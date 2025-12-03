«Зимняя сказка для кожи»: как принцессе стать Королевой в клинике EsteMedika 03.12.2025 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2Vtzqvo6XSq

Для тех, кто ценит себя — в клинике медицинской косметологии EsteMedika стартует спецпредложение «Зимняя сказка для кожи» — 15% скидка на самые востребованные процедуры омоложения и ухода.

Акция действует до 11 января 2026 — пока Дед Мороз не убрал сани в гараж.

Что входит в «сказку»?

Исключительно премиум-подборка — как если бы волшебник заглянул в ваш виш-лист и упаковал его в золотую коробку с лентой.

  • RF-лифтинг. Радиочастотные волны бережно, но целенаправленно разогревают дерму, активируя естественную регенерацию: коллаген «просыпается», кожа подтягивается, обретает упругость и четкость линий.

  • IPL-фотоомоложение — убирает купероз и покраснения, разглаживает следы постакне, устраняет пигментные пятна (веснушки, мелазмы, возрастные пятна), сокращает расширенные поры и придаёт лицу ухоженный, отдохнувший вид.

    А зима? Зима — лучший союзник: в отсутствие солнца эффект раскрывается глубже, держится дольше, а кожа благодарит не словами — сиянием.

  • Уходовые процедуры и пилинги на американской косметике M.A.D. Формулы, разработанные в передовых лабораториях США, сочетают клиническую силу кислот с изысканной текстурой и благородными ароматами: ни резкости, ни раздражения — только мягкое преображение.

  • Комплексная чистка лица — многофазный уход, в котором каждая ступень работает на гармонию: от мягкого однослойного пилинга (без перегрузки, только деликатное обновление) — до глубокой очистки, антисептической обработки и восстанавливающей маски. Мы не просто освобождаем поры — мы возвращаем коже возможность дышать: снимаем избыток себума, уменьшаем воспалительные элементы, укрепляем защитный барьер и успокаиваем микровоспаления.

  • Лазерная эпиляция лица и тела. Утомительная утренняя рутина с бритвой и раздражения после воска — всё это уходит в прошлое, как добрые сказки детства. Процедура — мягкая, быстрая, с минимумом дискомфорта: современные технологии адаптированы под чувствительность кожи, а результат накапливается с каждой процедурой, приближая вас к долгожданной гладкости.

Снегурочка, между прочим, давно перешла на лазерную эпиляцию — у символа зимнего сияния не должно быть пушка, покрытого инеем, верно?

Почему именно сейчас?

  • Зима — не «пауза» для кожи, а идеальное окно для коррекции.
  • Без солнца — безопаснее, эффективнее, дольше держится результат.
  • А 15% скидка — это не просто приятная экономия. Это продуманная инвестиция в свой волшебный образ. Как Новый год встретишь — так его и проведешь!

Где рождаются зимние чудеса?

В клинике медицинской косметологии EsteMedika зима становится союзником красоты, а не испытанием для кожи. Здесь всё — строго под ваш запрос: никаких «универсальных программ», только персонализированные решения, выстроенные после детального анализа состояния кожи с учётом ваших пожеланий. В EsteMedika каждая гостья становится Королевой.

Где найти EsteMedika

Адрес: Зеленоград, корпус 353 — входите смело. За безупречным внешним видом — и зимним сиянием, от которого меркнет даже иней на ветвях.

Твой волшебный телефон от мастерской Деда Мороза красоты:
8-495-122-22-15 или 8-985-353-0-353

Или отправьте заявку на сайте — легко, как бросить первый снежок. Уже через пару кликов вы — в списках на «Зимнюю сказку для кожи» со скидкой 15%.

Группа ВКонтакте: vk.com/estemedika
Телеграм-канал: t.me/estemedika_zel
