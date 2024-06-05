Акция распространяется на все виды лабораторных анализов, воспользоваться ей можно по промокоду «Зеленоград» до 30 июня 2024 года, пояснил Генеральный директор центра, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Михаил Владимирович Чистяков.
«Мы оказываем медицинскую помощь более 25 лет и постоянно работаем над тем, чтобы сделать качественную диагностику доступной для наших пациентов, — отмечает Михаил Владимирович. — Скидка 15% на все анализы — это наш подарок всем, кто заботится о своем здоровье».
В рамках акции жители Зеленограда и соседних областей смогут пройти широкий спектр лабораторных исследований со значительной экономией.
В числе наиболее востребованных:
- Общий анализ крови
- Биохимический анализ крови
- Анализ на гормоны
- Диагностика ИППП
- Комплексы «На операцию», «Фемофлор», «Гастропанель»
- Анализы на аллергены
- Онкомаркеры
- Исследования на корь, гепатит, COVID-19
и многие другие.
Чтобы получить скидку необходимо:
- записаться по телефону 8-499-460-67-96
- и сообщить промокод «Зеленоград».
Количество мест ограничено, поэтому специалисты рекомендуют поспешить. При себе нужно иметь только паспорт.
Медицинский центр «ЗелМедЦентр» сотрудничает с лучшими лабораториями России. Он оснащен современным оборудованием и укомплектован высококвалифицированными специалистами. Этот медицинский центр предлагает обширный перечень услуг — от проведения различных анализов и диагностических процедур до оказания хирургической помощи.
Подробнее об услугах медцентра здесь.
Адрес: Зеленоград, корпус 1106Е
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
Лицензия № Л041-01137-77/00368160 от 29.11.2019