть. Знаете, как бывает, врач в клинике говорит: «Вот у меня есть мои пациенты, и лечить их буду только я». Мне даже слух это режет. В нашей клинике пациент окружен командой специалистов, которые совместно заинтересованы в восстановлении его стоматологического здоровья, и помогают ему каждый в свой черед, ведь решение комплексной задачи требует участия многих профессионалов. Один ортопед не проведет полное лечение, всегда нужен и терапевт, и хирург, и ортодонт. Мы берём на себя ответственность за здоровье наших пациентов, и потому полностью их диагностируем. Непременно проведём компьютерную томографию, что, кстати, для тех, кто у нас лечатся — бесплатно. И расскажем человеку о том, как обстоят дела с его стоматологическим здоровьем в целом.
Само собой, это никоим образом не обязывает человека лечиться у нас и вообще лечиться. Мы не пытаемся навязать свои услуги. Но мы ответственны перед теми, кто доверил нам свое здоровье, и обязаны сообщить человеку, если заметим какие-то проблемы. Ведь большинству людей иначе неоткуда о них узнать. Более того мы всегда покажем все на качественных фотографиях на мониторе, а не во рту в зеркало, где ничего не видно и непонятно. По моему опыту, пациенты в массе своей одобряют такой подход, поскольку это позволяет им принимать взвешенные решения. Многие даже удивляются: «Почему же мне раньше об этом никто не говорил!»
Благодаря командной работе мы можем обеспечить контроль качества и высокие стандарты лечения. Это очень важная вещь. Зачастую пациент, приходя в стоматологию, не знает, что и как с ним будет. Когда каждый доктор работает сам по себе, пациент оказывается в нелепой ситуации: попадет к хирургу, тот наверно скажет, что надо удалять зуб. А попадет к ортопеду — тот скорее скажет наоборот. Это происходит из-за отсутствия стандартов лечения. Да еще профессиональный уровень, как правило, у всех разный. Повезет пациенту — он попадет к врачу, который постоянно повышает свою квалификацию, а нет… Очень сложно бывает выбрать врача. Чтоб избавить человека от таких сложностей, и нужны стандарты лечения. И я как главврач уделяю этому вопросу много внимания. Стандарты лечения нужны, прежде всего, в интересах самих пациентов, а без команды они невозможны.
Как главврач я очень много работаю с нашими докторами, обучаю их правильной диагностике, и вообще стимулирую к постоянному само- и просто образованию. Также в мои задачи входит прописывание стандартов в клинике.
Хотите, расскажу, чем отличается первичный осмотр в нашей клинике от традиционного?
У нас нет диагностики типа: пациент открывает рот, а доктор, осматривая зубы, комментирует: тут кариес, тут пломба, тут коронка, тут опять кариес… А какой кариес? Может, там ползуба уже нет, а может, маленькое пятнышко. Ничего этого человек, сидящий в кресле с открытым ртом, не знает, и соответственно, не может оценить степень опасности. Он вынужден полагаться на суждения доктора. В такой ситуации сложно принимать взвешенные решения относительно своего здоровья.
Вместо такого осмотра у нас существует обязательный фотопротокол. Это ряд фотографий: с улыбкой, без улыбки, с сомкнутыми зубами, верхняя и нижняя челюсть. Каждому пациенту, который к нам приходит, врачи обязаны сделать такое стоматологическое портфолио. Это неотъемлемый этап диагностики и часть истории болезни. В сложных случаях врачи разного профиля собираются на консилиум и по фотопротоколу совместно обсуждают методы лечения. Без него пациенту пришлось бы сидеть в кресле с открытым ртом, пока мы все обсудим. А так это происходит заочно. И делается ради комфорта пациента, чтоб не гонять его по врачам. Считаю наличие фотопротокола своего рода лакмусовой бумажкой, показывающей профессиональный уровень клиники.
После фотопротокола и компьютерной томографии пациент садится рядом с врачом, и они вместе смотрят результат исследования, детально обсуждая его здоровье: что не так с зубами, чем это грозит. На таком наглядном материале человек видит реальную картину, ему проще понять объяснения врача и принять разумное решение.
Для чего нужны фотографии зубов пациента — понятно. А вот зачем снимать его лицо? Многие задают такой вопрос. Лицевые фотографии пациента нужны для планирования масштабных работ, например, для исправления прикуса. Кроме того лицевые снимки помогают планировать эстетическую составляющую. Определиться с эстетикой без лицевых фотографий невозможно. Я моделирую на компьютере, как будут выглядеть зубы пациента после лечения, и конечно они должны быть в буквальном смысле к лицу. А это вправе решать сам пациент. Что ему больше подойдет: более квадратные, или более округлые зубы, какой цвет ему нравится? Все это мы можем определить, примеряя разные варианты к лицевой фотографии.
Разумеется, вкусы у людей разные. Одни хотят, чтобы вмешательства врача не было заметно, другие наоборот желают, чтоб все видели, что у них не свои зубы. И то и другое имеет право на существование. Когда это сделано классно и профессионально, оно всегда выглядит хорошо.
У меня есть пациенты, которые хотят непременно «ослепительные» зубы — ярко белую эмаль практически без желтого пигмента. Конечно это неестественный цвет. Тем не менее, многим он очень идёт. И зависит это от глаз пациента. Чем светлее белок глаз, тем лучше будут смотреться такие сияющие зубы. И наоборот, если белок темный, то такая комбинация будет выглядеть — «ой!» Тогда все внимание окажется привлечено не к глазам, а к зубам человека. Если зубы не светлее, чем белок, может даже чуть темнее, мы воспринимаем такое сочетание как естественное. Лицо при этом хорошо смотрится. Я даже фотографирую глаза пациента, чтобы подобрать наиболее гармоничный оттенок зубов. Другие люди наоборот предпочитают натуральный и естественный вид зубов.
Это касается не только коронок, но и виниров. Люди до сих пор думают, что виниры — это как в рекламе: такие ровные белые клавиши. Но времена, когда виниры ассоциировались с «фаянсовой» улыбкой, давно прошли. Цвета виниров настолько разнообразны, что с ними можно добиться красивого и естественного оттенка зубов.
Кстати, что именно предпочесть: виниры или коронки — решать доктору, руководствуясь медицинскими показаниями. Зато пациент может выбирать форму, цвет, словом, эстетическую составляющую.
Даже при нынешнем уровне технологий зубы иногда приходится удалять. Абсолютное показание к удалению — продольный перелом зуба. Разлом уходит в глубину, и корень тоже лопается. К счастью, такое редко случается. В этом случае на помощь приходит дентальная имплантация. Наши хирурги владеют всеми современными методиками лечения с помощью имплантов — от одиночных конструкций до тотальных имплантаций всей челюсти. Поэтому потеря зуба или даже всех зубов не беда, мы исправим и это. Более того мы всегда можем сделать несъемную конструкцию, которая будет восприниматься как свои зубы.
В остальных случаях возможны варианты. Иногда кажется, что уже и сохранять-то нечего — один корень остался, и тот с кариесом. В таких случаях пациента часто отправляют на удаление, но у нас в клинике, благодаря прекрасному оборудованию и опыту врачей, такие «сложные» зубы умеют восстанавливать. Когда мы обсуждаем с пациентом подобные случаи, я показываю человеку специальный видеоролик, где процесс лечения представлен наглядно. Если остался только корень, можно вылечить кариес, поставить штифт (а возможно, он и не понадобится) и нарастить зуб из специального композитного материала. Прямо сразу на «новорожденный» зуб мы ставим временную коронку. Пациенты порой изумляются: «А откуда у вас моя временная коронка взялась?» «Ловкость рук» — шучу я. То есть, пришел человек без зуба, а ушел уже с ним. За неделю техники изготовят для него постоянную безметалловую коронку, и мы, благодаря точному 3D-сканированию, поставим ее на заранее подготовленное место очень быстро и без мучительных примерок и пришлифовок. При этом в соседних зубах ничего подпиливать не придется — мы их вообще не трогаем. Так что, если есть, что спасать — конечно спасаем!
Но бывает и по-другому, так сказать, 50x50. И тогда вопрос удалять или сохранять мы решаем совместно с пациентом. Некоторые зубы сохранить можно, но есть риски — вот их и обсуждаем, взвешиваем все плюсы и минусы. Врач всегда должен ориентироваться на конкретного человека. Лечение у нас индивидуальное, что подойдет одному, не подойдет другому. В сопоставимой ситуации один пациент, скорее захочет удалить зуб и к этому действительно есть показания, а другой — пожелает сохранить его. Когда выбор возможен, мы ориентируемся на желание пациента. Хотя для меня как для врача каждый зуб — ценность, и я всегда буду рекомендовать сохранить его. Тем более что разные методики позволяют восстанавливать даже очень сложные зубы. Чем дольше он вам послужит, тем лучше.
Поход к стоматологу для многих сопряжен со страхом, болью и неприятными переживаниями. Особенно это касается возрастных пациентов (а у меня их много), которые лечились ещё в советские времена и натерпелись такого ужаса, что для них даже просто прийти в стоматологию — уже подвиг. Я понимаю их беспокойство, сопереживаю ему и, если вижу, что пациент боится, хотя и молчит, сам спрошу. Вместе обсудим его страхи, и пугающая человека неизвестность рассеется. Кроме того я часто хвалю пациентов и стараюсь сообщать им хорошие новости — всегда найдется, что сказать, чтоб ободрить и поддержать человека.
Но наши пациенты, я уверен, и тут находятся в максимально комфортном положении, поскольку в клинике у них есть друзья и помощники — их координаторы лечения. Бесплатные, замечу. Так как мы специализируемся на полном восстановлении стоматологического здоровья, а это крупная задача, требующая согласования различных моментов, у каждого пациента есть свой координатор.
Для чего он нужен? А вот представьте ситуацию. Приходит к нам пациент, который решил заняться здоровьем своих зубов. И мы на консультации обсуждаем: вот здесь нужно поставить имплант, а здесь требуется ортодонтическое лечение, нужно поставить брекеты или элайнеры, чтоб исправить прикус. Для пациента всё это зачастую малопонятно. Сложно разобраться в незнакомых названиях и этапах продолжительного и непростого лечения. А разобраться необходимо. Человек должен понимать, сколько времени это займет, с какой периодичностью нужно будет приходить в клинику, потребуется ли анестезия, какие финансовые затраты понадобятся. Всё это важные вопросы, и занимается ими координатор лечения. Он поможет выбрать подходящего врача, познакомит с доктором и расскажет о нем — что и как он делает. Спланирует время визитов, окажет моральную поддержку, присутствуя во время консультации, поможет во всем разобраться, и будет сопровождать человека на всех этапах. Координатор постоянно на связи с пациентом — в WhatsApp, в Telegram. К нему можно обратиться, если пациента что-то беспокоит или появился дискомфорт. У координатора есть связь с врачами для оперативного решения проблем.
Координатор — не врач, он с пациентом наравне и в каком-то смысле ближе к нему — с ним можно по-человечески поделиться эмоциями, получить совет, обменяться опытом. Координатор помогает увереннее почувствовать себя тем, кто боится медицинских манипуляций. Согласитесь, трудные минуты легче переживать, когда рядом есть участливый и внимательный помощник. Иногда на консультации, когда у меня сидит пациент и его координатор, я даже замечаю, что пока рассказываю о будущем лечении, пациент нет-нет, да и поглядывает на координатора — видно, что они уже сошлись, уже понимают друг друга.
И знали бы вы, как приятно видеть, перемены в людях после лечения! Как они на глазах расцветают — не только потому, что сложный этап позади, но и потому, что лечение, которое возможно пугало, оказалось совсем не тем, чего они ожидали, а весьма комфортной высокотехнологичной процедурой. Это воодушевляет людей. В результате, у меня очень много пациентов, которые приходят сделать один зуб, а потом решаются продолжать, и через месяц мы делаем ещё один, а потом и еще, пока не приведем все зубы в порядок.
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Часы работы: 08:00 — 21:00, без выходных
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