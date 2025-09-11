Виталий Сурма поставил огромное количество танцев для звёзд эстрады, театра и кино. Его хореографию можно увидеть в многочисленных фильмах, телепроектах, клипах и шоу. Эти танцы видели миллионы людей по всей России.
Виталий родился, живёт и учит танцевать в Зеленограде.
Вы можете записаться к нему в школу танцев в ДК МИЭТ и в Васильевском Лицее в деревне Голубое.
Занятия проходят как для маленьких детей (от 3-х лет), так и для взрослых (18+).
В школе танцев вы сможете научиться танцевать с нуля!
Есть группы для начинающих, есть группы для профессиональных спортсменов-это формирует среду, в которой можно максимально эффективно развиваться.
Есть возможность заниматься индивидуально, что гарантирует максимально удобное время для тренировки и персональный подход.
Тренерская команда школы уделяет большое внимание физической подготовке и дисциплине учеников.
Воспитанники школы регулярно выступают на соревнованиях, принимают участие в концертах, съёмках, фотосессиях, спортивных сборах, летом выезжают тренироваться в танцевальный лагерь на Волге.
Школа существует в Зеленограде уже 9 лет!
- 8-ми кратный серебряный призер Чемпионатов России среди профессионалов
- Вице-Чемпион Европы среди профессионалов, Финалист Чемпионата Мира
- Участник телепроекта «Танцы со звёздами»
- Чемпион Европы в категории Pro-Am
- Судья и тренер международной категории WDC
2 школы танцев в Зеленограде:
- ДК МИЭТ, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2
- Васильевский лицей, Голубое, Тверецкий проезд, строение 23
Сейчас проходит набор в школу танцев!
Подробная информация на сайте:
Записаться на пробное занятие к Виталию Сурме можно по телефону:
+7-985-244-00-74
До встречи на тренировках в школе танцев Виталия Сурмы в Зеленограде!