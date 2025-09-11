Занятия проходят как для маленьких детей (от 3-х лет), так и для взрослых (18+).

В школе танцев вы сможете научиться танцевать с нуля!

Есть группы для начинающих, есть группы для профессиональных спортсменов-это формирует среду, в которой можно максимально эффективно развиваться.

Есть возможность заниматься индивидуально, что гарантирует максимально удобное время для тренировки и персональный подход.

Тренерская команда школы уделяет большое внимание физической подготовке и дисциплине учеников.