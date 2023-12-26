Арендовать дом с баней можно по часам или на сутки. Можно провести весь день со своей семьёй, а можно заказать банный мальчишник или девишник, ведь русская баня тесно связана со многими обычаями и ритуалами.

Для тех, кто впервые знакомится с баней, рекомендуется начать этот путь с опытным банщиком. В банном комплексе работает профессионал своего дела, с 30-летним стажем банщика-массажиста. Он создаст в бане особую атмосферу: будет поддерживать правильную пропорцию температуры и влажности, подберет ароматы трав и веников и откроет все секреты правильного парения. Парильщики со стажем тоже будут удивлены разнообразию техник и приёмов классического парения- это и поглаживания, растяжки, нагнетание пара с потолка и ударные техники. Кожа после такой процедуры становится матовой и упругой, усиливается кровообращение и лимфоток.

Заказать можно целый комплекс банных процедур:

Парение — парение вениками стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, помогает организму избавиться от токсинов. На выбор доступно шесть видов парения под разные потребности, в том числе на луговом матрасе с запахом настоящего сеновала.

Спа-услуги — релаксирующие процедуры на любой вкус: медовые, фруктовые, шоколадные, мыльные помывки, пилинги и обертывания.

Массажи — вы можете получить как комплексный массаж всего тела, так и проработку отдельных зон.

Банный чан на дровах с целебными травами — отличная возможность расслабиться и ощутить на себе эффект ароматерапии.

На все банные услуги можно приобрести подарочные сертификаты — и это отличная идея новогоднего подарка!

В стоимость включена бесплатная доставка еды из ресторанов.

Прямо сейчас действуют скидки:

50% от стоимости аренды в будние дни с 10 до 16

Скидка 15% многодетным семьям при предоставлении удостоверения

Дети до 7 лет — бесплатно

Приезжайте, вам гарантирован полноценный отдых. Баня — не просто хороший способ расслабиться, но и оздоровительный процесс, возможность укрепить свой иммунитет и наслаждаться крепким здоровьем.

Комплекс располагает собственной парковкой.

Сайт baninaprudnoy.ru

ВКонтакте: vk.com/bani_na_prudnoy

Инстаграм: instagram.com/bani_na_prudnoy

Адрес: Химки, деревня Брехово, улица Прудная, дом 2

Телефон: +7-926-188-05-78