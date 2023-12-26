Есть в России замечательная древняя традиция — в разгар зимних морозов париться в бане. Зима — лучшее время для бани. Перепад температур между баней и заснеженной улицей очень полезен для закаливания организма. Такой контраст помогает повысить иммунитет, улучшает кровообращение и нормализует обмен веществ.
Если давно мечтали хорошо попариться — приезжайте в Бани на Прудной. Бани на Прудной — это современный загородный банный комплекс из четырех домов. Выберите дом по своим предпочтениям: с баней на дровах, с бассейном, с сауной с панорамными окнами или с уютной террасой. В каждом доме есть парная, просторная гостиная, комната отдыха и санузел. Самая маленькая баня рассчитана на четырех, а самая просторная может вместить в себя компанию до 14 человек.
Арендовать дом с баней можно по часам или на сутки. Можно провести весь день со своей семьёй, а можно заказать банный мальчишник или девишник, ведь русская баня тесно связана со многими обычаями и ритуалами.
Для тех, кто впервые знакомится с баней, рекомендуется начать этот путь с опытным банщиком. В банном комплексе работает профессионал своего дела, с 30-летним стажем банщика-массажиста. Он создаст в бане особую атмосферу: будет поддерживать правильную пропорцию температуры и влажности, подберет ароматы трав и веников и откроет все секреты правильного парения. Парильщики со стажем тоже будут удивлены разнообразию техник и приёмов классического парения- это и поглаживания, растяжки, нагнетание пара с потолка и ударные техники. Кожа после такой процедуры становится матовой и упругой, усиливается кровообращение и лимфоток.
Заказать можно целый комплекс банных процедур:
- Парение — парение вениками стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, помогает организму избавиться от токсинов. На выбор доступно шесть видов парения под разные потребности, в том числе на луговом матрасе с запахом настоящего сеновала.
- Спа-услуги — релаксирующие процедуры на любой вкус: медовые, фруктовые, шоколадные, мыльные помывки, пилинги и обертывания.
- Массажи — вы можете получить как комплексный массаж всего тела, так и проработку отдельных зон.
- Банный чан на дровах с целебными травами — отличная возможность расслабиться и ощутить на себе эффект ароматерапии.
На все банные услуги можно приобрести подарочные сертификаты — и это отличная идея новогоднего подарка!
В стоимость включена бесплатная доставка еды из ресторанов.
Прямо сейчас действуют скидки:
- 50% от стоимости аренды в будние дни с 10 до 16
- Скидка 15% многодетным семьям при предоставлении удостоверения
- Дети до 7 лет — бесплатно
Приезжайте, вам гарантирован полноценный отдых. Баня — не просто хороший способ расслабиться, но и оздоровительный процесс, возможность укрепить свой иммунитет и наслаждаться крепким здоровьем.
Комплекс располагает собственной парковкой.
Сайт baninaprudnoy.ru
ВКонтакте: vk.com/bani_na_prudnoy
Инстаграм: instagram.com/bani_na_prudnoy
Адрес: Химки, деревня Брехово, улица Прудная, дом 2
Телефон: +7-926-188-05-78