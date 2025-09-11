Автомобиль С294НН197 перегородил проход для пешеходов, заехал на пешеходную дорожку и одновременно припарковался на газоне.

«Не понимаю, почему владельцы, которые себе такое хамство позволяют, до сих пор живут в многоквартирном доме?» — говорит житель дома.

Сосед советует не проходить мимо: «У меня возле дома один умник вечно заезжал на газон… раз сказал, меня послали (причем дед в возрасте — мол, тебе какое дело). Ну, я со спокойной совестью сфотографировал и отправил куда надо фото машины. Больше человек на газон не заезжал. Думаю и здесь так же надо».

Городские службы тоже призывают горожан не проходить мимо подобных случаев. Сообщить о нарушении можно по телефону МАДИ +7-495-540-76-56 или через приложение «Помощник Москвы». С 2020 года оно не выписывает штрафы напрямую, но отправляет сигнал инспектору МАДИ, который приезжает и фиксирует нарушение.

В Москве штрафы за парковку на газонах стали массовыми лишь в середине 2010-х, когда заработало приложение «Помощник Москвы». Если в 2011 году фиксировались лишь сотни нарушений, то к 2019-му их число выросло до 70 тысяч, а в 2020-м был зафиксирован пик — более 115 тысяч постановлений. Сейчас за год в Москве выписывают 60-80 тысяч постановлений за это нарушение (в 2025 году уже 58 тысяч).

Формально штраф назначается не по наличию травы, а по статусу земли: если участок числится как озеленённый, наказание возможно даже на вытоптанной площадке или под снегом. Размер санкции для физлиц — 5 тысяч рублей, для организаций — гораздо больше.

Жалобы через «Помощник Москвы» иногда оспаривают в судах, но они всё равно работают: инспектор проводит проверку, и если нарушение подтверждается, штраф выписывается. Несколько таких постановлений быстро отбивают привычку парковаться на газонах.