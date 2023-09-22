Регбийный клуб «Фаворит» проводит набор молодёжи 2010-2018 годов рождения — юношей и девушек. Клуб предоставляет тренировочную форму, обеспечивает тренировки и участие во всероссийских турнирах бесплатно. Все тренировки проходят в Зеленограде.
АНО «РК Фаворит» с 2020 года:
- неизменный чемпион первенства Москвы среди спортивных школ во всех возрастных группах с 2010 г. р. и младше
- обладатель Открытого кубка Москвы по регби
- чемпионы и призеры всех значимых всероссийских и межрегиональных детско-юношеских соревнований по регби.
Тренерский штаб:
- опытные специалисты, имеющие большой тренерский опыт
- действующие профессиональные игроки, выступающие за сборную России по регби.
Клуб обеспечивает:
- бесплатное участие воспитанников 10 лет и старше в иногородних турнирах не менее 3 раз в год
- игровую форму для всех игроков
- для игроков с 10 лет — индивидуальная тренировочная летняя и зимняя форма
- бесплатные тренировки по индивидуальным программам для разных возрастных групп (включая занятия в бассейне, борцовском зале и т. д.)
Для записи в клуб: звоните по телефону 8-903-132-66-81.
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