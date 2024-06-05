Акция распространяется на все виды лабораторных анализов, воспользоваться ей можно по промокоду «Зеленоград» до 30 июня 2024 года, пояснил Генеральный директор центра, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Михаил Владимирович Чистяков.

«Мы оказываем медицинскую помощь более 25 лет и постоянно работаем над тем, чтобы сделать качественную диагностику доступной для наших пациентов, — отмечает Михаил Владимирович. — Скидка 15% на все анализы — это наш подарок всем, кто заботится о своем здоровье».