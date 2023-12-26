Зима — время поддать жару. В Банях на Прудной вас ждёт целый комплекс оздоровительных процедур и приятная атмосфера загородного комплекса 26.12.2023 Реклама Зотов А.П., ИНН 773574464082, erid:LatgBoAov

Есть в России замечательная древняя традиция — в разгар зимних морозов париться в бане. Зима — лучшее время для бани. Перепад температур между баней и заснеженной улицей очень полезен для закаливания организма. Такой контраст помогает повысить иммунитет, улучшает кровообращение и нормализует обмен веществ.

Если давно мечтали хорошо попариться — приезжайте в Бани на Прудной. Бани на Прудной — это современный загородный банный комплекс из четырех домов. Выберите дом по своим предпочтениям: с баней на дровах, с бассейном, с сауной с панорамными окнами или с уютной террасой. В каждом доме есть парная, просторная гостиная, комната отдыха и санузел. Самая маленькая баня рассчитана на четырех, а самая просторная может вместить в себя компанию до 14 человек.

Арендовать дом с баней можно по часам или на сутки. Можно провести весь день со своей семьёй, а можно заказать банный мальчишник или девишник, ведь русская баня тесно связана со многими обычаями и ритуалами.

Для тех, кто впервые знакомится с баней, рекомендуется начать этот путь с опытным банщиком. В банном комплексе работает профессионал своего дела, с 30-летним стажем банщика-массажиста. Он создаст в бане особую атмосферу: будет поддерживать правильную пропорцию температуры и влажности, подберет ароматы трав и веников и откроет все секреты правильного парения. Парильщики со стажем тоже будут удивлены разнообразию техник и приёмов классического парения- это и поглаживания, растяжки, нагнетание пара с потолка и ударные техники. Кожа после такой процедуры становится матовой и упругой, усиливается кровообращение и лимфоток.

Заказать можно целый комплекс банных процедур:

  • Парение — парение вениками стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, помогает организму избавиться от токсинов. На выбор доступно шесть видов парения под разные потребности, в том числе на луговом матрасе с запахом настоящего сеновала.
  • Спа-услуги — релаксирующие процедуры на любой вкус: медовые, фруктовые, шоколадные, мыльные помывки, пилинги и обертывания.
  • Массажи — вы можете получить как комплексный массаж всего тела, так и проработку отдельных зон.
  • Банный чан на дровах с целебными травами — отличная возможность расслабиться и ощутить на себе эффект ароматерапии.

На все банные услуги можно приобрести подарочные сертификаты — и это отличная идея новогоднего подарка!

В стоимость включена бесплатная доставка еды из ресторанов.

Прямо сейчас действуют скидки:

  • 50% от стоимости аренды в будние дни с 10 до 16
  • Скидка 15% многодетным семьям при предоставлении удостоверения
  • Дети до 7 лет — бесплатно

Приезжайте, вам гарантирован полноценный отдых. Баня — не просто хороший способ расслабиться, но и оздоровительный процесс, возможность укрепить свой иммунитет и наслаждаться крепким здоровьем.

Комплекс располагает собственной парковкой.

Сайт baninaprudnoy.ru
ВКонтакте: vk.com/bani_na_prudnoy
Инстаграм: instagram.com/bani_na_prudnoy

Адрес: Химки, деревня Брехово, улица Прудная, дом 2
Телефон: +7-926-188-05-78

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Метро могут продлить до аэропорта Шереметьево. Но лет через десять и если получится согласовать с Подмосковьем Новости
Зима — время поддать жару. В Банях на Прудной вас ждёт целый комплекс оздоровительных процедур и приятная атмосфера загородного комплекса Реклама
Аспирант МИЭТа занял призовое место в соревнованиях по нейросетям Новости
Зеленоградский депутат похвалил вокзал в Крюково за «новаторские решения». Отсутствие отопления он тоже не заметил Новости
Новогодний розыгрыш сертификата на покупку дома от СК «ДачаЗел» Реклама
Перехватывающую парковку возле метро «Пятницкое шоссе» открывают после переобустройства Новости
Премию «Прорыв года» в области ЖКХ получил Солнечногорский округ. И это не шутка Новости
Как владельцу собаки пережить новогоднюю ночь. Советы от директора ветеринарного центра «Раденис» Екатерины Рачинской Реклама
Зачем нужно капитально ремонтировать поликлинику в 20-м микрорайоне, если её недавно построили? Ответы
Городское помещение для детского сада в МЖК продали на торгах. Чиновники объясняют — помещение не соответствует современным нормам Новости
«Врача не удивишь плохими зубами». Стоматолог-терапевт — о микроскопе, искусственном интеллекте и визитах к врачу «просто так» Реклама
Все уличные парковки Москвы с 1 по 8 января будут бесплатными Новости
Микрорайон на тысячу квартир в малоэтажных домах достроили под Зеленоградом. Люди ждали жилье восемь лет Новости
Новый год — время чудес и приятных сюрпризов! ЗелМедЦентр рад сообщить о новогодней акции! Реклама
Список домов для капремонта и замены лифтов в районе Савелки на 2027-2029 годы согласовали муниципальные депутаты Новости
Для строительства нового жилого квартала в промзоне Малино — между Заводской улицей и железной дорогой — начали поиск инвестора Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2 — новогодние скидки на все от 10 до 30% Реклама
Как построить снежный дом — иглу. Подробнейшая инструкция с картинками Гид
Автобус №22 внезапно изменил маршрут Новости
«Здесь есть всё» — Собянин объявил о завершении реконструкции вокзала в Крюково Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Сыпать реагент на гололед на автобусных остановках Зеленограду не разрешила мэрия. А местные коммунальщики не решились возразить Новости
Автобусы начали останавливаться на Крюковской эстакаде. Это произошло внезапно — открытие остановок планировали только на следующий год Новости
Открыт осенний набор 2024 в Зеленоградский филиал Международного колледжа Цифровых технологий «Академия TOP». День открытых дверей — 23 декабря Реклама
Приподнятый пешеходный переход сделают на Яблоневой аллее, где недавно сбили ребенка Новости
Бесплатные тренировки по беговым лыжам для взрослых начались в Зеленограде Новости
ШторHouse(c) — производство, продажа и монтаж декоративного текстиля, штор, карнизов, жалюзи, в том числе с электроприводом Реклама
Фейерверков на Новый 2024-й год в Москве снова не будет Новости
Адреса всех домов, где планирует перевод на закрытую схему горячего водоснабжения. Смотрите, какие работы и где будут делать Новости
Подарочные сертификаты центра психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная лиса» — подарите своим близким эмоциональное здоровье! Реклама
Куда переедут врачи из поликлиники в 20-м микрорайоне — подробная информация Ответы
Онкологических больных из Зеленограда могут полностью перевести в Сколково. Лечить там могут лучше, но ездить будет долго или дорого Новости
Новогодний ассортимент в магазинах «Я Сама» Реклама
Квартплата подорожает на 11% с начала 2024 года Новости
Ремонт детской поликлиники во 2-м микрорайоне планируют закончить к следующему декабрю. Сейчас здание разбирают по кусочкам Новости
Ветеринарная клиника экспертного уровня «Оригами» в корпусе 322А — 23 декабря торжественное открытие Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру